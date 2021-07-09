У Росії заблокували сайти Навального та його соратників

Російська федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд) заблокувала в Росії сайти опозиційного політика Олексія Навального та його соратників. Загалом заблоковано 49 різних сайтів, повідомила у понеділок, 26 липня, організація "Роскомсвобода". Зокрема, йдеться про сайт Фонду боротьби з корупцією Навального та сайти штабів опозиціонера.

Соратник Навального Леонід Волков повідомив, що сайти заблоковані за рішенням генеральної прокуратури РФ. За його даними, наразі заблоковані усі сайти, пов'язані з Навальним, окрім сайту "Розумне голосування". За даними видання "РБК", сайти були заблоковані за статтею закону "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації". Доступ до сайтів Олексія Навального з інших країн, окрім Росії, поки відкритий. Леонід Волков пообіцяв пізніше повідомити, як можна буде обійти ці блокування.

Нагадаємо, що Навальний був затриманий 17 січня відразу після повернення в Росію з Німеччини, де проходив лікування після отруєння "Новачком". Суд в Москві 2 лютого замінив йому умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням домашнього арешту опозиціонер повинен провести під вартою 2 роки і 6 місяців.

Після цього штаби Олексія Навального внесли до переліку організацій, причетних до тероризму і екстремізму. А російський президент Володимир Путін підписав закон про тимчасову заборону на обрання в будь-які виборні органи влади для керівників, членів та працівників організацій, визнаних "екстремістськими" або "терористичними". Таким чином тисячі прихильників, а також спонсорів ФБК і штабів Олексія Навального можуть бути обмежені в правах.

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