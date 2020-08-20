The Times: Навального намагалися отруїти ще раз у лікарні Омська

Російського опозиціонера Олексія Навального намагалися отруїти ще раз, перед евакуацією політика з Омська до Берліна. Про це в суботу, 12 грудня, пише британське видання The Times з посиланням на неназваних співрозмовників із західних спецслужб.

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При першій спробі отруйну речовину нанесли на одяг політика, йдеться в матеріалі. За відомостями The Times, після екстреного приземлення літака з росіянином в Омську ймовірні агенти російських спецслужб проникли до місцевої лікарні, куди доставили Навального. Вони розраховували, що опозиціонер не добереться до клініки в Німеччині живим. Росіянина в обох випадках врятувало введення атропіну, який виступив як антидот до отрути, стверджує співрозмовник видання.

Сліди "Новачка" в аналізах Навального

Олексій Навальний знепритомнів 20 серпня в літаку на шляху з Томська до Москви. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доставили для лікування в берлінську клініку "Шаріте". Він перебував у штучній комі 19 діб.

Експерти спецлабораторії збройних сил Німеччини на прохання клініки провели токсикологічний аналіз проб, взятих у Навального, і виявили в них сліди нервово-паралітичної речовини групи "Новачок". До аналогічних висновків незалежно один від одного прийшли лабораторії в Швеції і Франції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

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Москва заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на опозиціонера. Євросоюз і Великобританія 15 жовтня запровадили санкції за отруєння Навального. Москва у відповідь заявила про введення контрзаходів щодо провідних співробітників апаратів керівників ФРН і Франції. Наприкінці листопада понад 50 країн-учасниць ОЗХЗ закликали Росію розслідувати отруєння політика.