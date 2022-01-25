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Палац для Путіна

"Палац для Путіна" - фільм-розслідування Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Палац для Путіна".

Фонд боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального в грудні 2021 року оприлюднив розслідування про палац на узбережжі Чорного моря, який, як стверджують автори, належить президенту Росії Володимиру Путіну. Розслідувачі оцінили вартість об'єкта в 100 мільярдів рублів (понад один мільярд євро). За їхніми даними, палац був збудований та утримується коштом двох державних компаній - "Роснефть" і "Транснефть", які очолюють найближчі друзі Путіна - Ігор Сєчин та Микола Токарєв. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Росія додала Навального до переліку терористів та екстремістів

Росія додала Навального до переліку "терористів та екстремістів" 25.01.2022

Імена ув'язненого Олексія Навального та інших російських опозиціонерів та активістів з'явилися у переліку "терористів та екстремістів" Росфінмоніторингу. До списку потрапила і 70-річна пенсіонерка зі "свідків Єгови".
Українці найбільше дивилися на Youtube за рік розслідування Палац Путіна

Українці найбільше дивилися на Youtube за рік розслідування "Палац Путіна" 01.12.2021

Розслідування Олексія Навального "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара" стало лідером за кількістю переглядів в Україні за 2021 рік, повідомили у Google.

Збої GPS на Чорному морі в РФ: новий доказ версії про палац для Путіна?

Збої GPS на Чорному морі в РФ: новий доказ версії про "палац для Путіна"? 06.02.2021

Росію підозрюють у створенні перешкод у глобальній системі навігації GPS. Ця практика може виявитися ще одним доказом на користь версії Олексія Навального про "палац для Путіна" на узбережжі Чорного моря.

Жорстокість та затримання на акціях протесту в Росії (фотогалерея) 01.02.2021

У Росії в неділю, 31 січня, знову відбулись акції протесту, до яких закликав опозиційний політик Олексій Навальний, який зараз перебуває за ґратами. Правозахисники кажуть про рекордне число затримань за десять років.
Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії 01.02.2021

У Росії в неділю, 31 січня, знову відбулись акції протесту, до яких закликав опозиційний політик Олексій Навальний, який зараз перебуває за ґратами. Правозахисники кажуть про рекордне число затримань за десять років.
Німецький експерт про стиль палацу Путіна: Це архітектура зневаги до людей

Німецький експерт про стиль "палацу Путіна": Це архітектура зневаги до людей 31.01.2021

Професор Міхаель Мюллер, відомий німецький мистецтвознавець та історик архітектури, подивився новий фільм Олексія Навального "Палац для Путіна" і прокоментував побачене в інтерв'ю DW.
Путін у товаристві королів та султанів: палаци марнославства (фотогалерея)

Путін у товаристві королів та султанів: палаци марнославства (фотогалерея) 26.01.2021

Президент Росії, як стверджується у фільмі Фонду Навального, має резиденцію на березі Чорного моря, що вражає своїми масштабами. Володимир Путін зі своєю любов'ю до розкошів опинився у товаристві королів і султанів.
Від президента до султана: палаци марнославства

Від президента до султана: палаци марнославства 26.01.2021

Президент Росії, як стверджується у фільмі Фонду Навального, має резиденцію на березі Чорного моря, що вражає своїми масштабами. Володимир Путін зі своєю любов'ю до розкошів опинився у товаристві королів і султанів.
Коментар: Російський протест виходить з інтернету на вулицю

Коментар: Російський протест виходить з інтернету на вулицю 25.01.2021

Російській несистемній опозиції вдалося створити в інтернеті потужні ресурси. Схоже, мільйони переглядів у YouTube та TikTok перетворилися на реальний протест, вважає російський журналіст Олександр Плющев.
Коментар: Навальний проти Путіна - фінальна битва почалася?

Коментар: Навальний проти Путіна - фінальна битва почалася? 22.01.2021

Навіть із СІЗО Олексій Навальний продовжує завдавати ударів у боротьбі з Володимиром Путіним. Ставки високі як ніколи, вважає російська журналістка Тетяна Фельгенгауер.

Палац для Путіна: російський екоактивіст про те, як побував усередині

"Палац для Путіна": російський екоактивіст про те, як побував усередині 21.01.2021

Вирубка реліктового лісу, зачистка пляжу прикордонниками, фонтан та крижаний палац - DW поговорила із російським екоактивістом Дмитром Шевченком, якому вдалось потрапити всередину об'єкта біля мису Ідокопас.

Меркель закликала владу РФ негайно звільнити Навального

Меркель закликала владу РФ негайно звільнити Навального 21.01.2021

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила про необхідність негайно звільнити з-під арешту російського опозиціонера Олексія Навального.
Фонд Навального оприлюднив розслідування про палац Путіна вартістю понад мільярд євро

Фонд Навального оприлюднив розслідування про "палац Путіна" вартістю понад мільярд євро 19.01.2021

Площа палацу під Геленджиком становить понад 17 тисяч квадратних метрів. Над будівлею заборонені польоти, а персоналу заборонено проносити на територію телефони, стверджують розслідувачі.