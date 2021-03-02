ЄС стурбований внесенням інтернет-видання "Медуза" до списку "іноагентів" у РФ

Євросоюз стурбований подальшими обмеженнями роботи незалежних ЗМІ в Росії й не приймає рішення міністерства юстиції РФ внести інтернет-видання "Медуза" (Meduza) до реєстру "іноземних засобів масової інформації, що виконують функції іноземного агента". Про це йдеться в заяві представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, оприлюдненій у суботу, 24 квітня, в Брюсселі.

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"Давня позиція Європейського Союзу полягає в тому, що так званий закон про "іноагентів" сприяє систематичним утискам основних свобод і обмежує права громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та політичної опозиції в Росії", - підкреслюють в зонішньополітичній службі ЄС. Брюссель "вкрай турбує" те, що російська влада продовжує обмежувати роботу незалежних медіаплатформ, а також окремих журналістів та інших медіаагентів. "Це суперечить міжнародним зобов'язанням Росії і її відповідальності в галузі прав людини", - впевнені в ЄС.

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У Брюсселі також нагадують, що обов'язок засобів масової інформації полягає в тому, щоб висвітлювати "питання, що становлять суспільний інтерес", а влади - в тому, щоб журналісти "могли робити це в атмосфері, вільній від страху і залякування".

Редакція "Медузи" продумує план дій

Мін'юст РФ 23 квітня повідомив, що в перелік "іноагентів" включені зареєстрована в Латвії юридична особа SIA "Medusa Project" та товариство з обмеженою відповідальністю "Перше антикорупційне ЗМІ". Редакція "Медузи" вже заявила про намір оскаржити рішення Мін'юсту РФ.

"Іноагент" - дискримінує статус, через що нам буде важче робити свою роботу і заробляти на життя ", - підкреслили в редакції видання. Там також пообіцяли у вихідні продумати план дій, а 26 квітня обговорити його на редколегії за участю всіх співробітників, а 27 квітня - з членами наглядової ради видання.

У Росії в переліку "іноагентів" - вже 19 фізичних та юридичних осіб

У реєстрі ЗМІ-"іноагентів" - 19 фізичних та юридичних осіб, серед них - інтернет-ресурс "Голос Америки", телеканал "Теперішній час", "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" (РСЕ / РС), правозахисник Лев Пономарьов і журналісти Людмила Савицька, Сергій Маркелов і Денис Камалягін.

Нагадаємо, що 25 листопада 2017 року президент РФ Володимир Путін підписав закон, що дозволяє прирівнювати закордонні ЗМІ до іноземних агентів. Згідно з цим законом, ЗМІ в Росії вважається "іноземним агентом", якщо отримує "грошові кошти та (або) інше майно від іноземних держав, їхніх державних органів, міжнародних та іноземних організацій, іноземних громадян, осіб без громадянства або уповноважених ними осіб", а також від російських юридичних осіб, "які отримують грошові кошти та інше майно з вказаних джерел".

На ЗМІ-"іноагентів" поширюються обмеження і зобов'язання, передбачені для некомерційних організацій - іноземних агентів, включно з необхідністю подавати додаткову звітність та маркувати власну продукцію як "іноземний агент". За відмову реєструватися "іноземним агентом" ЗМІ в РФ загрожують значні грошові штрафи та закриття.