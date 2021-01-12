Олексій Навальний має намір повернутися в Росію 17 січня

Російський опозиціонер Олексій Навальний повідомив у середу, 13 січня, що він планує повернутися до Росії 17 січня.

"Питання "повертатися чи ні" переді мною ніколи не стояло. Просто тому, що я не виїжджав. Я опинився в Німеччині, приїхавши до неї в реанімаційній коробці. 17 січня, в неділю, я повернуся додому рейсом "Победы". Зустрічайте", - написав він у соцмережі Twitter.

Він нагадав про відкриття нової кримінальної справи щодо нього в Росії і про прохання федеральної служби виконання покарань РФ замінити йому умовний термін на реальний у справі косметологічної компанії "Ів Роше". За словами Навального, йому "не дуже цікаво, що вони там роблять". "Росія - моя країна, Москва - моє місто, я сумую за ними", - написав опозиціонер у іншій соцмережі Instagram.

Нагадаємо, Олексій Навальний перебуває у Німеччині після курсу лікування. Як відомо, він знепритомнів 20 серпня в літаку, що вилетів з Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доправили для лікування до берлінської клініки Charité. Росіянин перебував 19 діб у штучній комі.

Експерти спецлабораторії Бундесверу на прохання клініки провели токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, і виявили в них сліди речовини групи "Новачок". Аналогічних висновків незалежно одна від одної дійшли лабораторії в Швеції і Франції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Телефонний дзвінок Навального ймовірному отруйнику з ФСБ

Нагадаємо, що 14 грудня журналісти Bellingcat і The Insider опублікували розслідування про групу співробітників ФСБ, ймовірно, причетних до отруєння опозиціонера. Сам Навальний 21 грудня оприлюднив запис телефонної розмови з Костянтином Кудрявцевим, військовим хіміком з Інституту криміналістики ФСБ, згаданим в розслідуванні. Кудрявцев під час майже годинної бесіди розповів подробиці замаху на політика. У ФСБ назвали натомість запис розмови провокацією і підробкою.

У свою чергу, президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на питання про замах на життя Навального під час щорічної пресконференції, заявив, що "якби хотіли, довели б до кінця".

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