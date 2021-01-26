 Путін у товаристві королів та султанів: палаци марнославства (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 26.01.2021

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Культура й стиль життя

Путін у товаристві королів та султанів: палаци марнославства (фотогалерея)

Президент Росії, як стверджується у фільмі Фонду Навального, має резиденцію на березі Чорного моря, що вражає своїми масштабами. Володимир Путін зі своєю любов'ю до розкошів опинився у товаристві королів і султанів.

  • Палац для Путіна на березі Чорного моря

    Від президента до султана: палаци марнославства

    Таємна мегарезиденція Путіна

    Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднив фільм-розслідування про палац на березі Чорного моря, який начебто зведено для Володимира Путіна. Територія маєтку в 40 разів більша за князівство Монако. На будівництво цієї царської резиденції, за даними розслідування, було витрачено більше мільярда доларів держкомпаній, контрольованих друзями Путіна.

  • Палац марокканського короля Мухамеда VI

    Від президента до султана: палаци марнославства

    Один із дюжини палаців

    Палац у Рабаті - лише одна із дюжини резиденцій марокканського короля Мухамеда VI. Автори книги-викриття "король-грабіжник" стверджують, що палаци коштують платникам податків 1,2 мільйона євро щодня. Палац у столиці Марокко був побудований ще у 19-му столітті. На території маєтку є навіть окрема школа для навчання королівських дітей.

  • Палац Ердогана на озері Ван

    Від президента до султана: палаци марнославства

    Палац Ердогана на озері Ван

    Економічна криза в Туреччині не заважає президенту Реджепу Таїпу Ердогану будувати розкішні палаци. Серед них - резиденція на березі озера Ван на сході країни. За даними турецьких ЗМІ, ванський маєток коштував платникам податків 14 мільйонів євро. Щоби продовжити будівництво, яке було призупинене контролюючими органами, за поданням Ердогана навіть було ухвалено зміни до законодавства.

  • 250 ванн султана Брунею

    Від президента до султана: палаци марнославства

    250 ванн султана Брунею

    У місті Бандар-Сері-Бегаван - столиці Брунею - розташований найбільший палац планети: Істана Нурул Іман. З 1984 року ця будівля є офіційною резиденцією султана. На площі у 200 тисяч квадратних метрів розкинулися 1800 приміщень. Будівля оснащена 18 ліфтами, у ній більше 250 ванних кімнат. Мечеть султана вінчає величезний золотий купол. Бюджет будівництва - понад мільярд доларів.

  • Резиденція з ілюмінацією

    Від президента до султана: палаци марнославства

    Резиденція з ілюмінацією

    17 років тривало будівництво Растрапаті Бхаван, що у перекладі з гінді означає ніщо інше як "будинок президента". З 1950 року цей палац є резиденцією і офісом президента Індії. Тут же розміщують і державних гостей. На чотирьох поверхах розташовано 340 кімнат. Коридори гігантської будівлі сягають двох з половиною кілометрів завдовжки. Сад при резиденції має площу, більшу за сто футбольних полів.

  • Море білих куполів

    Від президента до султана: палаци марнославства

    Море білих куполів

    Приховане місто у самісінькому серці Абу-Дабі - палац Каср-аль-Ватан площею у 380 тисяч квадратних метрів. Це резиденція уряду, тут мають офіси президент і кронпринц. Саме тут приймають іноземних державних гостей. Позолочені двері, стіни з мармуру і строкаті мозаїки - все це має справляти враження на гостей збудованого 2015 року палацу, який віднедавна відкритий для відвідин всіма охочими.

  • Флагшток-велетень

    Від президента до султана: палаци марнославства

    Флагшток-велетень

    Це - офіційна резиденція президента Таджикистану: Касрі Міллат або "Білий дім". Перед будівлею розташований флагшток заввишки у 165 метрів, який вважається другим заввишки у світі. Рекордсменом же на цей момент є флагшток у Джидді в Саудівській Аравії, який сягає 171 метра в висоту.

    Автор: Рагель Кляйн


  • Палац для Путіна на березі Чорного моря

    Від президента до султана: палаци марнославства

    Таємна мегарезиденція Путіна

    Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднив фільм-розслідування про палац на березі Чорного моря, який начебто зведено для Володимира Путіна. Територія маєтку в 40 разів більша за князівство Монако. На будівництво цієї царської резиденції, за даними розслідування, було витрачено більше мільярда доларів держкомпаній, контрольованих друзями Путіна.

  • Палац марокканського короля Мухамеда VI

    Від президента до султана: палаци марнославства

    Один із дюжини палаців

    Палац у Рабаті - лише одна із дюжини резиденцій марокканського короля Мухамеда VI. Автори книги-викриття "король-грабіжник" стверджують, що палаци коштують платникам податків 1,2 мільйона євро щодня. Палац у столиці Марокко був побудований ще у 19-му столітті. На території маєтку є навіть окрема школа для навчання королівських дітей.

  • Палац Ердогана на озері Ван

    Від президента до султана: палаци марнославства

    Палац Ердогана на озері Ван

    Економічна криза в Туреччині не заважає президенту Реджепу Таїпу Ердогану будувати розкішні палаци. Серед них - резиденція на березі озера Ван на сході країни. За даними турецьких ЗМІ, ванський маєток коштував платникам податків 14 мільйонів євро. Щоби продовжити будівництво, яке було призупинене контролюючими органами, за поданням Ердогана навіть було ухвалено зміни до законодавства.

  • 250 ванн султана Брунею

    Від президента до султана: палаци марнославства

    250 ванн султана Брунею

    У місті Бандар-Сері-Бегаван - столиці Брунею - розташований найбільший палац планети: Істана Нурул Іман. З 1984 року ця будівля є офіційною резиденцією султана. На площі у 200 тисяч квадратних метрів розкинулися 1800 приміщень. Будівля оснащена 18 ліфтами, у ній більше 250 ванних кімнат. Мечеть султана вінчає величезний золотий купол. Бюджет будівництва - понад мільярд доларів.

  • Резиденція з ілюмінацією

    Від президента до султана: палаци марнославства

    Резиденція з ілюмінацією

    17 років тривало будівництво Растрапаті Бхаван, що у перекладі з гінді означає ніщо інше як "будинок президента". З 1950 року цей палац є резиденцією і офісом президента Індії. Тут же розміщують і державних гостей. На чотирьох поверхах розташовано 340 кімнат. Коридори гігантської будівлі сягають двох з половиною кілометрів завдовжки. Сад при резиденції має площу, більшу за сто футбольних полів.

  • Море білих куполів

    Від президента до султана: палаци марнославства

    Море білих куполів

    Приховане місто у самісінькому серці Абу-Дабі - палац Каср-аль-Ватан площею у 380 тисяч квадратних метрів. Це резиденція уряду, тут мають офіси президент і кронпринц. Саме тут приймають іноземних державних гостей. Позолочені двері, стіни з мармуру і строкаті мозаїки - все це має справляти враження на гостей збудованого 2015 року палацу, який віднедавна відкритий для відвідин всіма охочими.

  • Флагшток-велетень

    Від президента до султана: палаци марнославства

    Флагшток-велетень

    Це - офіційна резиденція президента Таджикистану: Касрі Міллат або "Білий дім". Перед будівлею розташований флагшток заввишки у 165 метрів, який вважається другим заввишки у світі. Рекордсменом же на цей момент є флагшток у Джидді в Саудівській Аравії, який сягає 171 метра в висоту.

    Автор: Рагель Кляйн


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    Автор: Лілія Ржеутська


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Президент Росії, як стверджується у фільмі Фонду Навального, має резиденцію на березі Чорного моря, що вражає своїми масштабами. Володимир Путін зі своєю любов'ю до розкошів опинився у товаристві королів і султанів.

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