Берлін закинув Москві небажання розслідувати отруєння Навального

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) звинуватив російську владу в небажанні взяти участь в розслідуванні отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. "У Росії було достатньо можливостей допомогти в проясненні цієї справи, але цього так і не сталося. У нас серйозні сумніви в бажанні Росії сприяти в розслідуванні отруєння Навального", - сказав Маас у четвер, 17 грудня, передає агенція dpa.

Як відомо, Олексій Навальний знепритомнів 20 серпня в літаку на шляху з Томська до Москви. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доставили в берлінську клініку "Шаріте". Експерти спецлабораторії Бундесверу виявили у пробах, взятих у Навального, сліди нервово-паралітичної речовини групи "Новачок".

До аналогічних висновків незалежно один від одного прийшли лабораторії у Швеції і Франції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Москва відкидає звинувачення в отруєнні опозиціонера.

Розслідування щодо отруєння Навального

14 грудня групи Bellingcat і The Insider у співпраці з німецьким журналом Der Spiegel і телекомпанією CNN оприлюднили розслідування, в якому йдеться, що до отруєння Навального можуть бути причетні співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. Свої висновки розслідувачі роблять на даних про перельоти і мобільного зв'язку. У розслідуванні повідомляється, що ключову роль у замаху на життя Навального відігравав спецпідрозділ Інституту криміналістики ФСБ.

Повідомляється, що оперативники ФСБ з таємного підрозділу, що спеціалізується на роботі з отруйними речовинами, негласно спостерігали за Навальним протягом тривалого часу. Починаючи з 2017 року, коли Навальний оголосив про свою президентську кампанію, вони здійснили 30 перельотів, що збігаються з маршрутами опозиціонера. Розслідувачі назвали імена і прізвища осіб з цього підпільного підрозділу, які можуть бути причетними до отруєння Навального.

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Через кілька днів після оприлюднення розслідування - 17 грудня - російський президент Володимир Путін заявив, що якби російські спецслужби хотіли отруїти Навального, то "довели б це до кінця". Розслідування про отруєння Навального Путін назвав "легалізацією матеріалів американських спецслужб".