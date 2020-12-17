Путін про отруєння Навального: Якби хотіли - довели б до кінця

Путін заявив, що Навальний користується підтримкою спецслужб США, тому російські спецслужби "повинні за ним доглядати". Розслідування щодо отруєння Навального він назвав "легалізацією матеріалів американських спецслужб".
Російський президент Володимир Путін заявив, що якби російські спецслужби хотіли отруїти опозиціонера Олексія Навального, то "довели б це до кінця". Він також наголосив, що Навальний користується підтримкою американських спецслужб, тому російські спецслужби "повинні за ним доглядати". Про це він сказав під час щорічної пресконференції у четвер, 17 грудня.
"Якщо це так - а це так, я вас запевняю - це значить, що ось цей пацієнт берлінської клініки користується підтримкою спецслужб США в даному випадку. А якщо і це правильно, але тоді це цікаво. Тоді спецслужби, звичайно, повинні за ним доглядати. Але це зовсім не означає, що його труїти потрібно. Кому він потрібен-то? Якби хотіли - довели б до кінця", - сказав Путін.
Нещодавно оприлюднене розслідування про отруєння Навального Путін назвав "легалізацією матеріалів американських спецслужб". "Ми прекрасно розуміємо, що це таке. І в першому, і в цьому випадку це легалізація - це не якесь розслідування - це легалізація матеріалів американських спецслужб. А що, ми не знаємо, що вони локацію відстежують чи що? Наші спецслужби добре це розуміють і знають це", - сказав Путін.
Путін також наголосив, що особисто допоміг Навальному покинути Росію на прохання його дружини. "Дружина до мене звернулася - я тут же дав команду випустити його на лікування до Німеччини, ось в цю ж секунду", - сказав він.
Тим часом Навальний повідомив, що 17 грудня його за запитом російської влади допитала німецька прокуратура. "Весь день був на допиті. Німецька прокуратура допитувала мене за запитом російської влади", - повідомив російський опозиціонер.
Як відомо, Олексій Навальний знепритомнів 20 серпня в літаку на шляху з Томська до Москви. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доставили в берлінську клініку "Шаріте". Експерти спецлабораторії Бундесверу виявили у пробах, взятих у Навального, сліди нервово-паралітичної речовини групи "Новачок".
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До аналогічних висновків незалежно один від одного прийшли лабораторії у Швеції і Франції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Москва відкидає звинувачення в отруєнні опозиціонера.
14 грудня групи Bellingcat і The Insider у співпраці з німецьким журналом Der Spiegel і телекомпанією CNN оприлюднили розслідування, в якому йдеться, що до отруєння Навального можуть бути причетні співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. Свої висновки розслідувачі роблять на даних про перельоти і мобільного зв'язку. У розслідуванні повідомляється, що ключову роль у замаху на життя Навального відігравав спецпідрозділ Інституту криміналістики ФСБ.
Повідомляється, що оперативники ФСБ з таємного підрозділу, що спеціалізується на роботі з отруйними речовинами, негласно спостерігали за Навальним протягом тривалого часу. Починаючи з 2017 року, коли Навальний оголосив про свою президентську кампанію, вони здійснили 30 перельотів, що збігаються з маршрутами опозиціонера. Розслідувачі назвали імена і прізвища осіб з цього підпільного підрозділу, які можуть бути причетними до отруєння Навального.