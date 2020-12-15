Коментар: Навальний кидає новий виклик Путіну

Рідкісний замах на політичне вбивство в Росії розслідувався у минулому так швидко і так ефективно, як спроба вбивства Олексія Навального - хоч і не державними органами, що мали б цим займатися, а журналістами.

Портал Bellingcat і його головний російський партнер - портал The Insider - опублікували докладне розслідування, що в деталях пояснює, як було організовано замах, що мало не коштував життя лідерові російської опозиції. Сам Навальний опублікував майже годинне відео на своєму каналі в YouTube, що не тільки підсумовує інформацію, здобуту Bellingcat і The Insider, але й містить звернення політика до російських силовиків із закликом не співпрацювати з режимом Путіна. Господарів Кремля він називає "зрадниками Росії", а спробу вбивства - актом "державного тероризму". У ній він звинувачує особисто Володимира Путіна.

Розслідування щодо Навального погано для Путіна

Нове розслідування, до якого приєдналися німецький журнал Der Spiegel і американський телеканал CNN, виявилося міжнародним. Воно безсумнівно викличе до Навального ще більший інтерес на Заході. І це погано для Путіна. Історія зі спробою вбивства колишнього кандидата у мери Москви та президенти Росії створює додаткове тло судовому процесу в Гаазі за звинуваченням чотирьох осіб, у тому числі російських громадян, у знищенні малайзійського лайнера в небі над Україною в липні 2014 року.

Костянтин Еггерт

Доповідь Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) про те, що з Навальним намагалися покінчити за допомогою бойової хімічної речовини "Новачок", доповнює настільки масштабну і непривабливу картину діяльності російського режиму, що мати справу з Москвою, навіть за необхідності, волітимуть ще менше політиків.

Додайте до цього висловлювання прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі про те, що суд убачає ознаки воєнних злочинів у тому, що сталося в Криму і в Східній Україні в 2014 році, і суд приступить до їхнього розслідування. Через 2-3 роки вищих керівників Росії можуть звинуватити у скоєнні воєнних злочинів обидва суди. Це переводить будь-якого політика в категорію настільки "нерукоподатних", що про будь-яку нормалізацію Москві доведеться забути.

Це, своєю чергою, поступово створює проблеми Путіну вже вдома. Як влучно сказав Навальний, корупція з'їла режим настільки, що навіть вбивці у Росії тепер працюють халтурно і непрофесійно. Такого роду провали дуже повільно, але діють проти нинішньої російської верхівки. Багатомільйонне чиновництво Росії готове працювати на жорстку владу, але не на слабку і некомпетентну. А воно теж знає, як набрати в рядку пошуковика слова "канал Навального, отруєння, Путін".

Дуель Навального з Кремлем

У своєму відео на YouTube Навальний кинув новий виклик господареві Кремля, коли закликав до "розумного голосування" на майбутніх, запланованих на 2021 рік виборах до Держдуми. До цієї тактики подачі голосів за кого завгодно, аби тільки не за "Єдину Росію", у деяких інших критиків Путіна є запитання. Але після замаху будь-які заклики Навального мають більшу вагу, ніж до 20 серпня, коли він сів на рейс Томськ-Москва, що мало не виявився для нього фатальним. Замах майже офіційно "сертифікував" Навального як єдину в Росії політичну фігуру, рівновелику Путіну. І це робить його особливо небезпечним для влади, навіть якщо у минулому їй вдавалося нейтралізувати якісь його акції.

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В очах багатьох політично активних громадян ініціативи керівника ФБК (некомерційна органазіація “Фонд боротьби з корупцією”. - Ред.) після того, як за ним три роки ходила по п'ятах і мало не вбила команда біохіміків-кілерів у погонах, матимуть тепер особливе значення. Адже якщо до замаху вдалася держава, то значить людина дуже серйозна.

В умовах повільного розмивання путінської політичної бази та наростання втоми, байдужості та дедалі частіше роздратування діяльністю російської верхівки та її зношеними пропагандистськими кліше, "новий" Навальний становить собою пряму і явну загрозу російській владі. Причому досить скоро це зрозуміє і Захід, що вічно запізнюється в аналізі російських реалій. Тоді він почне шукати активні контакти з політиком. Так було в 1990-1991 році з Борисом Єльциним.

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Тепер завдання Москви - будь-що не пустити Навального додому в Росію. Я не знаю, як Кремль думає з цим упоратися. Ясно тільки, що дуелі Навальний-Путін ще далеко до завершення.

Автор: Костянтин Еггерт - російський журналіст, автор щотижневої колонки на DW

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