Білий дім закликав Кремль звільнити Олексія Навального

США знову закликали владу Росії звільнити опозиціонера Олексія Навального й інших росіян, затриманих на акціях протесту, що відбулися 23 січня у десятках російських міст. Про це у понеділок, 25 січня, заявила речниця Білого дому Джен Псакі на пресбрифінгу, відповідаючи на запитання журналіста, якою буде реакція адміністрації Байдена на події в Росії.

Псакі додала, що на даний час президент Джо Байден і його адміністрація залишають за собою право вжити заходів у відповідь на розвиток ситуації з затриманням Олексія Навального.

"Я просто повторю наш попередній заклик до російської влади - звільнити всіх затриманих, а також негайно і без умов звільнити Олексія Навального", - заявила Псакі.

"Президент США Джо Байден розглядатиме всі варіанти як відповідь на затримання Олексія Навального", - додала Псакі, передає агентство Reuters.

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Нагадаємо, напередодні Державний департамент США засудив жорстку тактику щодо демонстрантів та журналістів на протестах в Росії 23 січня. У Держдепі закликали звільнити всіх, хто "був затриманий за реалізацію своїх загальних прав", а також "негайно та без будь-яких умов" звільнити Олексія Навального.

Як повідомлялось, Навального затримали у Росії 17 січня відразу після його повернення з Німеччини, де він лікувався через отруєння "Новачком", спричинене, за даними розслідувань та влади країн Заходу, за розпорядженням Москви. 23 січня у понад 100 містах Росії, а також у кількох містах світу відбулись акції протесту та мітинги на підтримку Навального.

У Москві на мітинг, за різними оцінками, вийшли від 15 тисяч до 50 тисяч осіб, у Санкт-Петербурзі - 10-20 тисяч, у Єкатеринбурзі та в Нижньому Новгороді - по 10 тисяч. Під час акцій у Росії силовики проводили масові затримання. За даними правозахисного порталу "ОВД-ИНФО", затримано щонайменше 3564 людини.