США готують нові санкції щодо Росії через Навального

Вашингтон розробляє додатковий пакет санкцій щодо Росії у зв'язку зі справою російського опозиційного політика Олексія Навального, заявив у неділю, 20 червня, радник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

"Ми готуємо ще один пакет санкцій для застосування у цій справі", - сказав він в інтерв'ю телеканалу CNN. Салліван пояснив, що адміністрація США запровадить ці нові санкції з огляду на застосування хімічної зброї, коли "переконається, що ми б'ємо по потрібних цілях".

"З самого початку ми показували, що не будемо стримуватися, коли необхідно реагувати на шкідливу діяльність Росії, чи це хакерська атака на SolarWinds, чи втручання у вибори або справа Навального", - додав він.

Санкції проти Росії через справу Навального

2 березня цього року Євросоюз і США запровадили санкції стосовно РФ через отруєння та ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.

США потім оприлюднили новий пакет санкцій щодо Росії, який, зокрема, включає висилку 10 російських дипломатів з посольства у Вашингтоні і заборону американським фінансовим інститутам на участь в первинних розміщеннях держборгу РФ, номінованого в рублях. Москва запровадила відповідні заходи - дзеркально відповіла на висилку дипломатів і ухвалила низку заходів, які зачіпають діяльність американської дипмісії в РФ.

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17 січня Олексій Навальний повернувся з Німеччини до Москви, де його затримали під час прикордонного контролю. До свого повернення на батьківщину опозиціонер лікувався після отруєння в РФ отруйною речовиною "Новачок". 2 лютого Навального засудили до 2 років і 6 місяців колонії за звинуваченням у порушенні зобов'язань умовно засудженого у справі косметичної компанії "Ів Роше". В рамках цієї справи Олексій Навальний і його брат Олег в 2014 році були визнані винними в розкраданні. Опозиціонер з 15 березня перебуває в колонії № 2 в місті Покров Володимирської області.