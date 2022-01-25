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Фонд боротьби з корупцією - російська некомерційна організація. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ФБК".
Фонд боротьби з корупцією (ФБК) було засновано в Росії в 2011 році Олексієм Навальним. Як стверджується на сайті ФБК, мета організації - боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Оголошенням ФБК і штабів Навального екстремістськими Росія фактично криміналізувала один із останніх у країні незалежних політичних рухів, впевнені у Держдепі США. Глава британського МЗС назвав цей крок помилковим.
"Справжній концтабір у 100 кілометрах від Москви". Так змалював Олексій Навальний перші враження від колонії, де відбуватиме покарання. Докладніше про тамтешні порядки DW розповів громадський активіст Костянтин Котов.