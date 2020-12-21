Юристку фонду Навального затримали біля будинку його ймовірного отруйника

Юристку Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального - Любов Соболь - затримали в понеділок, 21 грудня, біля будинку одного з ймовірних отруйників опозиціонера. Соболь вийшла з автомобіля для того, щоб поговорити з кореспондентом DW під час прямого ефіру. В цей час до неї підійшов поліцейський, попросив пред'явити документи, і одразу після цього Соболь затримали.

Соболь протягом декількох годин перебувала перед будинком Костянтина Кудрявцева, якого Навальний раніше назвав одним із своїх отруйників. Біля будинку також перебували журналісти, які спробували поговорити з ймовірним співробітником ФСБ, а також кілька десятків силовиків. Соболь вела біля будинку Кудрявцева стрім в соцмережах і повідомила, що виїзд з двору автомобілю, на якому вона приїхала, перегородили поліцейські.

За її словами, правоохоронці прибули через 10 хвилин після того, як Навальний опублікував відео про телефонну розмову з Кудрявцевим. При затриманні силовики поводилися дуже грубо, а потім кудись її повезли, повідомила Соболь з автозаку. Вона також вказала, що затримання проведено за заявою Кудрявцева, який стверджує, що співробітниця ФБК спробувала незаконно проникнути в його квартиру.

Розмова Навального з Кудрявцевим

Раніше цього дня Олексій Навальний опублікував запис телефонної розмови з одним із ймовірних своїх отруйників. Під виглядом помічника секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева він подзвонив військовому хіміку з Інституту криміналістики ФСБ Костянтину Кудрявцеву.

Той підтвердив версію журналістів-розслідувачів, що він літав до Омська 25 серпня за одягом Навального, вже після того, як його відвезли до Берліна, щоб забрати його для усунення слідів "Новачка". В ході розмови співрозмовник Навального згадав прізвища двох ймовірних виконавців замаху - Олексія Александрова і Івана Осипова, а також свого начальника Станіслава Макшакова. Крім того, він назвав ще одного учасника операції - Василя Калашникова, який в журналістському розслідуванні не згадується. The Insider встановив, що Калашников є експертом в області газової хроматографії/мас-спектрометрії - методу виявлення метаболітів нервово-паралітичних агентів в біологічних зразках.