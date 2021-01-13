Навального оголосили в Росії у федеральний розшук

Опозиціонер Олексій Навальний оголошений у Росії у федеральний розшук. Про це в середу, 13 січня, повідомив Telegram-канал Mash, опублікувавши постанову Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) про оголошення розшуку від 29 грудня 2020 року, в якому сказано, що Навальний "ухиляється від контролю".

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ФСВП зазначає, що в кінці листопада відносно Навального проводилися "початкові розшукові дії", і в ході цих дій встановити місцезнаходження Навального не вдалося. Йдеться про кримінальну справу "Ів Роше", за якою політика засудили на 3,5 року умовно. Mash також опублікував повідомлення, спрямоване Навальним у ФСВП про те, що він знаходиться на лікуванні в берлінській клініці "Шаріте".

Адвокат Навального підтвердив інформацію

Адвокат Вадим Кобзєв, який представляє інтереси політика, підтвердив РБК, що того оголосили у федеральний розшук. Кобзєв припустив, що це "ніяк не відіб'ється " на рішенні Навального повернутися в Росію. Адвокат уточнив в інтерв'ю "Новой газете", що Навального можуть затримати після прибуття в РФ. Раніше в той же день Навальний оголосив, що відправиться в Москву 17 січня рейсом авіакомпанії "Победа".

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"Питання "повертатися чи ні" переді мною ніколи не стояло. Просто тому, що я не виїжджав. Я опинився в Німеччині, приїхавши до неї в реанімаційній коробці. 17 січня, в неділю, я повернуся додому рейсом "Победы". Зустрічайте", - написав він у соцмережі Twitter.

Отруєння Навального

Нагадаємо, Олексій Навальний перебуває в Німеччині після курсу лікування. Як відомо, він знепритомнів 20 серпня в літаку, що вилетів з Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доправили для лікування до берлінської клініки Charité. Росіянин перебував 19 діб у штучній комі.

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Експерти спецлабораторії Бундесверу на прохання клініки провели токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, і виявили в них сліди речовини групи "Новачок". Аналогічних висновків незалежно одна від одної дійшли лабораторії в Швеції і Франції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Телефонний дзвінок Навального ймовірному отруйнику з ФСБ

14 грудня журналісти Bellingcat і The Insider опублікували розслідування про групу співробітників ФСБ, ймовірно, причетних до отруєння опозиціонера. Сам Навальний 21 грудня оприлюднив запис телефонної розмови з Костянтином Кудрявцевим, військовим хіміком з Інституту криміналістики ФСБ, згаданим в розслідуванні. Кудрявцев під час майже годинної бесіди розповів подробиці замаху на політика. У ФСБ назвали натомість запис розмови провокацією і підробкою.

У свою чергу, президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на питання про замах на життя Навального під час щорічної пресконференції, заявив, що "якби хотіли, довели б до кінця".