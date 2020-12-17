Навальний опублікував розмову з одним зі своїх ймовірних отруйників

Російський опозиціонер Олексій Навальний у понеділок, 21 грудня, повідомив, що розмовляв телефоном з одним з фігурантів розслідування про причетність ФСБ до його отруєння - військовим хіміком з Інституту криміналістики ФСБ Костянтином Кудрявцевим. Опозиціонер подзвонив йому 14 грудня під виглядом помічника секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева. За словами Навального, голос на аудіозапису телефонної розмови належить Кудрявцеву.

Отруєна спідня білизна

Навальний пояснив, що у Bellingcat, що займався розслідуванням його отруєння, були телефонні номери фігурантів розслідування та список номерів, за якими вони дзвонили самі. Аналіз цих даних показав, що для того, щоб приховати зміст розмов, вони використовують спеціальний номер - "щось на кшталт ФСБ-шного комутатора".

"Ми взяли найпростішу програму, такими користуються телефонні пранкери, щоб приховати номер, з якого дзвоню я, і підставили замість нього потрібний нам номер. Розрахунок простий. О сьомій ранку дзвінок. Ти бачиш знайомий службовий номер, береш трубку і починаєш розмовляти", - повідомив Навальний.

За його словами, практично всі, кому він подзвонив, взяли трубку, але майже одразу ж припинили розмову. Телефонна розмова з Костянтином Кудрявцевим тривала близько 49 хвилин, під час розмови він розповів про деталі операції і припустив, що причинами її невдачі стали оперативна посадка літака в Омську і допомога медиків швидкої допомоги. Крім того, співрозмовник зазначив, що вважає операцію добре спланованою.

Кудрявцев підтвердив версію журналістів-розслідувачів, що він літав до Омська 25 серпня за одягом Навального, вже після того, як того відвезли до Берліна, щоб забрати її для усунення слідів "Новачка". Він повідомив, що при очищенні одягу йому доручили приділити особливу увагу внутрішній стороні спідньої білизни. На думку Навального, це підтверджує гіпотезу про нанесення отрути саме туди.

Ймовірні виконавці замаху

В ході розмови співрозмовник Навального згадує прізвища двох ймовірних виконавців замаху - Олексія Александрова і Івана Осипова, а також свого начальника Станіслава Макшакова. Крім того, він називає ще одного учасника операції - Василя Калашникова, який в журналістському розслідуванні не згадується. "Вдалося встановити, що Калашников є експертом в області газової хроматографії/мас-спектрометрії, це сучасний метод виявлення метаболітів нервово-паралітичних агентів в біологічних зразках. Калашников публікував статті на цю тему, підписуючись як співробітник НДІ-2 ФСБ", - повідомило видання The Insider .

За даними видання, Макшаков дзвонив Калашникову в день отруєння Навального після приземлення літака в Омську, а також на наступний день за кілька хвилин до скасування заборони на виліт Навального в Німеччину. "Можна припустити, що саме Калашников ухвалив рішення про те, що Навального вже можна перевозити в Берлін, оскільки визначити "Новачок" за аналізом крові вже не вдасться", - пише The Insider.

Кудрявцев також повідомив, що одяг Навального йому видав глава місцевого управління ФСБ у боротьбі з тероризмом на ім'я Михайло. Після розмови з Кудрявцевим Навальний подзвонив і йому. Михайло підтвердив, що передавав Кудрявцеву одяг. Як стверджує The Insider, мова йде про Михайла Євдокимова, який зображений на фотографії людей в штатському в омської лікарні.

Розслідування про отруєння Навального

14 грудня групи Bellingcat і The Insider у співпраці з німецьким журналом Der Spiegel і телекомпанією CNN оприлюднили розслідування, в якому йдеться про те, що до отруєння Навального можуть бути причетні співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. Свої висновки розслідувачі роблять на даних про перельоти і мобільного зв'язку. У розслідуванні повідомляється, що ключову роль у замаху на життя Навального відігравав спецпідрозділ Інституту криміналістики ФСБ.

Повідомляється, що оперативники ФСБ з таємного підрозділу, що спеціалізується на роботі з отруйними речовинами, негласно спостерігали за Навальним протягом тривалого часу. Починаючи з 2017 року, коли Навальний оголосив про свою президентську кампанію, вони здійснили 30 перельотів, що збігаються з маршрутами опозиціонера. Розслідувачі назвали імена і прізвища осіб з цього підпільного підрозділу, які можуть бути причетними до отруєння Навального.

Через кілька днів після оприлюднення розслідування - 17 грудня - російський президент Володимир Путін заявив, що якби російські спецслужби хотіли отруїти Навального, то "довели б це до кінця". Розслідування про отруєння Навального Путін назвав "легалізацією матеріалів американських спецслужб".