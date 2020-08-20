Слідчий комітет РФ порушив нову кримінальну справу щодо Навального

Слідчий комітет Росії порушив щодо опозиціонера Олексія Навального кримінальну справу про шахрайство за фактом витрати ним на особисті цілі 356 мільйонів рублів з коштів, перерахованих в різні фонди, в тому числі заснований ним Фонд боротьби з корупцією. Про це у вівторок, 29 грудня, повідомляється на порталі Слідчого комітету РФ.
"Головним слідчим управлінням СК Росії зібрані достатні дані, на підставі яких стосовно Олексія Навального та інших осіб порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 159 КК РФ (шахрайство в особливо великому розмірі)", - йдеться у повідомленні.
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За даними СК, для потреб діяльності низки некомерційних організацій, в числі яких "Фонд боротьби з корупцією", "Фонд підтримки засобів масової інформації "П'ята пора року", "Фонд організації та координації захисту прав громадян", "Фонд правового забезпечення громадян", "Фонд захисту прав громадян "ШТАБ", з фізичних осіб було зібрано понад 588 мільйонів рублів пожертв. Ці кошти призначалися винятково на цілі фондів.
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"За даними слідства, Навальний, будучи фактичним керівником зазначених організацій, діючи спільно з іншими особами, витратив з цієї суми понад 356 млн рублів на особисті цілі - придбання особистого майна, матеріальних цінностей і оплату витрат (у тому числі відпочинку за кордоном). Таким чином, зібрані з громадян кошти були викрадені", - стверджується у повідомленні СК РФ.
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На даний час Олексій Навальний перебуває у Німеччині після курсу лікування. Як відомо, він знепритомнів 20 серпня в літаку, що вилетів з Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доправили для лікування до берлінської клініки Charité. Росіянин перебував 19 діб у штучній комі.
Експерти спецлабораторії Бундесверу на прохання клініки провели токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, і виявили в них сліди речовини групи "Новачок". Аналогічних висновків незалежно одна від одної дійшли лабораторії в Швеції і Франції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Обличчя російської опозиції
Колишній юрист Олексій Навальний, пішовши у політику, став одним із найбільш відомих облич російської опозиції. Його популярність почалася 2008 року завдяки блогу, присвяченому випадкам зловживання службовим становищем представниками російської влади та найбільших державних компаній країни. Опубліковані ним викриття навіть призвели до відставок, що рідкість у російській політиці.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Суперечливі парламентські вибори
2011 року Олексія Навального вперше заарештували на 15 діб за його роль в акції протесту перед Державною Думою у Москві. Причиною протестів стали повідомлення у соціальних мережах про фальсифікацію голосування на парламентських виборах, на яких перемогла партія влади "Єдина Росія". Після звільнення Навальний пообіцяв продовжити вести простестний рух.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Друге ув'язнення
Через рік після повернення Володимира Путіна у президентське крісло, у 2013 році, опозиціонера знову затримали та засудили, цього разу до п'яти років ув'язнення, за обвинуваченням у розкраданні майна компанії "Кировлес". Утім, уже наступного дня він був звільнений за рішенням Верховного суду. Пізніше його все ж засудили до умовного строку.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Розширення антикремлівської платформи
Попри проблеми з правосуддям Навальному дозволили взяти участь у виборах мера Москви 2013 року. Голосування завершилося для нього другим місцем після провладного кандидата Сергія Собяніна. Цей результат був сприйнятий як величезний успіх та став каталізатором опозиційного руху в Росії.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Курс на соцмережі
Через антикремлівську риторику шлях на провладне телебачення Росії для Навального був закритий. Це змусило його активізувати свою діяльність у соціальних мережах та на своєму блозі. Його красномовство, ефектний підбір потрібних слів та вдала іронія на адресу Путіна та його оточення забезпечили йому велику підтримку серед російської молоді.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Президентські амбіції
У грудні 2016 Навальний оголосив про формальний початок своєї кампанії на виборах президента Росії у березні 2018 року. Утім, нові звинувачення в корупції, які його прихильники називають політично мотивованими, поставили хрест на його шансах взяти участь у перегонах.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Рішення ЄСПЛ
2016 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення, визнавши порушення права Навального на чесний суд у процесі щодо "Кировлеса". Попри те, що Верховний суд Росії скасував вирок, за яким опозиціонер мав відсидіти п'ять років у в'язниці, у 2017 році суд у тому ж Кірові знову засудив Навального, тепер уже до умовного строку.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Найбільші протести в Москві за шість років
У лютому 2017 року протести в десятках російських міст завершилися арештами понад тисячі демонстрантів, зокрема й Навального. Протести, які називають найбільшими у Москві з 2012 року, почалися після публікації Навальним даних, які начебто доводять зв'язок тодішнього прем'єра Росії Дмитра Медведєва із імперією нерухомості загальною вартістю в мільярди євро. 15 днями потому Навального звільнили.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Напади й насильство
У квітні 2017 року Навального облили зеленкою і пошкодили око, внаслідок чого політик опинився у лікарні. Роговиця ока була пошкоджена назавжди. Навальний звинуватив російську владу в створенні перепон для лікування за кордоном через умовне ув'язнення за звинуваченням у корупції. Лише завдяки втручанню голови Ради з прав людини при президенті Росії йому вдалося виїхати до Іспанії на операцію.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Повторні арешти
2018 року Навальний опинився за ґратами на 30 діб. Після його звільнення у вересні на нього чекав новий 20-денний арешт. У квітні 2019 року ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав Навального під час процесу щодо "Кировлеса", коли політик протягом майже всього 2014 року перебував під домашнім арештом.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Замах на отруєння
У липні 2019 року, через кілька тижнів після звільнення з-під чергового 10-денного арешту, Навального кинули за ґрати на 30 діб за порушення сурових російських законів про масові зібрання. Натомість політик звинуватив російську владу в отруєнні його алергенною речовиною під час відбування покарання.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
Обшуки та заморожені активи
Станом на грудень 2019 року Навальному вдалося заручитися підтримкою мільйонів прихильників завдяки соцмережам та Youtube. У штабквартирі очолюваного ним Фонду боротьби з корупцією провели обшуки, а його знову заарештували. Співробітники фонду розповіли, що влада хотіла конфіскувати їхнє технічне обладнання. У березні 2020 року Навальний повідомив, що рахунки його та його родини були заморожені.
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Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний
У комі після чаю в аеропорту
20 серпня речниця Навального повідомила, що політику раптово стало зле у літаку після того, як він випив чаю в аеропорту. Літак здійснив екстрену посадку, після чого його доставили до лікарні в Омську, де він, за даними медиків, перебуває в комі та підключений до апарату штучного дихання. Команда Навального заявила, що його отруїли, та натякнула на зв'язок із попередніми нападами на політика.
Автор: Давід Мартін, Данило Білик