Німецький експерт про стиль "палацу Путіна": Це архітектура зневаги до людей

Історик архітектури, мистецтвознавець і професор університету в німецькому Бремені Міхаель Мюллер (Michael Müller) в інтерв'ю Deutsche Welle оцінив стиль палацу під Геленджиком у Росії з історично-соціальної точки зору.

Deutsche Welle: Ви - співавтор книжки "Вілла як архітектура влади". Скільки влади символізує те, що називають "палацом Путіна"?

Міхаель Мюллер: Ця будівля своїм стилем відсилає нас у минулі сторіччя, і, суворо кажучи, її не можна назвати сучасною: вона наче випала зі своєї епохи. І вже точно вона не спрямована в майбутнє. У цієї будівлі немає майбутнього. Навпаки, вона символізує те, що влада і велич черпаються з минулого. Якщо ж розглянути модель суспільства, на якій ґрунтується подібна архітектура, то це суспільство до початку індустріалізації.

Міхаель Мюллер: Ця будівля наче випала зі своєї епохи

Важко собі уявити, що це, по-перше, може використовуватися як літня резиденція і, по-друге, що належить (або ймовірно належить) главі держави, погляд якої узагалі-то має бути спрямований у майбутнє. Глава якої узагалі-то не повинен поринати влітку в аристократичну епоху XVII сторіччя.

Якщо це не літня резиденція, то що ж тоді?

Яка літня резиденція?! Ця будівля не взаємодіє зі своїм природним оточенням. Вона жодним чином не пов'язана з місцем, у якому розміщена. Вона ігнорує природу, що її оточує, ігнорує факт, що поряд море. Ігнорує горбисту місцевість по сусідству. Її архітектура дуже сильно сфокусована на самій собі.

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Цю будівлю можна оцінити як спробу самолюбування владою, спосіб показати самому собі, яке значення ти маєш. Що, говорячи серйозно, є не проявом сили, а проявом слабкості. А якщо подивитися на внутрішнє оздоблення, неможливо уявити, аби дрібний буржуа, який піднісся до державного діяча, почувався там комфортно. Ця будівля ворожа не тільки до природи, вона ворожа й до людей. Вона зневажає людей. Тому що складно побачити в ній людей. Це архітектура зневаги до людей, у тому числі й до тих, хто нею користується або користуватиметься.

Це узагалі-то суперечить ідеї могутньої архітектури, але, можливо, це нова інтерпретація могутності?..

Палац під Геленджиком. Фото з архіву російського еколога Дмитра Шевченка

В історії архітектури є приклади аналогічних будівель?

Мені спадає на думку садиба Херст-кастл на тихоокеанському узбережжі Каліфорнії, яка належала газетному магнатові Джорджу Херсту. Головна будівля - також із претензією на історичний стиль, але побудована вона з набагато більшим смаком. А тут (під Геленджиком. - Ред.) про смак і говорити не доводиться: внутрішнє оздоблення подекуди виглядає просто жахливо. Але справа зовсім не в цьому. Після падіння Берлінського муру ми побачили, наскільки дрібнобуржуазними, міщанськими були літні дачі ендеерівських функціонерів, наскільки там усе було сумно і примітивно. Тут же навіюється аристократичне володарювання, яке шукає собі подібних.

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Може, це архітектура олігархії? Може, той, хто свого часу "зачистив" олігархів, хто позбавив їх політичного впливу і примусив підкорятися, тепер ставить себе на вершину олігархічного самовдоволення - і заради цього зловживає політичною владою? Тут ми маємо справу з естетизацією приватизованої влади.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями Анґела Меркель народилася у 1954 році в Гамбурзі у Західній Німеччині, але вже за кілька місяців родина переїхала до НДР: батько-священик вирушив до нового місця роботи. 1957 року вони поселилися у бранденбурзькому регіоні Уккермарк у місті Темплін, де Анґела Доротея Каснер, як тоді звучало її повне ім'я, виросла та закінчила школу.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями Це фото було зроблене в Темпліні в 1971 році. Майбутня федеральна канцлерка Німеччини тут у другому ряду в центрі.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями Батько Анґели Меркель Горст Каснер був євангелічним теологом та пастором. У Темпліні він брав участь у створенні центру для підготовки протестантських священиків - пасторського коледжу, потім керував його роботою, а також проводив служби та читав проповіді у цій старенькій фахверковій церкві.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями Ця світлина пастора Каснера зроблена в Темпліні у 2004 році. Він усе життя прослужив священником. У 85-річному віці, незадовго до смерті, ще вінчав молодят.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями У 1957 році сім'я Каснерів поселилася у невеликій квартирі під самим дахом у цьому будинку на території інтернату для інвалідів, що належить одному з благодійних церковних фондів. Після ремонту зовнішній вигляд будівлі змінився: раніше фасад був цегляний.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями Інтернат досі існує. Так виглядає під'їзд у будинку, де виросла Анґела Меркель, і двері до тієї самої квартири Каснерів. Пізніше у майбутньої очільниці німецького уряду з'явилася окрема квартира поверхом нижче.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями 2005 року в день обрання їхньої доньки канцлеркою ФРН Горст Каснер (1926-2011 роки) та Герлінд Каснер (1928-2019 роки) були присутні на гостьовій трибуні в будівлі Рейхстагу. Але взагалі на публічних заходах вони з'являлися вкрай рідко.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями Темплін розташований у землі Бранденбург приблизно за 100 кілометрів на північ від Берліна. Хоча населення міста становить загалом близько 16 тисяч осіб, за своєю площею це місто займає восьме місце в Німеччині. Тобто за територією воно більше, ніж, наприклад, Дрезден, Бремен чи Мюнхен. Ось як просторо навколо тутешньої ратуші.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями Перша письмова згадка про Темплін датована 1270 роком. Як видно на цій фотографії, у місті збереглася частина муру середньовічної фортеці та багато старих фахверкових будиночків.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями Анґела Меркель залишила Темплін після закінчення школи у 1972 році, коли вона почала вивчати фізику в Лейпцигу. Після цього бувала тут лише час від часу, навідуючи батьків. Однак уже багато років неподалік розташоване офіційне друге місце проживання нинішньої канцлерки ФРН.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями Увесь регіон Уккермарк Меркель називає своєю батьківщиною. Саме тут у невеличкому селі Гоенвальде поблизу Темпліна ще до обрання на посаду голови уряду Німеччини в Анґели Меркель з'явився будинок, який заведено називати дачею канцлерки. Ця світлина була зроблена в Темпліні 2019 року під час церемонії з нагоди присвоєння Анґелі Меркель звання почесної громадянки міста.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями На відміну від будинку в Берліні, де розташована квартира канцлерки, її приватний будинок зараз більше не дозволяють фотографувати - із міркувань безпеки. Тому всім знімкам в інформаційних агентствах уже досить багато років. Як повідомляли німецькі ЗМІ, будинок зараз оточений соліднішим парканом. Поліцейські присутні по сусідству постійно, але на вулиці з'являються лише в разі необхідності.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями У самому селі Гоенвальде лише пара десятків будинків, немає ні магазину, ні кафе, ні пекарні, зате навколо - чудова природа, багато можливостей для прогулянок та купання в озерах. Як вдалося дізнатися газеті Rheinische Post, іноді Меркель запрошує покупатися своїх гостей - принаймні про це якось розповідав колишній президент Німеччини Горст Келер.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями За неофіційними свідченнями, Анґела Меркель дуже любить пригощати своїх гостей в Гоенвальде тим, що готує сама, зокрема, з вирощеного у власному городі. Картоплю саджає, але зі цвітною капустою, наприклад, не зв'язується - через всюдисущих равликів, на боротьбу з якими у канцлерки часу не вистачає. Кажуть, що господині будинку особливо вдається яблучний пиріг.

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями Залишаючи батьківщину Анґели Меркель - бранденбурзький регіон Уккермарк, придивімося до надпису на цьому будинку в Темпліні. Це слова католицького святого Франциска: "Почни робити необхідне, потім можливе, і раптом побачиш, що вже робиш неможливе". Автор: Максим Нелюбін

