Берлін: Навального допитали як "потерпілого свідка"

Російський опозиціонер Олексій Навальний був допитаний прокуратурою Берліна як "потерпілий свідок", повідомило у п'ятницю, 17 грудня, міністерство юстиції ФРН. Допит був проведений напередодні в рамках російського запиту про надання правової допомоги, про що раніше повідомив і сам Навальний.

За його наполяганням, представники слідчих органів РФ на допит допущені не були. "Пан Навальний був отруєний в Росії, і він висловився категорично проти присутності російських слідчих на його допиті", - пояснив представник міністерства юстиції ФРН, додавши, що така практика відповідає європейській угоді про надання правової допомоги.

Він підкреслив, що допит Навального в прокуратурі Берліна не означає схвалення одного або декількох російських запитів про надання правової допомоги. "Цей злочин має бути розслідуваний в Росії. Для цього необхідні слідчі дії, що відповідають тяжкості даного злочину. Вся необхідна для цього інформація, включаючи проби крові і тканини, і шматки одягу, перебувають в розпорядженні Росії", - зазначив представник міністерства.

Реакція уряду ФРН на слова Путіна

Уряд ФРН відмовився прокоментувати слова російського президента Володимира Путіна щодо отруєння Навального, який зазначив, що якби опозиціонера дійсно хотіли отруїти, то "довели б це до кінця".

"Ці висловлювання говорять самі за себе, я не коментую їх", - сказав офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Отруєння Олексія Навального

Як відомо, Олексій Навальний знепритомнів 20 серпня в літаку на шляху з Томська до Москви. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доставили в берлінську клініку "Шаріте". Експерти спецлабораторії Бундесверу виявили у пробах, взятих у Навального, сліди нервово-паралітичної речовини групи "Новачок". До аналогічних висновків незалежно один від одного прийшли лабораторії у Швеції і Франції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Москва відкидає звинувачення в отруєнні опозиціонера.

14 грудня групи Bellingcat і The Insider у співпраці з німецьким журналом Der Spiegel і телекомпанією CNN оприлюднили розслідування, в якому йдеться, що до отруєння Навального можуть бути причетні співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. Свої висновки розслідувачі роблять на даних про перельоти і мобільного зв'язку. У розслідуванні повідомляється, що ключову роль у замаху на життя Навального відігравав спецпідрозділ Інституту криміналістики ФСБ.

Повідомляється, що оперативники ФСБ з таємного підрозділу, що спеціалізується на роботі з отруйними речовинами, негласно спостерігали за Навальним протягом тривалого часу. Починаючи з 2017 року, коли Навальний оголосив про свою президентську кампанію, вони здійснили 30 перельотів, що збігаються з маршрутами опозиціонера. Розслідувачі назвали імена і прізвища осіб з цього підпільного підрозділу, які можуть бути причетними до отруєння Навального.

Через кілька днів після оприлюднення розслідування - 17 грудня - російський президент Володимир Путін заявив, що якби російські спецслужби хотіли отруїти Навального, то "довели б це до кінця". Розслідування про отруєння Навального Путін назвав "легалізацією матеріалів американських спецслужб".