Олексія Навального мають намір затримати після прибуття до Росії

Російська Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) у четвер, 14 січня, підтвердила факт оголошення в розшук опозиціонера Олексія Навального та заявила, що вживе заходів для його затримання. У службі кажуть, що фактичне місцеперебування Навального з 24 вересня 2020 року невідоме, 27 листопада щодо нього були розпочаті первинні розшукові дії, а 29 грудня Навальний був оголошений в розшук з приписом про вжиття заходів щодо його затримання.

У відомстві зазначили, що "з огляду на зазначені факти злісних порушень" зобов'язані затримати Навального до рішення суду про заміну умовного терміну на реальний, повідомляє агенція "Інтерфакс". Як стверджують у ФСВП, протягом 2020 року Навальний систематично і неодноразово порушував умови випробувального терміну, зокрема шість разів не з'явився на реєстрацію.

У ФСВП зазначили, що врахували той факт, що з 22 серпня Навальний перебував на лікуванні в клініці Charite в Берліні. Утім, 23 вересня він був виписаний з клініки і тільки 23 листопада направив на адресу управління ФСВП у Москві повідомлення про те, що проживає в Берліні в одному з готелів, де "відновлює здоров'я".

"Офіційні підтвердження лікування в готелі надані не були, а сам факт проходження відновлювальних процедур не є підставою для неявки на реєстрацію", - йдеться в повідомленні ФСВП.

Навальний поки не прокоментував цю заяву. Раніше він повідомив, що збирається повернутися з Німеччини до Росії 17 січня. Навальний з кінця серпня минулого року перебуває у Німеччині, де проходив лікування після спроби отруєння.

Справа проти Навального

30 грудня 2014 року Замоскворецький суд Москви визнав Навального і його брата Олега винними в особливо великому і великому шахрайстві у сфері підприємницької діяльності, а також легалізації грошових коштів, отриманих злочинних шляхом. Як стверджує слідство, вони вкрали значні суми коштів зокрема в компанії "Ів Роше". Під час "Ів Роше" відмовилася від претензій і заявила, що жодних збитків компанія Навальних їй не завдавала.

Утім, Олексія Навального засудили до 3,5 позбавлення волі умовно і п'яти років випробувального терміну, а його брата Олега - до 3,5 років колонії загального режиму. У серпні 2017 року призначений Навальному випробувальний термін був продовжений до кінця грудня 2020 року.

Рішення ЄСПЛ

У жовтні 2017 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив, що вирок був свавільним і необґрунтованим, і присудив виплатити братам Навальним компенсації на загальну суму в 76 тисяч євро і 460 тисяч рублів.

Згодом, 9 квітня 2019 року, ЄСПЛ ухвалив ще одне рішення за позовом Олексія Навального, визнавши незаконним домашній арешт, під яким той перебував протягом більш ніж десяти місяців у 2014 році. Суд постановив, що Росія порушила право на свободу та особисту недоторканність і право на свободу зібрань та об'єднань, і зобов'язав її виплатити 20 тисяч євро як моральну компенсацію. Навальний піддався переслідуванню як відомий політичний активіст, а метою переслідування було придушення політичного плюралізму в РФ, зазначалося в ухвалі суду.

Нова справа проти Навального

30 грудня 2020 року офіційний представник Слідчого комітету Світлана Петренко повідомила, що проти Навального порушено кримінальну справу про шахрайство за фактом розтрати ним на особисті цілі 356 мільйонів рублів з коштів, переказаних в різні фонди, в тому числі заснований ним Фонд боротьби з корупцією.