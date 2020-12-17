 Берлін закинув Москві небажання розслідувати отруєння Навального | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Берлін закинув Москві небажання розслідувати отруєння Навального

У Росії було достатньо можливостей допомогти з розслідуванням справи про отруєння Олексія Навального, однак вона цього не зробила, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Гайко Маас

Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) звинуватив російську владу в небажанні взяти участь в розслідуванні отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. "У Росії було достатньо можливостей допомогти в проясненні цієї справи, але цього так і не сталося. У нас серйозні сумніви в бажанні Росії сприяти в розслідуванні отруєння Навального", - сказав Маас у четвер, 17 грудня, передає агенція dpa. 

Як відомо, Олексій Навальний знепритомнів 20 серпня в літаку на шляху з Томська до Москви. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доставили в берлінську клініку "Шаріте". Експерти спецлабораторії Бундесверу виявили у пробах, взятих у Навального, сліди нервово-паралітичної речовини групи "Новачок".

До аналогічних висновків незалежно один від одного прийшли лабораторії у Швеції і Франції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Москва відкидає звинувачення в отруєнні опозиціонера.

Розслідування щодо отруєння Навального

14 грудня групи Bellingcat і The Insider у співпраці з німецьким журналом Der Spiegel і телекомпанією CNN оприлюднили розслідування, в якому йдеться, що до отруєння Навального можуть бути причетні співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. Свої висновки розслідувачі роблять на даних про перельоти і мобільного зв'язку. У розслідуванні повідомляється, що ключову роль у замаху на життя Навального відігравав спецпідрозділ Інституту криміналістики ФСБ.

Повідомляється, що оперативники ФСБ з таємного підрозділу, що спеціалізується на роботі з отруйними речовинами, негласно спостерігали за Навальним протягом тривалого часу. Починаючи з 2017 року, коли Навальний оголосив про свою президентську кампанію, вони здійснили 30 перельотів, що збігаються з маршрутами опозиціонера. Розслідувачі назвали імена і прізвища осіб з цього підпільного підрозділу, які можуть бути причетними до отруєння Навального.

Читайте також: Справа Навального: в Берліні повідомили про сліди "Новачка" на інших предметах

Через кілька днів після оприлюднення розслідування - 17 грудня - російський президент Володимир Путін заявив, що якби російські спецслужби хотіли отруїти Навального, то "довели б це до кінця". Розслідування про отруєння Навального Путін назвав "легалізацією матеріалів американських спецслужб".

Дивитись відео 03:01

Німецький токсиколог про "Новачок" і отруєння Навального (08.09.2020)

DW.COM

Коментар: Навальний кидає новий виклик Путіну

Журналістське розслідування Bellingcat замаху на вбивство опозиціонера Олексія Навального створює нові проблеми Кремлю, як за кордоном, так і вдома, вважає Костянтин Еггерт.  

Також за темою

Russland Moskau | Pressekonferenz Vladimir Putin

Путін про отруєння Навального: Якби хотіли - довели б до кінця 17.12.2020

Путін заявив, що Навальний користується підтримкою спецслужб США, тому російські спецслужби "повинні за ним доглядати". Розслідування щодо отруєння Навального він назвав "легалізацією матеріалів американських спецслужб".

Charité entlässt Kremlkritiker Nawalny

The Times: Навального намагалися отруїти ще раз у лікарні Омська 13.12.2020

Ймовірні агенти спецслужб Росії для другої спроби отруєння Олексія Навального проникли до лікарні Омська, куди привезли політика. Опозиціонера врятував антидот - атропін, пише британське видання The Times.

Berlin | Charité entlässt Kremlkritiker Nawalny

56 країн ОЗХЗ закликали Росію розслідувати отруєння Навального 30.11.2020

В Організації із заборони хімічної зброї вважають неприйнятним застосування отрути типу "Новачок", якою були отруєні Скрипалі та Навальний. 56 країн ОЗХЗ закликали Росію розслідувати останній злочин.

Реклама

Докладно

З 16 січня 2021 року всі без винятку заклади, що надають послуги чи продають товари, мають перейти на українську

Закон про мову: чи готова сфера послуг говорити українською?

Сфера послуг в Україні вже за місяць має заговорити державною мовою. Чи готові магазини повністю перейти на українську?  

В Україні держава підтримуватиме великих закордонних інвесторів

В Україні ухвалили закон про "інвестнянь"

Україна надаватиме низку пільг проєктам з сумою інвестицій від 20 мільйонів євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  