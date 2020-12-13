Отруєння Навального: РФ ввела санкції у відповідь проти Німеччини

Росія заборонила в'їзд представникам урядів Німеччини, Франції та Швеції у відповідь на санкції ЄС проти неї через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

"Російською стороною на основі принципу взаємності прийнято рішення про розширення відповідного списку представників країн-членів ЄС, яким заборонений в'їзд на територію Російської Федерації", - йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ РФ, опублікованому у вівторок, 22 грудня.

Відповідні вербальні ноти МЗС Росії про введення цих заборон вручили главам дипломатичних представництв ФРН, Франції та Швеції, а також спрямували до Представництва ЄС в Москві, додали у російському МЗС.

У свою чергу тимчасово повірена у справах Посольства Німеччини в Москві Беате Гжескі (Beate Grzeski) підтвердила інформацію про те, що Росія запровадила заборону на в'їзд представникам німецького урядового апарату. Про це вона заявила у коментарі інформагенції dpa. Імена цих осіб, які потрапили під санкції ЄС, не розголошуються.

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Санкції ЄС проти Росії через отруєння Навального

Нагадаємо, що в жовтні ЄС ввів санкції проти російських чиновників у зв'язку з отруєнням Олексія Навального. До санкційного списку увійшли шість фізичних осіб і одна установа. Серед них - глава управління президента з внутрішньої політики Андрій Ярин, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, повноважний представник президента в Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло, глава ФСБ Олександр Бортніков, а також заступник міністра оборони РФ Олексій Криворучко і Павло Попов. Також ЄС запровадив санкції проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технологій, в одному з підрозділів якого, як вважають, за радянських часів була створена отрута "Новачок".

Ініціаторами цих санкцій є Німеччина та Франція. Вони пояснили такий крок тим, що Росія так і не виконала вимогу про розслідування отруєння Навального. Москва не надала "переконливого пояснення" щодо отруєння опозиціонера, зазначили глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) та його французький колега Жан-Ів Ле Дріан у спільній заяві.

Санкції стосуються осіб, які через свої посади "вважаються відповідальними за цей злочин і порушення міжнародного права", а також установи, залученої до програми розробки отрути "Новачок".

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Отруєння Олексія Навального

Опозиціонер знепритомнів 20 серпня на борту літака, що летів з Томська до Москви. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доставили для лікування в Берлін. Політик перебував у штучній комі 19 діб.

Провівши на прохання берлінської клініки "Шаріте" токсикологічний аналіз проб, взятих у Навального, експерти спецлабораторії Бундесверу виявили в них сліди нервово-паралітичної речовини групи "Новачок". Пізніше до аналогічних висновків незалежно один від одного прийшли лабораторії в Швеції і Франції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Москва заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на опозиціонера.

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