У Німеччині закликали негайно звільнити Навального

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) у понеділок, 18 січня, закликав російську владу негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального, якого затримали в московському аеропорту "Шереметьєво" після повернення з Німеччини ввечері 17 січня. Він також нагадав Росії, що її конституція та міжнародні зобов'язання вимагають дотримання принципів правової держави та захисту прав людини. "Ці принципи, природно, мають поширюватися й на Олексія Навального. Він має бути негайно звільнений", - підкреслив Маас.

Можливості допомогти Навальному обмежені

Про те, що затримання російського опозиціонера Олексія Навального незаконне, заявив у неділю, 17 січня, віцеканцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). "З людиною вчинили несправедливо. Було скоєно замах на його життя, держава повинна була захищати, а не затримувати його", - сказав Шольц в програмі медіакомпанії Bild "Правильні питання".

Навальний має право вільно пересуватися по Росії і претендувати на політичні мандати, це не повинно призводити до того, щоб "влада робила все можливе проти нього", підкреслив німецький політик. Він назвав Навального "дійсно сміливою людиною", який знав, на який ризик йшов, повертаючись на батьківщину.

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Можливості допомогти Навальному обмежені, вважає Шольц. "Ми запропонували йому захист у Німеччині, ми могли це зробити. І ми подбали про те, щоб він відновив своє здоров'я після цього жахливого і небезпечного для життя нападу. Тепер все буде залежати від того, як ми будемо відстоювати свою позицію і пояснювати своє бачення ситуації", - говорить німецький політик.

Рената Альт: Путін у паніці через опозицію

"Обставини повернення Навального в Росію показують, яку паніку відчувають перед опозицією Володимир Путін і його соратники", - заявляє експертка фракції в Бундестазі Вільної демократичної партії (ВДП) по країнах Центральної, Південно-Східної та Східної Європи Рената Альт (Renata Alt).

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Затримання Навального і його прихильників демонструють, наскільки російський уряд не рахується зі своїм законодавством, вказує Альт. У діалозі з Росією важливо позначити червоні лінії, підкреслює політикиня, приєднуючись до заклику балтійських країн задуматися про нові санкції проти Росії.

Затримання Олексія Навального

Олексій Навальний повернувся з Берліна до Москви 17 січня. Літак з опозиціонером на борту повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", там зібралися близько двох тисяч прихильників Навального. Але в підсумку лайнер посадили в аеропорту "Шереметьєво", а політика затримали на прикордонному контролі.

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Приводом для затримання називають справу "Ів Роше", за якою Навальному вирішили замінити умовний термін на реальний. Опозиціонер вважає всі кримінальні справи щодо нього сфабрикованими. ЄС, США, а також лідери окремих європейських країн закликали негайно звільнити його.