Вашингтон вимагає негайно звільнити Навального

Вашингтон серйозно стурбований арештом Олексія Навального в Москві, заявив у понеділок, 18 січня, держсекретар США Майк Помпео. У своїй заяві він називає затримання політика "останньою з цілої серії спроб змусити замовкнути Навального, інших опозиціонерів, а також незалежні голоси тих, хто критикує російську владу". Глава Держдепартаменту наполягає на негайному і безумовному звільненні засновника Фонду боротьби з корупцією.

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Влада РФ повинна негайно звільнити Навального, заявив 17 січня соратник обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван. Байден призначить Саллівана радником з нацбезпеки після інавгурації. "Навального слід негайно звільнити, а винних у жахливому замаху на його життя - притягнути до відповідальності. Атаки Кремля на Навального - це не просто порушення прав людини, це образа жителів Росії, які хочуть, щоб їхні голоси почули", - написав Салліван у своєму Twitter.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на заяву Саллівана закликала зарубіжних політиків "поважати міжнародне право" і "зайнятися проблемами у власній країні".

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У свою чергу, американський сенатор і екскандидат у президенти США від демократів Берні Сандерс також закликав звільнити Олексія Навального. Сандерс назвав повернення опозиціонера в Росію мужнім вчинком і заявив, що США "повинні підтримувати тих, хто бореться з корупцією і працює заради демократії в усьому світі".

Нагадаємо, що Олексій Навальний вилетів з Берліна до Москви 17 січня, в Німеччині він кілька місяців лікувався від наслідків отруєння отруйною речовиною "Новачок". Літак з опозиціонером на борту повинен був приземлитися в московському аеропорту "Внуково", але перед посадкою лайнер направили в аеропорт "Шереметьєво". Там Навального затримали на паспортному контролі, посилаючись на те, що він оголошений у розшук у справі "Ів Роше".

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Опозиціонер називає всі кримінальні справи щодо нього сфабрикованими. Євросоюз і окремі країни Європи закликали російську владу звільнити Навального. Федеральна служба виконання покарань заявляє, що політик залишиться під вартою до рішення суду 29 січня.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Обличчя російської опозиції Колишній юрист Олексій Навальний, пішовши у політику, став одним із найбільш відомих облич російської опозиції. Його популярність почалася 2008 року завдяки блогу, присвяченому випадкам зловживання службовим становищем представниками російської влади та найбільших державних компаній країни. Опубліковані ним викриття навіть призвели до відставок, що рідкість у російській політиці.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Суперечливі парламентські вибори 2011 року Олексія Навального вперше заарештували на 15 діб за його роль в акції протесту перед Державною Думою у Москві. Причиною протестів стали повідомлення у соціальних мережах про фальсифікацію голосування на парламентських виборах, на яких перемогла партія влади "Єдина Росія". Після звільнення Навальний пообіцяв продовжити вести простестний рух.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Друге ув'язнення Через рік після повернення Володимира Путіна у президентське крісло, у 2013 році, опозиціонера знову затримали та засудили, цього разу до п'яти років ув'язнення, за обвинуваченням у розкраданні майна компанії "Кировлес". Утім, уже наступного дня він був звільнений за рішенням Верховного суду. Пізніше його все ж засудили до умовного строку.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Розширення антикремлівської платформи Попри проблеми з правосуддям Навальному дозволили взяти участь у виборах мера Москви 2013 року. Голосування завершилося для нього другим місцем після провладного кандидата Сергія Собяніна. Цей результат був сприйнятий як величезний успіх та став каталізатором опозиційного руху в Росії.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Курс на соцмережі Через антикремлівську риторику шлях на провладне телебачення Росії для Навального був закритий. Це змусило його активізувати свою діяльність у соціальних мережах та на своєму блозі. Його красномовство, ефектний підбір потрібних слів та вдала іронія на адресу Путіна та його оточення забезпечили йому велику підтримку серед російської молоді.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Президентські амбіції У грудні 2016 Навальний оголосив про формальний початок своєї кампанії на виборах президента Росії у березні 2018 року. Утім, нові звинувачення в корупції, які його прихильники називають політично мотивованими, поставили хрест на його шансах взяти участь у перегонах.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Рішення ЄСПЛ 2016 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення, визнавши порушення права Навального на чесний суд у процесі щодо "Кировлеса". Попри те, що Верховний суд Росії скасував вирок, за яким опозиціонер мав відсидіти п'ять років у в'язниці, у 2017 році суд у тому ж Кірові знову засудив Навального, тепер уже до умовного строку.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Найбільші протести в Москві за шість років У лютому 2017 року протести в десятках російських міст завершилися арештами понад тисячі демонстрантів, зокрема й Навального. Протести, які називають найбільшими у Москві з 2012 року, почалися після публікації Навальним даних, які начебто доводять зв'язок тодішнього прем'єра Росії Дмитра Медведєва із імперією нерухомості загальною вартістю в мільярди євро. 15 днями потому Навального звільнили.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Напади й насильство У квітні 2017 року Навального облили зеленкою і пошкодили око, внаслідок чого політик опинився у лікарні. Роговиця ока була пошкоджена назавжди. Навальний звинуватив російську владу в створенні перепон для лікування за кордоном через умовне ув'язнення за звинуваченням у корупції. Лише завдяки втручанню голови Ради з прав людини при президенті Росії йому вдалося виїхати до Іспанії на операцію.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Повторні арешти 2018 року Навальний опинився за ґратами на 30 діб. Після його звільнення у вересні на нього чекав новий 20-денний арешт. У квітні 2019 року ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав Навального під час процесу щодо "Кировлеса", коли політик протягом майже всього 2014 року перебував під домашнім арештом.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Замах на отруєння У липні 2019 року, через кілька тижнів після звільнення з-під чергового 10-денного арешту, Навального кинули за ґрати на 30 діб за порушення сурових російських законів про масові зібрання. Натомість політик звинуватив російську владу в отруєнні його алергенною речовиною під час відбування покарання.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний Обшуки та заморожені активи Станом на грудень 2019 року Навальному вдалося заручитися підтримкою мільйонів прихильників завдяки соцмережам та Youtube. У штабквартирі очолюваного ним Фонду боротьби з корупцією провели обшуки, а його знову заарештували. Співробітники фонду розповіли, що влада хотіла конфіскувати їхнє технічне обладнання. У березні 2020 року Навальний повідомив, що рахунки його та його родини були заморожені.

Критик Путіна, якого не раз кидали за ґрати: хто такий Олексій Навальний У комі після чаю в аеропорту 20 серпня речниця Навального повідомила, що політику раптово стало зле у літаку після того, як він випив чаю в аеропорту. Літак здійснив екстрену посадку, після чого його доставили до лікарні в Омську, де він, за даними медиків, перебуває в комі та підключений до апарату штучного дихання. Команда Навального заявила, що його отруїли, та натякнула на зв'язок із попередніми нападами на політика. Автор: Давід Мартін, Данило Білик





