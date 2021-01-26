Путін у товаристві королів та султанів: палаци марнославства (фотогалерея)

Від президента до султана: палаци марнославства

Резиденція з ілюмінацією

17 років тривало будівництво Растрапаті Бхаван, що у перекладі з гінді означає ніщо інше як "будинок президента". З 1950 року цей палац є резиденцією і офісом президента Індії. Тут же розміщують і державних гостей. На чотирьох поверхах розташовано 340 кімнат. Коридори гігантської будівлі сягають двох з половиною кілометрів завдовжки. Сад при резиденції має площу, більшу за сто футбольних полів.