У Німеччині не виключають нових санкцій щодо Росії через Навального

На тлі нового викриття у справі про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального Німеччині слід разом з іншими країнами Євросоюзу виробити спільну позицію щодо Москви, яка не виключатиме запровадження нових санкцій. Таку думку висловив експерт із зовнішньополітичних питань фракції правлячого у ФРН Християнсько-демократичного союзу (ХДС) в Бундестазі Юрґен Гардт (Jürgen Hardt) в інтерв'ю медіакомпанії DW у вівторок, 22 грудня.

Слід вести мову про персональні санкції щодо відповідальних за атаку осіб, в тому числі заходи, що стосуються закордонних активів і майна Володимира Путіна, а також його оточення, вважає депутат Бундестагу. "Економічні санкції шкодять, в тому числі, і пересічним громадянам Росії, яким ми не хочемо шкодити і які не є нашими противниками", - пояснив Гардт.

Росія як і раніше не надала роз'яснень у справі Навального, навіть після виявлення декількома лабораторіями слідів бойової речовини групи "Новачок" в аналізах опозиціонера, підкреслив депутат. Якщо Москва хоче зберегти прийнятні відносини з Євросоюзом, їй слід визнати наявність у РФ заборонених речовин і приступити до незалежного розслідування замаху на Навального, переконаний німецький політик.

"Ознака причетності російських спецслужб до державного тероризму"

Якщо запис телефонної розмови Навального з його ймовірним отруйником справжній, це стане "ще однією серйозною ознакою причетності російських спецслужб до державного тероризму", переконана експертка фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у країнах Центральної, Південно-Східної та Східної Європи Рената Альт (Renata Alt). Москва й досі не розпочала офіційного розслідування отруєння, що німецька політикиня вважає абсурдним.

У будь-якого глядача пресконференції президента РФ Володимира Путіна виникають запитання: наскільки можна вірити його словам і наскільки Росія в принципі зацікавлена ​​в добрих відносинах з Німеччиною, зазначила Альт. Путін на щорічній пресконференції назвав розслідування про отруєння Навального "легалізацією матеріалів американських спецслужб", але не навів жодних доказів цього.

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Сліди "Новачка" в аналізах Навального

Олексій Навальний знепритомнів 20 серпня в літаку, що вилетів з Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доправили для лікування до берлінської клініки Charité. Росіянин перебував 19 діб у штучній комі. Експерти спецлабораторії Бундесверу на прохання клініки провели токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, і виявили в них сліди речовини групи "Новачок". Аналогічних висновків незалежно одна від одної дійшли лабораторії в Швеції і Франції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Влада РФ заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на опозиціонера. 15 жовтня ЄС і Великобританія запровадили санкції за отруєння Навального. Москва у відповідь заявила про контрзаходи щодо провідних співробітників апаратів керівників ФРН і Франції. У листопаді понад 50 країн-учасниць ОЗХЗ закликали Росію розслідувати отруєння політика.

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Телефонний дзвінок Навального ймовірному отруйнику з ФСБ

14 грудня журналісти Bellingcat і The Insider опублікували розслідування про групу співробітників Федеральної служби безпеки (ФСБ), причетних до отруєння опозиціонера. Сам Навальний 21 грудня оприлюднив запис телефонної розмови з Костянтином Кудрявцевим, військовим хіміком з Інституту криміналістики ФСБ, згаданим в розслідуванні. Кудрявцев у майже годинній розмові розповів подробиці замаху на політика. У ФСБ назвали натомість запис розмови провокацією і підробкою.