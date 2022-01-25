Фонд боротьби з корупцією - російська некомерційна організація. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ФБК".

Фонд боротьби з корупцією (ФБК) було засновано в Росії в 2011 році Олексієм Навальним. Як стверджується на сайті ФБК, мета організації - боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.