Рейс одного пасажира. Як Навальний повертався з Німеччини до Росії

Назвати рейс авіакомпанії "Победа" з Берліна до Москви 17 січня звичайним ніяк не можна. Ще до реєстрації пасажирам стало зрозуміло, що відбувається щось неординарне, адже близько ста людей вишикувалися біля входу до п'ятого терміналу нового аеропорту Берлін-Бранденбург. Усі вони приїхали проводжати Олексія Навального, який після кількох місяців перебування в Німеччині вирішив повернутися до Москви.

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Головним чином це були журналісти з усього світу, але не тільки - підтримати Олексія Навального перед поверненням до Москви приїхали також кілька активістів. Вони стояли з плакатами "Час диктаторів добіг кінця" і "Зламай голку Кощія - звільни Росію". Однак перед входом до терміналу аеропорту Навальний так і не з'явився - його привезли прямо до трапу літака.

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Найдивніший рейс

Ще більше пасажири здивувалися, коли потрапили на борт: навряд чи вони коли-небудь бачили в салоні одного літака таку кількість відеокамер, які ведуть прямі трансляції. Багато хто припустив, що поруч летить якась знаменитість. Біля самого літака скупчилися поліцейські автомобілі.

Олексій та Юлія Навальні в аеропорту Берлін-Бранденбург

До призначеного моменту вильоту, коли літак був уже заповнений, Навальний усе ще не з'являвся, проте сталася інша подія. Один із пасажирів почав викрикувати лайки на адресу стюардес і пасажирів навколо. Деякі з присутніх припустили, що це провокатор, інші перелякано говорили персоналу авіакомпанії, що не хочуть із ним летіти. У підсумку молодика зняли з рейсу, він не чинив опору і лише продовжував лаятися, називаючи все, що відбувається, "безглуздим спектаклем".

Головний пасажир

Після цього інциденту на борт нарешті піднявся Навальний разом із дружиною Юлією: хтось ахнув, хтось почав аплодувати, затвори фотокамер клацали з величезною швидкістю. Разом з політиком на борт піднялися кілька чоловіків міцної статури, які оглянули салон. Дехто з журналістів припустив, що це представники поліції або спецслужб.

Дістатися до свого крісла під 13-м номером, яке Навальний відразу назвав "щасливим", політику було непросто. Близько 10 хвилин йому знадобилося, аби буквально прорватися через натовп журналістів. Олексій Навальний був небагатослівний, він подякував усім за те, що прийшли, а на запитання кореспондента DW про його можливе затримання в Москві відповів: "Мене затримають? Це неможливо!"

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Пресконференція на борту

Після вильоту, коли згасло табло"застібнути ремені", кореспонденти видань з усього світу побігли до Навального. Деякі з пасажирів навіть висловлювали занепокоєння, чи не порушиться балансування літака у повітрі через те, що занадто багато людей перебуває в одній із його частин. Зрештою пілоту довелося закликати журналістів до порядку - після цього деякі з них розсілися на свої місця.

Опитані кореспондентом DW пасажири сказали, що ставляться до ситуації з розумінням. "Нам добре. Добре, що Навальний вижив, живий-здоровий і летить з нами в Москву. Нам його доля небайдужа. Думаємо, літак витримає", - заявив пасажир Святослав.

Навальний намагається пройти до свого місця на борту літака

Після того, як пілот оголосив, що рейс буде перенаправлений до аеропорту "Шереметьєво" через технічні причини, у салоні пролунали оплески й улюлюкання. Пасажири висловили впевненість, що "таких збігів не буває" і "борт спеціально перенаправили до іншого аеропорту, де не проходить мітинг".

Що відбувалося в Москві

Охочих особисто привітати главу Фонду боротьби з корупцією (ФБК) виявилося чимало. Тільки на офіційній сторінці цієї події, яку анонсував московський штаб Навального, зареєструвалися майже десять тисяч осіб. Прокуратура одразу ж попередила про відповідальність за участь у несанкціонованих заходах в аеропорту в день прильоту Навального, а пресслужба аеропорту "Внуково", куди за планом мав прибути рейс до перенаправлення, відмовилася давати журналістам дозвіл на зйомку.

В аеропорт, за оцінками "Білого лічильника", приїхали понад дві тисячі осіб. До того ж не тільки з Москви, але і з регіональних штабів Навального. Деякі з них не змогли дістатися до столиці, кількох активістів зняли з потяга й затримали.

"Історичний момент" і фанати Бузової

Рейс Навального очікували о сьомій вечора. Вже за добу до цього біля будівлі аеропорту припаркували кілька автозаків. А в день прильоту Навального обмежили вхід до зон вильоту і прильоту. Потрапити в аеропорт можна було тільки тим, у кого на руках були електронні квитки на літак. Кілька людей, зокрема, й письменник Дмитро Биков, підтвердили DW, що купили найдешевші квитки, лише аби пройти всередину.

"Це історичний момент - після отруєння й важкої реабілітації він повертається в Росію. Тому я приїхав підтримати його й зустріти, - розповів DW співробітник ФБК Руслан Шаведдінов. - Усі ці дні пропаганда і силові відомства з усіх прасок заявляли, що тут не можна всім збиратися, що зустріч Навального незаконна. Але, як бачите, ми всі тут. Все тихо й мирно відбувається". Через три хвилини після цих слів поліція затримала його, а також соратників опозиціонера Костянтина Котова і Любов Соболь. При цьому брата Олексія Навального Олега, який сидів у масці поруч із затриманими, поліція не впізнала і не чіпала.

Російські силовики у аеропорту "Внуково"

Після цього в будівлю аеропорту увійшла група ОМОНівців, і затримання продовжилися. Одних поліція хапала за символіку, вигуки, російський прапор і плакат "Іго ФСБ". Інших - узагалі без причини. Усього, за даними правозахисного медіапроєкту "ОВД Инфо", у "Внуково" затримали 55 осіб. До деяких застосовували грубу силу, одного з затриманих побили і розсікли брову.

При цьому в аеропорту в зоні міжнародного вильоту з'явилася група підлітків - "фанатів" телеведучої та співачки Ольги Бузової (вона летіла із Санкт-Петербурга) на чолі з куратором. Їх поліція не чіпала і дозволяла тримати плакати. Сама Бузова пізніше сказала, що про її приліт знали лише "три людини". Те, що Навальний сьогодні взагалі не приземлиться у "Внуково", активістам стало зрозуміло лише за 10-15 хвилин до призначеної посадки - літак, за яким стежили за додатком Flight Radar, несподівано розвернувся і полетів на північ.

Як затримували Навального

Відразу після виходу з літака Навальний встиг дати імпровізовану пресконференцію на тлі банера з Кремлем. "Я прилетів і можу сказати, що я абсолютно щасливий, що прилетів. Це мій найкращий день за останні п'ять місяців, незважаючи на те, що Німеччина дуже класна країна. Тут мій дім. Я приїхав сюди і я не боюся. Я знаю, що маю рацію, кримінальні справи проти мене сфабриковані", - сказав Навальний журналістам.

На певний момент здалося, що Навального взагалі не будуть затримувати, але це змінилося відразу після проходження паспортного контролю. Після того, як політик офіційно ступив на російську землю, його оточили співробітники поліції і повели до окремого приміщення. Як з'ясувалося пізніше, затримали його за "багаторазові порушення випробувального терміну". Про це заявили у Федеральній службі виконання покарань. Перед затриманням Навальний встиг попрощатися із дружиною Юлією.