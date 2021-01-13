Рейс одного пасажира. Як Навальний повертався з Німеччини до Росії
На літаку, яким Олексій Навальний летів з Берліна до Москви, відбувалося чимало дивного. Деталі - у репортажі DW з рейсу, за яким стежив увесь світ.
Олексій та Юлія Навальні у літаку, який прямує з Берліна до Москви
Назвати рейс авіакомпанії "Победа" з Берліна до Москви 17 січня звичайним ніяк не можна. Ще до реєстрації пасажирам стало зрозуміло, що відбувається щось неординарне, адже близько ста людей вишикувалися біля входу до п'ятого терміналу нового аеропорту Берлін-Бранденбург. Усі вони приїхали проводжати Олексія Навального, який після кількох місяців перебування в Німеччині вирішив повернутися до Москви.
Головним чином це були журналісти з усього світу, але не тільки - підтримати Олексія Навального перед поверненням до Москви приїхали також кілька активістів. Вони стояли з плакатами "Час диктаторів добіг кінця" і "Зламай голку Кощія - звільни Росію". Однак перед входом до терміналу аеропорту Навальний так і не з'явився - його привезли прямо до трапу літака.
Ще більше пасажири здивувалися, коли потрапили на борт: навряд чи вони коли-небудь бачили в салоні одного літака таку кількість відеокамер, які ведуть прямі трансляції. Багато хто припустив, що поруч летить якась знаменитість. Біля самого літака скупчилися поліцейські автомобілі.
Олексій та Юлія Навальні в аеропорту Берлін-Бранденбург
До призначеного моменту вильоту, коли літак був уже заповнений, Навальний усе ще не з'являвся, проте сталася інша подія. Один із пасажирів почав викрикувати лайки на адресу стюардес і пасажирів навколо. Деякі з присутніх припустили, що це провокатор, інші перелякано говорили персоналу авіакомпанії, що не хочуть із ним летіти. У підсумку молодика зняли з рейсу, він не чинив опору і лише продовжував лаятися, називаючи все, що відбувається, "безглуздим спектаклем".
Головний пасажир
Після цього інциденту на борт нарешті піднявся Навальний разом із дружиною Юлією: хтось ахнув, хтось почав аплодувати, затвори фотокамер клацали з величезною швидкістю. Разом з політиком на борт піднялися кілька чоловіків міцної статури, які оглянули салон. Дехто з журналістів припустив, що це представники поліції або спецслужб.
Дістатися до свого крісла під 13-м номером, яке Навальний відразу назвав "щасливим", політику було непросто. Близько 10 хвилин йому знадобилося, аби буквально прорватися через натовп журналістів. Олексій Навальний був небагатослівний, він подякував усім за те, що прийшли, а на запитання кореспондента DW про його можливе затримання в Москві відповів: "Мене затримають? Це неможливо!"
Після вильоту, коли згасло табло"застібнути ремені", кореспонденти видань з усього світу побігли до Навального. Деякі з пасажирів навіть висловлювали занепокоєння, чи не порушиться балансування літака у повітрі через те, що занадто багато людей перебуває в одній із його частин. Зрештою пілоту довелося закликати журналістів до порядку - після цього деякі з них розсілися на свої місця.
Опитані кореспондентом DW пасажири сказали, що ставляться до ситуації з розумінням. "Нам добре. Добре, що Навальний вижив, живий-здоровий і летить з нами в Москву. Нам його доля небайдужа. Думаємо, літак витримає", - заявив пасажир Святослав.
Навальний намагається пройти до свого місця на борту літака
Після того, як пілот оголосив, що рейс буде перенаправлений до аеропорту "Шереметьєво" через технічні причини, у салоні пролунали оплески й улюлюкання. Пасажири висловили впевненість, що "таких збігів не буває" і "борт спеціально перенаправили до іншого аеропорту, де не проходить мітинг".
Що відбувалося в Москві
Охочих особисто привітати главу Фонду боротьби з корупцією (ФБК) виявилося чимало. Тільки на офіційній сторінці цієї події, яку анонсував московський штаб Навального, зареєструвалися майже десять тисяч осіб. Прокуратура одразу ж попередила про відповідальність за участь у несанкціонованих заходах в аеропорту в день прильоту Навального, а пресслужба аеропорту "Внуково", куди за планом мав прибути рейс до перенаправлення, відмовилася давати журналістам дозвіл на зйомку.
В аеропорт, за оцінками "Білого лічильника", приїхали понад дві тисячі осіб. До того ж не тільки з Москви, але і з регіональних штабів Навального. Деякі з них не змогли дістатися до столиці, кількох активістів зняли з потяга й затримали.
"Історичний момент" і фанати Бузової
Рейс Навального очікували о сьомій вечора. Вже за добу до цього біля будівлі аеропорту припаркували кілька автозаків. А в день прильоту Навального обмежили вхід до зон вильоту і прильоту. Потрапити в аеропорт можна було тільки тим, у кого на руках були електронні квитки на літак. Кілька людей, зокрема, й письменник Дмитро Биков, підтвердили DW, що купили найдешевші квитки, лише аби пройти всередину.
"Це історичний момент - після отруєння й важкої реабілітації він повертається в Росію. Тому я приїхав підтримати його й зустріти, - розповів DW співробітник ФБК Руслан Шаведдінов. - Усі ці дні пропаганда і силові відомства з усіх прасок заявляли, що тут не можна всім збиратися, що зустріч Навального незаконна. Але, як бачите, ми всі тут. Все тихо й мирно відбувається". Через три хвилини після цих слів поліція затримала його, а також соратників опозиціонера Костянтина Котова і Любов Соболь. При цьому брата Олексія Навального Олега, який сидів у масці поруч із затриманими, поліція не впізнала і не чіпала.
Російські силовики у аеропорту "Внуково"
Після цього в будівлю аеропорту увійшла група ОМОНівців, і затримання продовжилися. Одних поліція хапала за символіку, вигуки, російський прапор і плакат "Іго ФСБ". Інших - узагалі без причини. Усього, за даними правозахисного медіапроєкту "ОВД Инфо", у "Внуково" затримали 55 осіб. До деяких застосовували грубу силу, одного з затриманих побили і розсікли брову.
При цьому в аеропорту в зоні міжнародного вильоту з'явилася група підлітків - "фанатів" телеведучої та співачки Ольги Бузової (вона летіла із Санкт-Петербурга) на чолі з куратором. Їх поліція не чіпала і дозволяла тримати плакати. Сама Бузова пізніше сказала, що про її приліт знали лише "три людини". Те, що Навальний сьогодні взагалі не приземлиться у "Внуково", активістам стало зрозуміло лише за 10-15 хвилин до призначеної посадки - літак, за яким стежили за додатком Flight Radar, несподівано розвернувся і полетів на північ.
Як затримували Навального
Відразу після виходу з літака Навальний встиг дати імпровізовану пресконференцію на тлі банера з Кремлем. "Я прилетів і можу сказати, що я абсолютно щасливий, що прилетів. Це мій найкращий день за останні п'ять місяців, незважаючи на те, що Німеччина дуже класна країна. Тут мій дім. Я приїхав сюди і я не боюся. Я знаю, що маю рацію, кримінальні справи проти мене сфабриковані", - сказав Навальний журналістам.
На певний момент здалося, що Навального взагалі не будуть затримувати, але це змінилося відразу після проходження паспортного контролю. Після того, як політик офіційно ступив на російську землю, його оточили співробітники поліції і повели до окремого приміщення. Як з'ясувалося пізніше, затримали його за "багаторазові порушення випробувального терміну". Про це заявили у Федеральній службі виконання покарань. Перед затриманням Навальний встиг попрощатися із дружиною Юлією.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Найвідоміший критик Кремля
Представляти Олексія Навального особливо не потрібно ні на його батьківщині в Росії, ні на Заході. Протягом останніх років засновник Фонду боротьби з корупцією (ФБК) опублікував десятки розслідувань про російських політиків, журналістів та інших громадських діячів - від експрезидента РФ Дмитра Медведєва до телеведучої Олени Малишевої.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Серія розслідувань у регіонах Росії
У серпні 2020 року Олексій Навальний почав публікувати серію розслідувань про регіональних політиків - членів партії "Єдина Росія", які, за його даними, збагачувалися за рахунок бюджету. Метою Навального було при цьому не допустити їхнього переобрання до регіональних парламентів під час голосування 13 вересня. Перед отруєнням він встиг зняти дві частини цієї серії - у Новосибірську та Томську.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Переліт із Томська до Москви
Олексію Навальному стало погано 20 серпня 2020 року під час перельоту до Москви з Томська, де він працював над черговою серією нового розслідування про регіональних чиновників. Пілоти здійснили екстрену посадку в Омську. Як пишуть місцеві ЗМІ, буквально за декілька хвилин після того, як літак запросив посадку, до аеропорту надійшли два дзвінки про мінування.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Госпіталізація в Омську
В Омську Олексій Навальний був доставлений непритомним до міської клінічної лікарні номер один. Там лікарі ввели його в штучну кому і підключили до апарата штучної вентиляції легень (ШВЛ).
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
В Омську слідів отруєння не знайшли
Головний лікар омської лікарні номер один, куди госпіталізували Навального, Олександр Мураховський заявив, що спершу його колеги припускали, що політика отруїли, однак цей діагноз "не мав підтвердження і був знятий як на підставі відсутності характерної клінічної картини, так і у зв'язку з негативними результатами лабораторних тестів".
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
На лікування в Німеччину
У ніч на 21 серпня з Німеччини до Омська вилетів літак із реанімаційним обладнанням і німецькими лікарями на борту, аби за бажанням родичів Олексія Навального забрати його на лікування у Берлін. Утім, керівництво омської лікарні, де перебував політик, заявило, що він "нетранспортабельний". Лише після тривалої затримки, 22 серпня, Навального вдалося доставити на лікування до ФРН.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Клініка Charité
Університетська лікарня Берліна Charité ("Шаріте"), до якої госпіталізували російського опозиціонера, всесвітньо відома. Раніше тут лікували експрем'єрку України Юлію Тимошенко та ще одного російського опозиціонера, видавця російського інтернет-видання "Медиазона", члена гурту Pussy Riot Петра Верзилова. Останній, так само як і Олексій Навальний, мав діагноз отруєння.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Отрута "Новачок" в аналізах
2 вересня офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт зробив заяву про те, що токсикологічна спецлабораторія Бундесверу знайшла в організмі Навального сліди бойової отруйної речовини групи "Новачок". Кількома годинами пізніше ці ж висновки озвучила і канцлерка Німеччини Анґела Меркель, заявивши, що світ чекає від Росії "відповідей на дуже серйозні запитання".
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Майбутнє "Північного потоку-2"
Після підтвердження факту отруєння опозиціонера Олексія Навального "Новачком" світові політики заговорили про запровадження нових санкцій проти Росії. Під питанням опинилося, зокрема, завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що пов'язувати проєкт із отруєнням Навального не треба. Утім, інші політики це роблять.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Реакція Росії
У Москві на заяву Берліна про отруєння Навального "Новачком" відреагували стримано, заявивши, що німецька сторона не надала "бодай якийсь фактаж". Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що не бачить підстав звинувачувати Кремль у причетності до отруєння Навального. Говорячи про опозиціонера, Пєсков не називав його прізвища, використавши евфемізм "берлінський пацієнт".
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Москва закидає Берліну затягування розслідування
Своєю чергою, офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова 6 вересня звинуватила Німеччину в тому, що вона умисне затягує розслідування у справі про отруєння Навального, і припустила, що у Берліні "ведуть подвійну гру". Раніше Захарова стверджувала, що послу РФ у Берліні Сергію Нечаєву на зустрічі в МЗС не надали жодної інформації про стан здоров'я Навального.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Російські версії події
Тим часом російські ЗМІ почали висувати свої версії того, що сталося з Навальним: дієти, перегрів на сонці, нестача глюкози. Останню версію підтримала головна редакторка державного телеканалу RT Маргарита Симоньян, написавши, що завжди носить із собою "рафаелку" (цукерку популярної італійської марки. - Ред.). Своєю чергою, в омській лікарні основним діагнозом назвали порушення обміну речовин.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
"Підпис Путіна"
Соратники Олексія Навального з Фонду боротьби з корупцією не сумніваються, що за замахом на політика стоять люди, тісно пов'язані з Кремлем. Після заяви Анґели Меркель про результати аналізів Навального директор Фонду Леонід Волков порівняв отруєння Навального в 2020 році "Новачком" із "підписом" президента Росії Володимира Путіна, який той залишив на місці злочину.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Отрута в чаї?
Перед вильотом із Томська Олексій Навальний випив в аеропорту чорний чай. Прессекретарка Фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш та помічник Навального Ілля Пахомов, що супроводжували російського опозиціонера, пили інші напої (каву і воду). Про це йдеться у запиті генпрокуратури РФ до мін'юсту Німеччини. Пізніше соратники Навального припустили, що отруту могли підмішати у чай.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Акції на підтримку Навального
Після отруєння Олексія Навального частина росіян у різних регіонах виступила на його підтримку. У Хабаровську, де вже два місяці як тривають акції на підтримку звільнення заарештованого ексгубернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, дехто почав виходити і з плакатами на підтримку отруєного опозиціонера. Цей протестувальник бажає йому здоров'я і відсилає до радянського фільму "Кін-дза-дза!".
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Інші напади на Олексія Навального
Інцидент у Томську - не перший напад на опозиціонера Олексія Навального. У березні 2017 року невідомий у Барнаулі бризнув йому в обличчя "зеленкою". А влітку 2019 року Навальний, який перебував у СІЗО у зв'язку з участю в акції на підтримку вільних виборів у Москві, був шпиталізований через запалення очей. Його прибічники припускають, що алерген був нанесений на його рушник.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Можливі наслідки для здоров'я
7 вересня берлінські лікарі вивели Олексія Навального зі штучної коми. У клініці Charité повідомили, що стан здоров'я Навального покращився. Його поступово від'єднують від апарата штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і він реагує на мову. Утім, не можна виключати довгострокових наслідків серйозного отруєння, кажуть лікарі.