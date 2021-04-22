 У Росії визнали ″небажаними″ три організації з Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2021

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Новини

У Росії визнали "небажаними" три організації з Німеччини

Генпрокуратура РФ вважає, що діяльність трьох німецьких НКО "становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації". Рішення про заборону діяльності НКО розкритикував глава МЗС Німеччини.

Будівля Генпрокуратури РФ

Генпрокуратура РФ визнала "небажаними" в Росії три некомерційні організації (НКО) з Німеччини. У відомстві вважають, що діяльність даних НКО "становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації", - вказується в заяві прокуратури, оприлюдненій у середу, 26 травня.

Під заборону потрапила, зокрема, організація Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Німецько-російський обмін"). Як зазначено на її сайті, це - "громадська платформа для організації міжнародних волонтерських, молодіжних, експертних, освітніх, активістських обмінів різних форматів". Вона є одним з ініціаторів та організаторів Громадянського форуму Євросоюз-Росія.

Також заборонений тепер у Росії Zentrum Liberale Moderne GmbH ("Центр ліберальної сучасності"), який позиціює себе як "незалежний аналітичний центр, дискусійний форум і група з організації проєктів". Серед тем, що розглядаються сучасними лібералами, - кліматичні зміни, боротьба з проявами расизму, проблеми близькосхідного врегулювання.

Крім того, під заборону потрапила організація Forum Russischsprachiger Europaer e.V. ("Форум російськомовних європейців"). Він заявляє за мету "об'єднання носіїв російської мови й культури, прихильників європейських ліберально-демократичних цінностей і противників путінської диктатури, агресії й пропаганди, які проживають у Німеччині".

Реакція Берліна

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) різко розкритикував рішення російської Генпрокуратури. 

"Заборона діяльності організацій, котрі намагаються домогтися порозуміння між двома нашими країнами та людьми - жорский удар по наших зусиллях досягти кращих відносин з Росією", - зазначив глава МЗС ФРН у заяві, поширеній пресслужбою відомства. На тлі цього Маас назвав "неприйнятною" і "парадоксальною" заборону діяльності цих трьох німецьких НКО у РФ і закликав російську владу скасувати це рішення.

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Закон про "небажані організації" в Росії

Закон про "небажані організації" був ухвалений у 2015 році. Генпрокуратура РФ може визнати "небажаною" іноземну або міжнародну неурядову організацію, якщо вирішить, що її діяльність загрожує основам конституційного ладу, обороноздатності або безпеки Росії. За участь і співпрацю з "небажаними організаціями" передбачена відповідальність аж до кримінальної, нагадує інтернет-видання "Медуза".

Список "небажаних організацій" складається мін'юстом РФ. Зараз в ньому налічується 31 організація. Неурядові (некомерційні) організації з ФРН потраплять у цей чорний список вперше.

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Російська прокуратура перевіряє неурядові організації

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