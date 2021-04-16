 Висилка дипломатів. Чим вона обернеться для Росії та США? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 03.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Світ

Висилка дипломатів. Чим вона обернеться для Росії та США?

Росія і Захід продовжують взаємні висилки дипломатів. Залучені десяток країн, найбільш активно - США і Чехія. Колишні дипломати кажуть, що схожі випадки були в СРСР, але дещо нове.

Будівля МЗС РФ у Москві

Будівля МЗС РФ у Москві

Дипломатичне загострення між Росією і Заходом не припиняється. В МЗС РФ оголосили минулого тижня про висилку сімох дипломатів зі Словаччини та країн Балтії. Раніше ці держави вислали російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

Прага звинуватила спецслужби РФ у вибуху на складі зброї в 2014 році, унаслідок якого загинули дві людини, і оголосила про висилку 18 співробітників посольства РФ. Москва звинувачення відкинула і відповіла висилкою 20 чехів. В результаті сторони домовилися про паритет: Росія поверне з Чехії на батьківщину понад 60 співробітників посольства, оскільки їх там було більше, ніж у чехів в РФ.

Загострення на дипломатичному фронті

За лічені дні до заяви Чехії по 10 дипломатів вислали США і Росія. Перший крок зробив Вашингтон, пояснивши його відповіддю на спроби РФ втрутитися в президентські вибори 2020 року і хакерські атаки. Причетність і до того, і до іншого Москва заперечує.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Незадовго до висилки і після того, як президент США Джо Байден різко висловився на адресу господаря Кремля Володимира Путіна, Росія відкликала свого посла Анатолія Антонова з Вашингтона для консультацій - і фактично змусила американську сторону зробити те ж саме. Загальну картину весняного загострення доповнив випадок в Італії, яка вислала двох співробітників посольства РФ, пов'язаних, як було заявлено, з отриманням секретних даних від італійського військового. У відповідь Москва вислала одного італійського дипломата.

Крім того, від початку року між Росією і Заходом стали майже рутинними висилки дипломатів з різних приводів, що торкнулися і Німеччини. Дипломат ФРН був оголошений персоною нон-грата в лютому разом колегами з Польщі та Швеції за спостереження за протестами прихильників опозиціонера Олексія Навального. Всі три країни відповіли дзеркально.

Що стоїть за інцидентом в Чехії

DW обговорила ситуацію з колишнім заступником глави МЗС РФ Георгієм Кунадзе, колишнім послом США в Україні та викладачем Стенфордського університету Стівеном Пайфером, і Ганс-Юрґеном Гаймзетом (Hans-Jürgen Heimsoeth), який був послом ФРН в Україні та Швеції. На думку Пайфера, той факт, що історія в Чехії спливла саме зараз, може бути пов'язаний з тривалим розслідуванням. Те, в чому Прага звинувачує Москву, "багато країн вважали б актом війни", вважає американський ексдипломат. Георгій Кунадзе не виключив внутрішньополітичних причин.

Висилки можуть бути пов'язані і з бажанням більш активно протистояти російським спецслужбам, вважають ексдипломати. "Зараз, коли дуже багато розмов - і вони не безпідставні - про діяльність російських спецслужб на території інших країн, під це підпадають співробітники російських дипломатичних і консульських представництв, - сказав Кунадзе. - У відповідь Росія за усталеною традицією висилає таку ж або трохи більшу кількість співробітників "країни-кривдниці".

Генконсульство РФ у Карлових Варах, Чехія

Генконсульство РФ у Карлових Варах, Чехія

Ганс-Юрґен Гаймзет зазначив, що відносини ускладнюються не перший рік, що Росія "йде курсом конфронтації і ми бачимо нову якість". Німецький ексдипломат, який в 1980-тих роках працював в посольстві ФРН в Москві, нагадав, що випадки шпигунства і висилки дипломатів були і тоді, але вважає ситуацію непорівнянною. "Такого масштабного ускладнення у відносинах не було", - сказав Гаймзет і нагадав про отруєння Скрипалів і Навального, кампанії дезінформації і порушення міжнародного права. На його думку, висилка дипломатів - один із сигналів, покликаний показати, що "за діями Росії уважно стежать".

Читайте також: Вибух у Врбетіце - справа рук ГРУ? Що відомо про шпигунський скандал у Чехії

Як боляче вдарить висилка дипломатів по спецслужбах

Стівен Пайфер назвав реакцію Росії в разі Чехії "помилковою": Москві не просто довелося повернути додому десятки дипломатів, вона позбулася участі в тендері на будівництво там АЕС. "Думаю, що росіяни програли в цьому обміні", - зазначив Пайфер. На заяви представника російського МЗС, що, мовляв, дії Праги узгоджені зі США, колишній американський дипломат відповів так: "Якби у Вашингтона був такий вплив, як йому приписує МЗС РФ, США б управляли Європою". І додав, що "це не так".

В оцінці наслідків інциденту думки експертів розійшлися. Пайфер вважає, що по російській резидентурі в Чехії завдано серйозного удару, "а чеській контррозвідці, можливо, буде трохи легше працювати". Георгій Кунадзе не впевнений, що це так. "Неодноразово доводилося чути від людей цієї спеціальності (співробітників спецслужб. - Ред.), мовляв, вишлють відомого розвідника, а приїде хтось новий і потім треба буде ще встановити, що це розвідник, - каже ексдипломат. - Не завжди заміна відбувається за позицією. Швидше за все, приїде чистий дипломат, а на місце чистого дипломата приїде співробітник спецслужб".

Чому Прагу підтримала Східна Європа

В Європейському Союзі, членом якого є Чехія, реакція була різною. Керівництво ЄС висловило солідарність з Прагою. Країни Західної Європи також заявили про це, але висилати російських дипломатів не стали, як це зробили країни Східної і Центральної Європи, серед яких, крім згаданих на початку статті, також Польща, Болгарія і Румунія.

Володимир Путін біля прапорів Росії

Президент Росії Володимир Путін

Стівен Пайфер пояснив їхні солідарні дії тим, що ці країни тісніше пов'язані з Чехією і останніми роками послідовно виступали за жорсткіші санкції проти Росії. "Я думаю, що вони виходять з того, що більш жорстка відповідь радше запобіжить" порушенню міжнародних норм з боку Росії, каже ексдипломат. Але в ЄС так вважають не всі, констатує Пайфер.

Георгій Кунадзе каже, що Східна Європа "традиційно мала більш жорстку позицію щодо Росії", але справа не тільки в цьому: "Дуже помітно, що всередині у них дозріла образа у зв'язку з тим, що Росія демонстративно підкреслює їхню вторинність, з ними не рахуються, а це для невеликої держави завжди удар по самолюбству". Стриману реакцію великих країн ЄС, таких як Німеччина, він пояснив більш тісними зв'язками з РФ.

Ганс-Юрґен Гаймзет вважає, що солідарність вимірюється по-різному. Він вказав на те, що Німеччина запропонувала допомогу чеському посольству в Москві і що в питанні "хворобливих для Росії" санкцій ЄС солідарний. "Для Німеччини важливо сприймати сигнали, які ми отримуємо від наших сусідів, в тому числі Чехії, для збереження єдності Європи", - каже Гаймзет.

Читайте також: Багато країн Європи потребують захисту від Росії - Ішинґер

Як довго РФ і США можуть залишатися без послів?

Висилка дипломатів з Чехії та США і, особливо, від'їзд послів РФ і США для консультацій - окремі історії, впевнені колишні дипломати. "Посла вислати не можна", - пояснив Георгій Кунадзе. Те, що голові американського посольства в РФ Джону Саллівану в російському МЗС порекомендували виїхати для консультацій, він назвав "новацією" і "персональною санкцією", яка "не вкладається в дипломатичні норми". На його думку, США могли не йти на це, але вважали за краще відійти від ескалації. Пайфер сказав, що "це незвично, але ще не криза". Він прогнозує, що посли можуть повернутися для підготовки зустрічі Путіна і Байдена.

Головною проблемою Кунадзе називає те, що, якщо відкликання посла покликано продемонструвати невдоволення політикою його країни, то "повернення - знак задоволеності". На його думку, знайти знаки задоволеності РФ діями США важко. Зустріч президентів навряд чи щось змінить: "Не можу собі уявити, про що Путін може домовитися з Байденом. Позиції, які Росія займає в світі, не передбачають компромісів".

На відміну від Пайфера, Кунадзе не виключає, що країнам доведеться довго працювати без послів, але, "як на теперішній час, це не небезпечно". Російський ексдипломат вважає, що посли не є незамінними, а ось недавнє рішення РФ заборонити іноземним посольствам приймати на роботу росіян може боляче вдарити по західних представництвах. За його словами, Росія в цьому плані менш вразлива.

Читайте також: Боррель песимістично дивиться на перспективи відносин з Росією

Досвід часів СРСР - привід для оптимізму

Стівен Пайфер поділився власним досвідом: "У 1986 році я працював в посольстві США в СРСР, коли у нас стався великий інцидент. За підсумками року ми вислали 80 радянських дипломатів з Вашингтона і Нью-Йорка. СРСР у відповідь вислав десять американських дипломатів і відкликав 200 радянських громадян, які займалися роботою без спеціального допуску. Було важко. Всім співробітникам довелося раз на тиждень виконувати адміністративну роботу, наприклад, я одягав джинси і керував вантажівкою, возив з Гельсінкі продукти". На його думку, Москва розраховувала, що посольство буде паралізовано, але цього не сталося.

Так буде і зараз, впевнений Пайфер. Він також вважає, що підготовка зустрічі Путіна і Байдена, а також інші контакти на високому рівні дають підстави для стриманого оптимізму. Ексдипломати впевнені, що хоч відносини РФ із Заходом і погіршуються, до повного розриву не дійде.

  • Контроль на кордоні в лондонському аеропорту Хітроу

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Заборона на в'їзд та замороження активів

    У березні 2014 року США та ЄС запровадили санкції щодо російських високопосадовців, депутатів Держдуми та підприємців. Їм заборонили в'їзд, а їхні американські та європейські активи заморозили. До санкційних списків, які в подальшому неодноразово розширювалися, потрапили спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, депутат Держдуми Леонід Слуцький і радник російського президента Сергій Глазьєв.

  • Офіс компанії Роснефть в Москві та частина Кремлівської стіни

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Секторальні санкції

    16 липня 2014 року США запровадили санкції щодо компаній "Роснефть" і "Новатек", а також "Газпромбанку" і державної корпорації "Внешэкономбанк". Вони не можуть отримувати в США боргове фінансування на термін понад 90 днів. З "Внешэкономбанком" і "Газпромбанком" заборонено проводити транзакції. Згодом до цього списку додали "Банк Москвы", ВТБ, "Россельхозбанк" і Об'єднану суднобудівну корпорацію.

  • Віхд до філіалу Сбербанку в Москві

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    ЄС пішов за прикладом США

    Кілька тижнів потому секторальні санкції щодо Росії запровадив і Євросоюз. Вони поширилися на п'ять найбільших російських банків: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" і ВЭБ, яким був обмежений доступ до ринків капіталу ЄС. Пізніше такі ж обмеження Брюссель запровадив щодо трьох нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" - і трьох оборонних підприємств РФ.

  • Нафтовидобувна платформа Приразломная

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Російська нафтова галузь під санкціями

    Санкції щодо російської нафтової галузі запровадили і США, і ЄС, обмеживши роботу своїх компаній в російській Арктиці. Брюссель також заборонив поставки до Росії високотехнологічного обладнання для нафтової галузі у відповідь на дії РФ в Україні.

  • Міністр промисловості та торгівлі РФ Денис Мантуров тримає автомат, який вироблений концерном Калашников

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    ВПК під прицілом

    До санкцій в галузі ВПК належать запроваджена Євросоюзом заборона на торгівлю з Росією зброєю і заборона на експорт до неї товарів подвійного призначення для оборонного сектора. США, своєю чергою, запровадили штрафні заходи проти 11 виробників електроніки, яка може бути використана для потреб військової промисловості. Обґрунтування санкцій - війна на Донбасі та анексія Криму.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Луб'янці в Москві

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Санкції щодо спецслужб

    У грудні 2016 року США запровадили санкції у зв'язку з можливими кібератаками з боку російських хакерів під час американської президентської виборчої кампанії. Цього разу до "чорного списку" потрапили зовнішня і внутрішня спецслужби країни - Головне розвідувальне управління (ГРУ) і Федеральна служба безпеки (ФСБ).

  • Підприємець Олег Дерипаска та президент РФ Володимир Путін

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    США покарали російських олігархів

    У квітні 2018 американський мінфін вперше завдав удару по російських приватних компаніях. Він запровадив санкції щодо 24 російських бізнесменів з опублікованої раніше так званої "Кремлівської доповіді". Серед них опинилися такі впливові олігархи, як Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Активи їхніх компаній на території США заморожені, а американцям заборонено вести з ними бізнес.

  • Британські військові в масках та захисних костюмах

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Санкції за отруєння Скрипалів

    27 серпня 2018 року набули чинності нові санкції США за застосування Росією хімічної зброї. Ці штрафні заходи включають заборону на продаж Росії озброєнь та іншої оборонної продукції, відмова у доступі до американських товарів і технологій, які особливо важливі з точки зору національної безпеки, а також у наданні кредитів уряду США, кредитних гарантій та іншої фінансової підтримки.

    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


Дивитись відео 07:15

Як "Північний потік-2" обходить санкції США (24.03.2021)

Також за темою

BG Spannungen an der russisch-ukrainischen Grenze

Костянтин Єлісєєв: Військова авантюра в Україні має дорого обійтися Путіну 16.04.2021

На тлі військової ескалації на російсько-українському кордоні DW поговорила з українським дипломатом, експредставником Києва при ЄС та соратником експрезидента Петра Порошенка Костянтином Єлісєєвим.

Russland Moskau | Architekturführer Moskau | Pressebilder

Росія висилає трьох дипломатів ЄС "за участь в акціях протесту" 05.02.2021

Росія оголосила персонами нон грата дипломатів з Німеччини, Швеції та Польщі, "які брали участь в акціях протесту 23 січня у Москві та Санкт-Петербурзі".

Litauen Vilnius | Gespräch Präsident | Gitanas Nauseda

Президент Литви про санкції проти Кремля й підтримку білоруської опозиції 18.02.2021

В ексклюзивному інтерв'ю DW президент Литви Гітанас Науседа розповів, які санкції проти Кремля можуть бути ефективними, а також про підтримку опозиції в Білорусі та стратегію НАТО за президента США Байдена.

Реклама

Докладно

Незалежність Шотландії - райдужна мрія багатьох її жителів

Scoxit: Шотландія прагне незалежності - "Європа у фокусі"

Росія: чому німці летять робити щеплення в Москву. Словенія: свобода преси в небезпеці. Франція: робота мрії на маяку.  

Сонячна електростанція у Саарбрюкені, Німеччина

Коли сонячна енергетика буде скрізь? (відео)

Багато що свідчить на користь енергії сонця. Чому ж досі це лише крихітна частка світового виробництва електроенергії?  