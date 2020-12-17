Путін про отруєння Навального: Якби хотіли - довели б до кінця

Російський президент Володимир Путін заявив, що якби російські спецслужби хотіли отруїти опозиціонера Олексія Навального, то "довели б це до кінця". Він також наголосив, що Навальний користується підтримкою американських спецслужб, тому російські спецслужби "повинні за ним доглядати". Про це він сказав під час щорічної пресконференції у четвер, 17 грудня.

"Якщо це так - а це так, я вас запевняю - це значить, що ось цей пацієнт берлінської клініки користується підтримкою спецслужб США в даному випадку. А якщо і це правильно, але тоді це цікаво. Тоді спецслужби, звичайно, повинні за ним доглядати. Але це зовсім не означає, що його труїти потрібно. Кому він потрібен-то? Якби хотіли - довели б до кінця", - сказав Путін.

Нещодавно оприлюднене розслідування про отруєння Навального Путін назвав "легалізацією матеріалів американських спецслужб". "Ми прекрасно розуміємо, що це таке. І в першому, і в цьому випадку це легалізація - це не якесь розслідування - це легалізація матеріалів американських спецслужб. А що, ми не знаємо, що вони локацію відстежують чи що? Наші спецслужби добре це розуміють і знають це", - сказав Путін.

Путін також наголосив, що особисто допоміг Навальному покинути Росію на прохання його дружини. "Дружина до мене звернулася - я тут же дав команду випустити його на лікування до Німеччини, ось в цю ж секунду", - сказав він.

Навального допитали в Німеччині

Тим часом Навальний повідомив, що 17 грудня його за запитом російської влади допитала німецька прокуратура. "Весь день був на допиті. Німецька прокуратура допитувала мене за запитом російської влади", - повідомив російський опозиціонер.

Отруєння "Новачком"

Як відомо, Олексій Навальний знепритомнів 20 серпня в літаку на шляху з Томська до Москви. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доставили в берлінську клініку "Шаріте". Експерти спецлабораторії Бундесверу виявили у пробах, взятих у Навального, сліди нервово-паралітичної речовини групи "Новачок".

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До аналогічних висновків незалежно один від одного прийшли лабораторії у Швеції і Франції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Москва відкидає звинувачення в отруєнні опозиціонера.

Розслідування щодо отруєння Навального

14 грудня групи Bellingcat і The Insider у співпраці з німецьким журналом Der Spiegel і телекомпанією CNN оприлюднили розслідування, в якому йдеться, що до отруєння Навального можуть бути причетні співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. Свої висновки розслідувачі роблять на даних про перельоти і мобільного зв'язку. У розслідуванні повідомляється, що ключову роль у замаху на життя Навального відігравав спецпідрозділ Інституту криміналістики ФСБ.

Повідомляється, що оперативники ФСБ з таємного підрозділу, що спеціалізується на роботі з отруйними речовинами, негласно спостерігали за Навальним протягом тривалого часу. Починаючи з 2017 року, коли Навальний оголосив про свою президентську кампанію, вони здійснили 30 перельотів, що збігаються з маршрутами опозиціонера. Розслідувачі назвали імена і прізвища осіб з цього підпільного підрозділу, які можуть бути причетними до отруєння Навального.