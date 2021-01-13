Фонд Навального оприлюднив розслідування про "палац Путіна" вартістю понад мільярд євро
Площа палацу під Геленджиком становить понад 17 тисяч квадратних метрів. Над будівлею заборонені польоти, а персоналу заборонено проносити на територію телефони, стверджують розслідувачі.
Палац на березі Чорного моря
Фонд боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального у вівторок, 19 січня, оприлюднив розслідування про палац на узбережжі Чорного моря, який, як стверджують автори, належить президенту Росії Володимиру Путіну. Розслідувачі оцінили вартість об'єкта в 100 мільярдів рублів (понад один мільярд євро). За їхніми даними, палац був збудований та утримується коштом двох державних компаній - "Роснефть" і "Транснефть", які очолюють найближчі друзі Путіна - Ігор Сєчин та Микола Токарєв.
У ФБК є план "палацу Путіна"
ФБК оприлюднив архітектурний план будови, зведеної біля мису Ідокопас. Розслідувачі стверджують, що план передав фонду "один з важливих підрядників, який працював на облаштуванні палацу". Згідно з цими документами, площа будівлі становить 17691 квадратний метр. За словами розслідувачів, це - найбільший приватний житловий будинок в Росії.
За даними розслідувачів, цей палац належить Володимиру Путіну
На прилеглій території палацу є льодова арена, церква, оранжерея, чайний будиночок і тунель з видом на море. Територія навколо основної будівлі площею в 7 тисяч гектарів належить Федеральній службі безпеки (ФСБ). Над основною будівлею розташована безпольотна зона, а вихід в море поруч з нею заборонений, зазначає ФБК.
За даними розслідувачів, людям, які обслуговують цю будівлю, заборонено проносити на територію мобільні телефони, а автомобілі, що приїжджають, оглядають на кількох пунктах пропуску.
У 2010 році про будівництво резиденції розповів петербурзький підприємець Сергій Колесніков, якого розслідувачі називають партнером петербурзьких друзів Володимира Путіна. Після розголосу про придбання цього об'єкта заявив бізнесмен Олександр Пономаренко.
ФБК називає цю угоду фіктивною, характеризуючи її як підбір "спеціальної багатої людини, яка буде вважатися власником палацу під Геленджиком". З 2017 року об'єкт належить російському акціонерному товариству "Бином", п'ятеро керівників якого є штатними співробітниками компанії "Акцепт". За відомостями ФБК, "Акцепт" належить Михайлу Шеломову, двоюрідному племіннику Путіна.
Пєсков заперечує наявність у Путіна резиденції на мисі Ідокопас
Речник президента РФ Дмитро Пєсков заперечує наявність у Володимира Путіна резиденції на мисі Ідокопас. "Не знайомий з розслідуванням. Однак можу сказати відразу, що платівка ця стара. Багато років тому ми вже пояснювали, що у Путіна немає жодного палацу в Геленджику", - наводить слова Пєскова онлайн-видання Daily Storm.
Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Палац страченого диктатора
Ця будівля-монстр до сьогодні стоїть в столиці Румунії Бухаресті. Це друга за величиною будівля у світі після Пентагону (штаб-квартири Міноборони США). Його площа - 265 тисяч квадратних метрів. Ідея будівництва прийшла колишньому диктатору Ніколае Чаушеску під час візиту до Північної Кореї у 1984 році. Зведення будинку коштувало мільярди доларів. Заради цього знесені були цілі кварталів міста.
Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Президент у незаконній будівлі?
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган переїжджає у свою нову штаб-квартиру в Анкарі, так званий "Білий палац". Величезний комплекс будівель має тисячу кімнат. У цьому палаці не обійшлось без конференц-залів, захищених від прослуховувань, та бункерів, які можуть витримати ядерну атаку. Утім, критики називають цю державну будівлю протизаконною, нагадуючи, що її звели попри рішення суду.
Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Нафтодоларова розкіш
Вночі урядові будівлі столиці Казахстану постійно змінюють свій колір. Президентський палац видається при цьому кричущою копією Білого дому у Вашингтоні. Нурсултан Назарбаєв почав керувати країною ще за радянських часів. Говорять, що його родина володіє сімома мільярдами доларів. Казахстан - країна, багата на сировинні корисні копалини.
Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Манія величі по-туркменськи
В цьому палаці в Ашхабаді проживає туркменський президент Гурбангули Бердимухамедов. Він був особистим лікарем засновника держави Сапармурата Ніязова, який сам проголосив себе батьком усіх туркменів (Туркменбаші). Коли Ніязов помер в 2006 році, Бердимухамедов став його наступником. Новий президент, як і його попередник, працює над культом своєї особи під золотим куполом чудового палацу.
Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Феодальні володіння під Києвом
Цю елітну резиденцію у Межигір’ї неподалік від Києва побудував колишній президент України Віктор Янукович. Після його втечі в лютому 2014 в Росію громадські активісти опублікували в інтернеті документи, які були знайдені на дні Київського моря. Коли Януковича у 2010 обрали президентом, одним із перших його кроків стало розпорядження придбати люстру для резиденції вартістю у вісім мільйонів євро.
Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Безмежний блиск
Так виглядали апартаменти українського екс-президента: багато золота, блиску і несмаку. Януковича звинувачують у корупції та панибратстві. Він привласнив собі сотні мільйонів євро. Його сини Віктор та Олександр також зуміли заробити чималі статки завдяки своєму батькові.
Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Монархічна пишність в Парижі
Чимало пафосу і в оточенні тих, хто працює в президентській резиденції на Сені. Ось, наприклад, вид на письмовий стіл президента Франції. У Парижі представники влади працюють ніби в музеях. Єлисейський палац переповнений історичними творами мистецтва та раритетними меблями. Бетонні стіни - тільки у підвалі, де за товстими сталевими дверима ховається командний центр управління ядерною зброєю.
Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Оманлива скромність в Багдаді
Порівняно з іншими президентськими резиденціями палац колишнього іракського диктатора Саддама Хусейна в Багдаді, принаймні ззовні, видається майже непомітним і досить скромним.
Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Перська пишність
До будівельного комплексу Саадабад на північному сході іранської столиці Тегерана належать аж 18 палаців. У 1920-ті роки шах Реза Пехлеві захотів розширити комплекс у кілька разів. Приміщення почали використовувати як у службових цілях, так і як житло. Так званий "зелений палац" служив шаху та його дружині Сораї літньою резиденцією.
Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Чудовий палац в Досі
У цьому палаці проживає емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані. Він відкрив двері країни на Захід та заснував 1996 року англомовний телеканал Al Jazeera. Тоді Катар заявив про себе на зовнішньополітичній арені. Та з часом емір знову опинився в ізоляції, зокрема, через свою підтримку єгипетського руху "Брати-мусульмани". Катар підозрюють також у фінансуванні терористичних груп.
Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Палац в Аккрі
В цьому розкішному палаці розташована резиденція ганського глави держави. Гана є передовим прикладом стабільності Африки та економічного прогресу. Країна досить добре заробляє на експорті какао і золота. Тим не менш, майже половина з 23 мільйонів населення Гани й досі проживає в бідності. Це пов'язують, зокрема, з корупцією в попередньому уряді країни.
Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Вражаюче мистецтво
У багатьох владних установах по всьому світу можна насолоджуватися незрівнянними творами мистецтва. Ось тут, у президентському палаці в Мехіко, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр милується однією з картин на стіні.
Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу
Замок для громадян
Палац Бельвю в Берліні - офіційна резиденція німецького федерального президента. Бездоганна біла будівля у неокласичному стилі розміщена на річці Шпрее. Двоповерховий комплекс був побудований за ескізами архітектора Філіппа Даніеля Боуманна в 1786 році. Будівля служила приватною резиденцією Фердинанда Пруського. У саду палацу проходять літні вечірки, які дуже популярні серед відвідувачів.