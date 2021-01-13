Фонд Навального оприлюднив розслідування про "палац Путіна" вартістю понад мільярд євро

Фонд боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального у вівторок, 19 січня, оприлюднив розслідування про палац на узбережжі Чорного моря, який, як стверджують автори, належить президенту Росії Володимиру Путіну. Розслідувачі оцінили вартість об'єкта в 100 мільярдів рублів (понад один мільярд євро). За їхніми даними, палац був збудований та утримується коштом двох державних компаній - "Роснефть" і "Транснефть", які очолюють найближчі друзі Путіна - Ігор Сєчин та Микола Токарєв.

У ФБК є план "палацу Путіна"

ФБК оприлюднив архітектурний план будови, зведеної біля мису Ідокопас. Розслідувачі стверджують, що план передав фонду "один з важливих підрядників, який працював на облаштуванні палацу". Згідно з цими документами, площа будівлі становить 17691 квадратний метр. За словами розслідувачів, це - найбільший приватний житловий будинок в Росії.

За даними розслідувачів, цей палац належить Володимиру Путіну

На прилеглій території палацу є льодова арена, церква, оранжерея, чайний будиночок і тунель з видом на море. Територія навколо основної будівлі площею в 7 тисяч гектарів належить Федеральній службі безпеки (ФСБ). Над основною будівлею розташована безпольотна зона, а вихід в море поруч з нею заборонений, зазначає ФБК.

За даними розслідувачів, людям, які обслуговують цю будівлю, заборонено проносити на територію мобільні телефони, а автомобілі, що приїжджають, оглядають на кількох пунктах пропуску.

У 2010 році про будівництво резиденції розповів петербурзький підприємець Сергій Колесніков, якого розслідувачі називають партнером петербурзьких друзів Володимира Путіна. Після розголосу про придбання цього об'єкта заявив бізнесмен Олександр Пономаренко.

ФБК називає цю угоду фіктивною, характеризуючи її як підбір "спеціальної багатої людини, яка буде вважатися власником палацу під Геленджиком". З 2017 року об'єкт належить російському акціонерному товариству "Бином", п'ятеро керівників якого є штатними співробітниками компанії "Акцепт". За відомостями ФБК, "Акцепт" належить Михайлу Шеломову, двоюрідному племіннику Путіна.

Пєсков заперечує наявність у Путіна резиденції на мисі Ідокопас

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заперечує наявність у Володимира Путіна резиденції на мисі Ідокопас. "Не знайомий з розслідуванням. Однак можу сказати відразу, що платівка ця стара. Багато років тому ми вже пояснювали, що у Путіна немає жодного палацу в Геленджику", - наводить слова Пєскова онлайн-видання Daily Storm.