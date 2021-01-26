Путін у товаристві королів та султанів: палаци марнославства (фотогалерея)

Президент Росії, як стверджується у фільмі Фонду Навального, має резиденцію на березі Чорного моря, що вражає своїми масштабами. Володимир Путін зі своєю любов'ю до розкошів опинився у товаристві королів і султанів.
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Вирубка реліктового лісу, зачистка пляжу прикордонниками, фонтан та крижаний палац - DW поговорила із російським екоактивістом Дмитром Шевченком, якому вдалось потрапити всередину об'єкта біля мису Ідокопас.
Площа палацу під Геленджиком становить понад 17 тисяч квадратних метрів. Над будівлею заборонені польоти, а персоналу заборонено проносити на територію телефони, стверджують розслідувачі.