Коментар: Навальний - один проти кремлівського гіганта

Спершу хороша новина, хороша з точки зору всіх противників Путіна: найгучніший зі всіх критиків Кремля повернувся до Росії. Сповнений сил і бажання діяти.

Хоч Олексія Навального й заарештували одразу ж після прибуття до Москви, але йдеться поки що "лише" про попереднє утримання під вартою. До того ж у Навального є прихильники, готові надалі боротися, навіть якщо він залишиться у в'язниці на довший час.

Читайте також: Отруєння Навального: що відомо з нового розслідування

Недієва зброя?

Приміром, боротися на виборах до Державної думи, запланованих на цей рік. За допомогою так званого "розумного голосування", до якого закликає Навальний, правляча партія "Єдина Росія" має бути позбавлена максимальної кількості виборців, аби її результат був максимально поганим.

Кореспондент DW у Москві Юрій Решето

Це може навіть спрацювати, як показало "розумне голосування" під час деяких регіональних виборів минулого року. Однак "розумне голосування" не зможе по-справжньому змінити політичну систему в Росії. Партії, голосувати за які закликає Навальний, є лише беззубою псевдоопозицією, примусово підлаштованими під владу групами, які без спротиву пропускають всі рішення Кремля. Тут навіть рішення Навального нічого не змінить. І це погана новина - не лише для противників Путіна.

Найнебезпечніший критик Кремля

Олексій Навальний - це бренд. Харизматичний, безстрашний, переконаний. Він уже став відомим далеко за межами своєї батьківщини. Більше того - Навальний став найважливішими опозиційним політиком Росії. Політиком, якого Кремль, очевидно, дійсно боїться, що було видно на прикладі однієї лише перебільшеної реакції на його прибуття до Москви.

Читайте також: У Німеччині закликали негайно звільнити Навального

Десятки поліцейських автобусів, сотні представників сил безпеки, заборона допуску преси. Зона прибуття в аеропорту "Внуково", до якого, за початковим планом, мав прибути Навальний, була схожа на фортецю. Адже це була водночас демонстрація сили держави стосовно непохитного громадянина.

Хоч це і звучить драматично, але водночас сприяє іміджу борця, який вибудовує Навальний. Нарешті керівництво більше не називає його "невідомим блогером" чи "берлінським пацієнтом". Саме такими словами речник Кремля Дмитро Пєсков описував критика уряду. Шеф Пєскова Путіна навіть не згадував імені Навального.

Читайте також: Коментар: Реакція Путіна на отруєння Навального показова

Судова система Росії вже неодноразово мала можливість кинути Навального за ґрати на довший термін. Але вона цього не зробила. Як прийнято вважати, за вказівкою з Кремля. Мовляв, забагато "честі" для "невідомого блогера", забагато уваги. Очевидно, тепер усе змінилося. Навальний став надто відомим і, як наслідок, надто небезпечним для Володимира Путіна.

Мужній борець-одинак

Але таким став лише він один. Адже за Навальним не стоїть жодна партія, він не збирає мас, поки що він залишається мужнім борцем-одинаком.

Попри те, що його відео про корумпованих чиновників набирають мільйони переглядів. Попри те, що кілька років тому на його заклик вийти на вулицю проти державної влади відгукнулися численні, переважно молоді, прихильники. Та їхні протести були жорстко придушені. Тисячі людей були затримані та відтоді мають справу з постійним залякуванням. Дехто з них зрештою опинився у в'язниці.

Коли за кілька днів до прибуття Навального група активістів поширила в інтернеті заклик зустріти політика в аеропорту, до соратників Навального в Москві та Санкт-Петербурзі прийшла поліція. Іншим опозиціонерам також погрожували: мовляв, тим, хто наважиться поїхати в аеропорт, загрожуватиме тюремне ув'язнення. Незадовго до прибуття Навального до аеропорту "Внуково" були затримані десятки людей. Усе це доводить, що сили Кремля поки що суттєво переважають сили його противників.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.