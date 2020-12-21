У ФСБ назвали фейком розмову Навального з його ймовірним отруювачем

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії у понеділок, 21 грудня, відкинула обвинувачення російського опозиціонера Олексія Навального у причетності її співробітників до його отруєння. "Розміщене Навальним в мережі інтернет так зване "розслідування" про нібито зроблені щодо нього дії є спланованою провокацію, спрямованою на дискредитацію ФСБ Росії і співробітників органів Федеральної служби безпеки, здійснення якої не було б можливим без організаційної та технічної підтримки іноземних спецслужб", - повідомили в центрі громадських зв'язків ФСБ, передає агенція "Інтерфакс".

Там також зазначили, що розмова Навального з нібито співробітником ФСБ - військовим хіміком з Інституту криміналістики ФСБ Костянтином Кудрявцевим - є "підробкою". "Відеоролик з телефонною розмовою є підробкою. Використання способу підміни номера абонента - відомий прийом іноземних спецслужб, раніше не раз апробований в антиросійських акціях, що дозволяє виключити можливість установки реальних учасників розмови", - повідомили в ФСБ, додавши, що було організовано перевірку цієї ситуації, за результатами якої буде дана процесуальна оцінка.

Розмова Навального з Кудрявцевим

Раніше цього дня Олексій Навальний опублікував запис телефонної розмови з одним із ймовірних своїх отруйників. Під виглядом помічника секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева він подзвонив військовому хіміку з Інституту криміналістики ФСБ Костянтину Кудрявцеву.

Той підтвердив версію журналістів-розслідувачів, що він літав до Омська 25 серпня за одягом Навального, вже після того, як його відвезли до Берліна, щоб забрати його для усунення слідів "Новачка". В ході розмови співрозмовник Навального згадав прізвища двох ймовірних виконавців замаху - Олексія Александрова і Івана Осипова, а також свого начальника Станіслава Макшакова. Крім того, він назвав ще одного учасника операції - Василя Калашникова, який в журналістському розслідуванні не згадується. The Insider встановив, що Калашников є експертом в області газової хроматографії/мас-спектрометрії - методу виявлення метаболітів нервово-паралітичних агентів в біологічних зразках.

Розслідування отруєння Навального

14 грудня групи Bellingcat і The Insider у співпраці з німецьким журналом Der Spiegel і телекомпанією CNN оприлюднили розслідування, в якому йдеться про те, що до отруєння Навального можуть бути причетні співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. Свої висновки розслідувачі роблять на даних про перельоти і мобільного зв'язку. У розслідуванні повідомляється, що ключову роль у замаху на життя Навального відігравав спецпідрозділ Інституту криміналістики ФСБ.

Повідомляється, що оперативники ФСБ з таємного підрозділу, що спеціалізується на роботі з отруйними речовинами, негласно спостерігали за Навальним протягом тривалого часу. Починаючи з 2017 року, коли Навальний оголосив про свою президентську кампанію, вони здійснили 30 перельотів, що збігаються з маршрутами опозиціонера. Розслідувачі назвали імена і прізвища осіб з цього підпільного підрозділу, які можуть бути причетними до отруєння Навального.

Через кілька днів після оприлюднення розслідування - 17 грудня - російський президент Володимир Путін заявив, що якби російські спецслужби хотіли отруїти Навального, то "довели б це до кінця". Розслідування про отруєння Навального Путін назвав "легалізацією матеріалів американських спецслужб".