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Фонд боротьби з корупцією

Фонд боротьби з корупцією - російська некомерційна організація. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ФБК".

Фонд боротьби з корупцією (ФБК) було засновано в Росії в 2011 році Олексієм Навальним. Як стверджується на сайті ФБК, мета організації - боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Росія додала Навального до переліку терористів та екстремістів

Росія додала Навального до переліку "терористів та екстремістів" 25.01.2022

Імена ув'язненого Олексія Навального та інших російських опозиціонерів та активістів з'явилися у переліку "терористів та екстремістів" Росфінмоніторингу. До списку потрапила і 70-річна пенсіонерка зі "свідків Єгови".
Українці найбільше дивилися на Youtube за рік розслідування Палац Путіна

Українці найбільше дивилися на Youtube за рік розслідування "Палац Путіна" 01.12.2021

Розслідування Олексія Навального "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара" стало лідером за кількістю переглядів в Україні за 2021 рік, повідомили у Google.

У Росії проти Олексія Навального відкрили нову справу

У Росії проти Олексія Навального відкрили нову справу 28.09.2021

Слідчий комітет Росії вважає Олексія Навального керівником "екстремістського співтовариства", а провідних соратників опозиціонера - його учасниками.
Російському опозиціонеру Навальному висунули нове обвинувачення

Російському опозиціонеру Навальному висунули нове обвинувачення 11.08.2021

Олексія Навального обвинувачують у створенні організації, що зазіхає на особу і права громадян - "Фонду боротьби з корупцією". Політику, який відбуває покарання у колонії, загрожує до трьох років ув'язнення.
У РФ порушили справу щодо соратників Навального за фінансування ФБК

У РФ порушили справу щодо соратників Навального за фінансування ФБК 10.08.2021

Івану Жданову та Леоніду Волкову закидають "збір коштів та надання фінансових послуг екстремістським організаціям". Ідеться про Фонд боротьби з корупцією (ФБК) та громадський рух "Штаби Навального".
У Росії заблокували сайти Навального та його соратників

У Росії заблокували сайти Навального та його соратників 26.07.2021

За рішенням генеральної прокуратури РФ у Росії заблоковані пів сотні сайтів, пов'язаних з ув'язненим опозиційним політиком Олексієм Навальним.

Мін'юст РФ зможе отримувати у банків дані про рахунки некомерційних організацій

Мін'юст РФ зможе отримувати у банків дані про рахунки некомерційних організацій 17.06.2021

Російське міністерство юстиції зможе отримувати у банків дані про операції та рахунки некомерційних організацій, які досі вважалися банківською таємницею.
Європарламент закликав владу Росії припинити внутрішні репресії

Європарламент закликав владу Росії припинити "внутрішні репресії" 10.06.2021

Європарламент ухвалив резолюцію, де закликав владу Росії зняти всі звинувачення з Андрія Пивоварова, скасувати визнання трьох НКО з Німеччини "небажаними" і припинити переслідування Навального.
США і Великобританія засуджують визнання організацій Навального екстремістськими

США і Великобританія засуджують визнання організацій Навального екстремістськими 10.06.2021

Оголошенням ФБК і штабів Навального екстремістськими Росія фактично криміналізувала один із останніх у країні незалежних політичних рухів, впевнені у Держдепі США. Глава британського МЗС назвав цей крок помилковим.
У Росії суд визнав екстремістськими організації Навального

У Росії суд визнав екстремістськими організації Навального 10.06.2021

До екстремістських організацій зарахували Фонд боротьби з корупцією, Фонд захисту прав громадян і штаби Навального. Суд вирішив, що ці фонди і штаби формують умови для дестабілізації ситуації в Росії.
ЄС засуджує російський анти-Навальний закон

ЄС засуджує російський "анти-Навальний закон" 05.06.2021

Росія позбавила членів "екстремістських організацій" пасивного виборчого права. Європейський Союз закликає Москву скасувати цей закон.
Суд РФ призупинив роботу штабів Навального

Суд РФ призупинив роботу штабів Навального 26.04.2021

Московський суд призупинив діяльність штабів Олексія Навального за позовом прокуратури. Прокуратура РФ вимагає визнати екстремістськими організаціями засновані політиком фонди.

Штаб Олексія Навального оголосив про дострокову акцію протесту в РФ

Штаб Олексія Навального оголосив про дострокову акцію протесту в РФ 18.04.2021

Прихильники опозиціонера Олексія Навального вирішили провести акцію, не чекаючи збору 500 тисяч підписів на її підтримку. "Ситуація розвивається дуже стрімко, тому чекати більше не можна", - переконані у штабі політика.
Навального чекає повна ізоляція: активіст про умови в російській колонії

"Навального чекає повна ізоляція": активіст про умови в російській колонії 17.03.2021

"Справжній концтабір у 100 кілометрах від Москви". Так змалював Олексій Навальний перші враження від колонії, де відбуватиме покарання. Докладніше про тамтешні порядки DW розповів громадський активіст Костянтин Котов.

Збої GPS на Чорному морі в РФ: новий доказ версії про палац для Путіна?

Збої GPS на Чорному морі в РФ: новий доказ версії про "палац для Путіна"? 06.02.2021

Росію підозрюють у створенні перешкод у глобальній системі навігації GPS. Ця практика може виявитися ще одним доказом на користь версії Олексія Навального про "палац для Путіна" на узбережжі Чорного моря.
TikTok: чому відео про Навального і протести в Росії заполонили соцмережу

TikTok: чому відео про Навального і протести в Росії заполонили соцмережу 02.02.2021

У TikTok набирають популярність відео на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального й ролики із закликами брати участь у протестах. Чим пояснюється популярність такого контенту в цій соцмережі?
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