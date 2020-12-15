Коментар: Навальний кидає новий виклик Путіну

Журналістське розслідування Bellingcat замаху на вбивство опозиціонера Олексія Навального створює нові проблеми Кремлю, як за кордоном, так і вдома, вважає Костянтин Еггерт.
Олексій Навальний (архівне фото)
Рідкісний замах на політичне вбивство в Росії розслідувався у минулому так швидко і так ефективно, як спроба вбивства Олексія Навального - хоч і не державними органами, що мали б цим займатися, а журналістами.
Портал Bellingcat і його головний російський партнер - портал The Insider - опублікували докладне розслідування, що в деталях пояснює, як було організовано замах, що мало не коштував життя лідерові російської опозиції. Сам Навальний опублікував майже годинне відео на своєму каналі в YouTube, що не тільки підсумовує інформацію, здобуту Bellingcat і The Insider, але й містить звернення політика до російських силовиків із закликом не співпрацювати з режимом Путіна. Господарів Кремля він називає "зрадниками Росії", а спробу вбивства - актом "державного тероризму". У ній він звинувачує особисто Володимира Путіна.
Розслідування щодо Навального погано для Путіна
Нове розслідування, до якого приєдналися німецький журнал Der Spiegel і американський телеканал CNN, виявилося міжнародним. Воно безсумнівно викличе до Навального ще більший інтерес на Заході. І це погано для Путіна. Історія зі спробою вбивства колишнього кандидата у мери Москви та президенти Росії створює додаткове тло судовому процесу в Гаазі за звинуваченням чотирьох осіб, у тому числі російських громадян, у знищенні малайзійського лайнера в небі над Україною в липні 2014 року.
Костянтин Еггерт
Доповідь Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) про те, що з Навальним намагалися покінчити за допомогою бойової хімічної речовини "Новачок", доповнює настільки масштабну і непривабливу картину діяльності російського режиму, що мати справу з Москвою, навіть за необхідності, волітимуть ще менше політиків.
Додайте до цього висловлювання прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі про те, що суд убачає ознаки воєнних злочинів у тому, що сталося в Криму і в Східній Україні в 2014 році, і суд приступить до їхнього розслідування. Через 2-3 роки вищих керівників Росії можуть звинуватити у скоєнні воєнних злочинів обидва суди. Це переводить будь-якого політика в категорію настільки "нерукоподатних", що про будь-яку нормалізацію Москві доведеться забути.
Це, своєю чергою, поступово створює проблеми Путіну вже вдома. Як влучно сказав Навальний, корупція з'їла режим настільки, що навіть вбивці у Росії тепер працюють халтурно і непрофесійно. Такого роду провали дуже повільно, але діють проти нинішньої російської верхівки. Багатомільйонне чиновництво Росії готове працювати на жорстку владу, але не на слабку і некомпетентну. А воно теж знає, як набрати в рядку пошуковика слова "канал Навального, отруєння, Путін".
Дуель Навального з Кремлем
У своєму відео на YouTube Навальний кинув новий виклик господареві Кремля, коли закликав до "розумного голосування" на майбутніх, запланованих на 2021 рік виборах до Держдуми. До цієї тактики подачі голосів за кого завгодно, аби тільки не за "Єдину Росію", у деяких інших критиків Путіна є запитання. Але після замаху будь-які заклики Навального мають більшу вагу, ніж до 20 серпня, коли він сів на рейс Томськ-Москва, що мало не виявився для нього фатальним. Замах майже офіційно "сертифікував" Навального як єдину в Росії політичну фігуру, рівновелику Путіну. І це робить його особливо небезпечним для влади, навіть якщо у минулому їй вдавалося нейтралізувати якісь його акції.
В очах багатьох політично активних громадян ініціативи керівника ФБК (некомерційна органазіація “Фонд боротьби з корупцією”. - Ред.) після того, як за ним три роки ходила по п'ятах і мало не вбила команда біохіміків-кілерів у погонах, матимуть тепер особливе значення. Адже якщо до замаху вдалася держава, то значить людина дуже серйозна.
В умовах повільного розмивання путінської політичної бази та наростання втоми, байдужості та дедалі частіше роздратування діяльністю російської верхівки та її зношеними пропагандистськими кліше, "новий" Навальний становить собою пряму і явну загрозу російській владі. Причому досить скоро це зрозуміє і Захід, що вічно запізнюється в аналізі російських реалій. Тоді він почне шукати активні контакти з політиком. Так було в 1990-1991 році з Борисом Єльциним.
Тепер завдання Москви - будь-що не пустити Навального додому в Росію. Я не знаю, як Кремль думає з цим упоратися. Ясно тільки, що дуелі Навальний-Путін ще далеко до завершення.
Автор: Костянтин Еггерт - російський журналіст, автор щотижневої колонки на DW
Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Найвідоміший критик Кремля
Представляти Олексія Навального особливо не потрібно ні на його батьківщині в Росії, ні на Заході. Протягом останніх років засновник Фонду боротьби з корупцією (ФБК) опублікував десятки розслідувань про російських політиків, журналістів та інших громадських діячів - від експрезидента РФ Дмитра Медведєва до телеведучої Олени Малишевої.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Серія розслідувань у регіонах Росії
У серпні 2020 року Олексій Навальний почав публікувати серію розслідувань про регіональних політиків - членів партії "Єдина Росія", які, за його даними, збагачувалися за рахунок бюджету. Метою Навального було при цьому не допустити їхнього переобрання до регіональних парламентів під час голосування 13 вересня. Перед отруєнням він встиг зняти дві частини цієї серії - у Новосибірську та Томську.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Переліт із Томська до Москви
Олексію Навальному стало погано 20 серпня 2020 року під час перельоту до Москви з Томська, де він працював над черговою серією нового розслідування про регіональних чиновників. Пілоти здійснили екстрену посадку в Омську. Як пишуть місцеві ЗМІ, буквально за декілька хвилин після того, як літак запросив посадку, до аеропорту надійшли два дзвінки про мінування.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Госпіталізація в Омську
В Омську Олексій Навальний був доставлений непритомним до міської клінічної лікарні номер один. Там лікарі ввели його в штучну кому і підключили до апарата штучної вентиляції легень (ШВЛ).
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
В Омську слідів отруєння не знайшли
Головний лікар омської лікарні номер один, куди госпіталізували Навального, Олександр Мураховський заявив, що спершу його колеги припускали, що політика отруїли, однак цей діагноз "не мав підтвердження і був знятий як на підставі відсутності характерної клінічної картини, так і у зв'язку з негативними результатами лабораторних тестів".
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
На лікування в Німеччину
У ніч на 21 серпня з Німеччини до Омська вилетів літак із реанімаційним обладнанням і німецькими лікарями на борту, аби за бажанням родичів Олексія Навального забрати його на лікування у Берлін. Утім, керівництво омської лікарні, де перебував політик, заявило, що він "нетранспортабельний". Лише після тривалої затримки, 22 серпня, Навального вдалося доставити на лікування до ФРН.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Клініка Charité
Університетська лікарня Берліна Charité ("Шаріте"), до якої госпіталізували російського опозиціонера, всесвітньо відома. Раніше тут лікували експрем'єрку України Юлію Тимошенко та ще одного російського опозиціонера, видавця російського інтернет-видання "Медиазона", члена гурту Pussy Riot Петра Верзилова. Останній, так само як і Олексій Навальний, мав діагноз отруєння.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Отрута "Новачок" в аналізах
2 вересня офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт зробив заяву про те, що токсикологічна спецлабораторія Бундесверу знайшла в організмі Навального сліди бойової отруйної речовини групи "Новачок". Кількома годинами пізніше ці ж висновки озвучила і канцлерка Німеччини Анґела Меркель, заявивши, що світ чекає від Росії "відповідей на дуже серйозні запитання".
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Майбутнє "Північного потоку-2"
Після підтвердження факту отруєння опозиціонера Олексія Навального "Новачком" світові політики заговорили про запровадження нових санкцій проти Росії. Під питанням опинилося, зокрема, завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що пов'язувати проєкт із отруєнням Навального не треба. Утім, інші політики це роблять.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Реакція Росії
У Москві на заяву Берліна про отруєння Навального "Новачком" відреагували стримано, заявивши, що німецька сторона не надала "бодай якийсь фактаж". Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що не бачить підстав звинувачувати Кремль у причетності до отруєння Навального. Говорячи про опозиціонера, Пєсков не називав його прізвища, використавши евфемізм "берлінський пацієнт".
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Москва закидає Берліну затягування розслідування
Своєю чергою, офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова 6 вересня звинуватила Німеччину в тому, що вона умисне затягує розслідування у справі про отруєння Навального, і припустила, що у Берліні "ведуть подвійну гру". Раніше Захарова стверджувала, що послу РФ у Берліні Сергію Нечаєву на зустрічі в МЗС не надали жодної інформації про стан здоров'я Навального.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Російські версії події
Тим часом російські ЗМІ почали висувати свої версії того, що сталося з Навальним: дієти, перегрів на сонці, нестача глюкози. Останню версію підтримала головна редакторка державного телеканалу RT Маргарита Симоньян, написавши, що завжди носить із собою "рафаелку" (цукерку популярної італійської марки. - Ред.). Своєю чергою, в омській лікарні основним діагнозом назвали порушення обміну речовин.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
"Підпис Путіна"
Соратники Олексія Навального з Фонду боротьби з корупцією не сумніваються, що за замахом на політика стоять люди, тісно пов'язані з Кремлем. Після заяви Анґели Меркель про результати аналізів Навального директор Фонду Леонід Волков порівняв отруєння Навального в 2020 році "Новачком" із "підписом" президента Росії Володимира Путіна, який той залишив на місці злочину.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Отрута в чаї?
Перед вильотом із Томська Олексій Навальний випив в аеропорту чорний чай. Прессекретарка Фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш та помічник Навального Ілля Пахомов, що супроводжували російського опозиціонера, пили інші напої (каву і воду). Про це йдеться у запиті генпрокуратури РФ до мін'юсту Німеччини. Пізніше соратники Навального припустили, що отруту могли підмішати у чай.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Акції на підтримку Навального
Після отруєння Олексія Навального частина росіян у різних регіонах виступила на його підтримку. У Хабаровську, де вже два місяці як тривають акції на підтримку звільнення заарештованого ексгубернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, дехто почав виходити і з плакатами на підтримку отруєного опозиціонера. Цей протестувальник бажає йому здоров'я і відсилає до радянського фільму "Кін-дза-дза!".
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Інші напади на Олексія Навального
Інцидент у Томську - не перший напад на опозиціонера Олексія Навального. У березні 2017 року невідомий у Барнаулі бризнув йому в обличчя "зеленкою". А влітку 2019 року Навальний, який перебував у СІЗО у зв'язку з участю в акції на підтримку вільних виборів у Москві, був шпиталізований через запалення очей. Його прибічники припускають, що алерген був нанесений на його рушник.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Можливі наслідки для здоров'я
7 вересня берлінські лікарі вивели Олексія Навального зі штучної коми. У клініці Charité повідомили, що стан здоров'я Навального покращився. Його поступово від'єднують від апарата штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і він реагує на мову. Утім, не можна виключати довгострокових наслідків серйозного отруєння, кажуть лікарі.