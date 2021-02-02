Захід розкритикував рішення суду в РФ щодо Олексія Навального

Суд у Москві у вівторок, 2 лютого, присудив російському опозиційному політику Олексію Навальному реальний строк покарання у справі, вирок за якою був винесений у 2014 році. Тоді суд визнав Навального винним у шахрайстві в особливо великому розмірі у справі "Ів Роше" і засудив до 3,5 року позбавлення волі умовно з випробувальним терміном п'ять років, який згодом подовжили до кінця 2020 року.

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Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) засудив нинішнє рішення московського суду, назвавши його "жорстким ударом" по праву на свободу і принцип верховенства закону. Глава МЗС ФРН нагадав, що у 2017 році цей процес уже критикував як свавільний Європейський суд з прав людини. Маас закликав негайно звільнити політика, про що написав у соціальній мережі Twitter.

Зі схожою заявою виступив також і верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Вирок Олексію Навальному суперечить міжнародним зобов'язанням Росії в галузі верховенства права і основних свобод. Це йде врозріз з вердиктом ЄСПЛ, який визнав цю справу свавільною і необґрунтованою", - заявив Боррель.

Великобританія також закликала до негайного та безумовного звільнення Навального. Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб до того ж вимагає від Москви звільнення демонстрантів і журналістів, затриманих на акціях протестів у Росії минулими тижнями. "Сьогоднішній збочений вирок більше спрямований на жертву отруєння, ніж на винних", - наголосив міністр. "Це свідчить, що Росія не виконує найголовніші зобов'язання, покладені на будь-якого відповідального члена міжнародного співтовариства".

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Вирок Навальному "політично мотивований і націлений на знищення опозиції" в Росії, заявили в МЗС Литви. Відомство закликало притягнути до відповідальності порушників прав людини. Євросоюзу необхідно вести діалог з Кремлем тільки мовою санкцій, наголосив офіційний Вільнюс.

Глибоку стурбованість рішенням московського суду засудити Навального до реального терміну покарання висловив і держсекретар США Ентоні Блінкен. Росії необхідно дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, поважаючи рівність перед законом, а також право на свободу вираження думок і мирних зібрань, зазначив Блінкен. Глава Державного департаменту закликав негайно звільнити Навального та інших росіян, затриманих в останні тижні.

Вирок Навальному

Як повідомлялось, у цей день Симоновський суд Москви під час виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) замінив умовний термін покарання на 3,5 року Олексію Навальному у справі "Ів Роше" на реальний.

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Суддя Наталія Рєпнікова визнала політика винним у порушенні зобов'язань за умовним покаранням, накладеним на нього у цій справі. Враховуючи той факт, що Навальний майже рік перебував під домашнім арештом, в колонії він проведе два роки і вісім місяців.

"Суд постановив клопотання ФСВП про заміну умовного терміну Навальному задовольнити. До набрання вироком законної сили обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зачитала рішення суддя.

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Раніше під час засідання прокурорка заявила, що Навальний не виправився і демонстративно показує зневагу до законів Росії. Вона просила суд призначити Навальному реальне покарання та направити його в колонію загального режиму. При цьому вона просила зарахувати йому той строк, який він уже відбув у цій справі під домашнім арештом.

Сам Навальний вкотре наголосив, що його реальний строк буде пов'язаний з "емоціями" російського президента. "До цього часу ви боялися мене посадити. Однак зараз це особиста образа вашого президента Путіна. Тому що він сидить у своєму бункері, нічому не тішиться - ні аквадискотеці, ні цілющим грязям", - зазначив Навальний.

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