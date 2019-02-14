Названі ймовірні імена тих, хто створив "Новачок" для Навального

У Росії тривають розробки хімічної зброї, попри ратифікацію Конвенції ООН про її заборону в 1997 році, випливає з розслідування груп The Insider і Bellingcat, "Радіо Свобода" і німецького видання Der Spiegel, опублікованого у п'ятницю, 23 жовтня. За словами авторів, розробки могли застосовуватися в резонансному отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального, в організмі якого були виявлені сліди речовини, що належить до групи нервово-паралітичної отрути "Новачок".

Важливу роль в розробках відіграють науковий центр "Сигнал" в Москві і державний Науково-дослідний випробувальний інститут військової медицини міністерства оборони у Санкт-Петербурзі, стверджують розслідувачі. В "Сигналі" працюють фахівці з інгібіторів холінестерази - вкрай важливого ферменту, який бере участь в передачі нервових імпульсів. В цьому ж закладі працюють експерти з наноінкапсуляціі - "пакування" частинок речовини в оболонку з іншої речовини. Ця технологія може підвищити ефективність отруйної речовини, замаскувати її присутність в організмі та відкласти початок дії, йдеться в розслідуванні.

Центр "Сигнал" упродовж певного часу входив до складу третього Центрального науково-дослідного інституту міноборони в місті Шихан Саратовської області. У цьому ж населеному пункті розташовувалась і філія Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології, де, як вважається, розроблялись речовини з групи "Новачок".

Глава петербурзького НДІ спілкувався з ймовірними отруювачами Скрипалів

Установи в Москві і Санкт-Петербурзі тісно співпрацюють, наголошують автори розслідування. За їхніми даними, керівник петербурзького НДІ Сергій Чепур неодноразово дзвонив дослідникам "Сигналу", а також Денису Сергєєву (росіянин з паспортом на ім'я Сергія Федотова) і Олександру Мішкіну ("Олександру Петрову"), яких Великобританія звинуватила в отруєнні колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля в березні 2018 року. Крім того, Чепур брав участь в засіданні в штаб-квартирі Головного управління генштабу збройних сил Росії (колишнього ГРУ) в лютому 2018-го.

Директор "Сигналу" Артур Жиров і його команда запатентували низку біоактивних добавок і сумішей для спортивних напоїв. Тож слова ймовірних отруювачів Скрипалів Олександра Мішкіна і Анатолія Чепіги ("Олександр Петров" і "Руслан Боширов") про роботу в галузі спортивного харчування в гучному інтерв'ю Маргариті Симоньян були "внутрішньокорпоративним жартом", йдеться в розслідуванні.

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Співпраця головуправління генштабу з розробниками хімічної зброї йде опосередковано через НДІ військової медицини і Сергія Чепура, стверджують розслідувачі, посилаючись на дані біллінгів телефонних розмов. При цьому "і у дзвінках керівництва "Сигналу", і в дзвінках Чепура можна знайти чимало контактів і з високопоставленими офіцерами ФСБ. Таким чином, питання про те, яка з двох силових структур відповідальна за отруєння Навального, поки залишається відкритим", - висновують автори.

Лабораторії трьох країн ЄС и ОЗХЗ виявили в аналізах Навального сліди "Новачка"

Олексій Навальний знепритомнів 20 серпня в літаку, що прямував з Томська до Москви. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а за два дні доставили для лікування до берлінської клініки Charite.

Згодом експерти спецлабораторії Бундесверу Німеччини на прохання клініки провели токсикологічній аналіз проб, узятих у Навального, и виявили у них сліди нервово-паралітичної речовини групи "Новачок". Аналогічних висновків незалежно один від одного дійшли лабораторії у Швеції та Франції, а також експерти Організації з заборони хімічної зброї.

Москва заперечує усі звинувачення в причетності до замаху на опозиціонера. Євросоюз и Великобританія 15 жовтня запровадили санкції за отруєння Навального. До такого кроку планують вдатись також і США.