Джо Байден вважає Володимира Путіна "вбивцею"

Президент США Джо Байден вважає російського президента Володимиру Путіна "вбивцею". В інтерв'ю телекомпанії ABC, оприлюдненому в середу, 17 березня, Байден ствердно відповів на запитання журналіста, чи вважає він Путіна вбивцею. "Так, вважаю", - підтвердив Байден. Він також висловив сумнів у тому, що у російського президента є душа.

Крім того, Байден пообіцяв, що Путін "заплатить" за спроби вплинути на результат президентських виборів у США 2020 року на користь Дональда Трампа. Утім, Байден не уточнив, яких саме заходів він має намір вжити, обмежившись словами: "Ви скоро побачите".

Втручання в американські вибори

Ця заява Джо Байдена пролунала після того, як 16 березня американська розвідка підтвердила озвучені раніше звинувачення на адресу Москви щодо ймовірного втручання в американські вибори. Росія назвала ці звинувачення безпідставними.

Попри свої жорсткі слова на адресу Путіна, Байден зазначив, що "існують галузі, в яких співпраця - в обопільних інтересах", і як приклад навів продовження договору між США і Росією про обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Байден також зазначив, що він і Путін непогано знають один одного. "Я знаю його досить добре", - сказав американський президент, додавши, що, з його точки зору, найголовніше в спілкуванні з іноземними лідерами - це "знати, з ким маєш справу".

Читайте також: Кулеба: США спростували міф про "українське втручання" в американські вибори

В Росії обурені

Такі слова американського лідера викликали різку критику серед російських політиків. Приміром, голова Держдуми Росії В’ячеслав Володін написав у своєму Telegram-каналі: "Сьогоднішня заява Байдена перебуває поза здоровим глуздом. Так не може поводити себе керівник країни, що претендує на роль носія демократичних принципів і моралі. (…) Володимир Путін - наш президент. Нападки на нього - це нападки на нашу країну!"

Крім того, Володін переконаний, що такі заяви Байдена - свідчення того, що всі дотеперішні спроби США з метою "створення проблем" Росії "провалилися". "Це істерика від безсилля", - прокоментував спікер Держдуми РФ.