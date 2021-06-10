Мін'юст РФ зможе отримувати у банків дані про рахунки некомерційних організацій

Російська Держдума у четвер, 17 червня, ухвалила закон, який дозволяє мін'юсту запитувати у кредитних організацій інформацію про операції та рахунки некомерційних організацій (НКО). Досі банки могли не надавати таку інформацію, посилаючись на банківську таємницю.

Автори закону пояснюють, що він дозволяє оцінити достовірність поданих некомерційними організаціями документів та відповідність їх діяльності їхнім статутним цілям.

Раніше Московський міський суд визнав екстремістськими організаціями Фонд боротьби з корупцією, Фонд захисту прав громадян (ФЗПГ), а також штаби російського опозиціонера Олексія Навального. Суд погодився з тим, що ці об'єднання формують умови для дестабілізації ситуації в Росії.

Також в Росії визнали небажаними три некомерційні організації (НКО) з Німеччини: "Німецько-російського обміну", "Центру ліберальної сучасності" і "Форуму російськомовних європейців". У 2019 році в Росії також поширили на фізичних осіб дію закону про "іноземних агентів". Тепер під його дію потрапляють люди, які поширювали матеріали ЗМІ та отримували якесь фінансування з-за меж Росії.