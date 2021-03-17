Кулеба: США спростували міф про "українське втручання" в американські вибори

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи доповідь американської розвідки, заявив, що вона знищила міф про причетність українського уряду до підривних заходів проти США.

"Кінець міфу про "втручання України у вибори". Розвідувальне співтовариство США не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США", - написав Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

"Втручання здійснювала Росія, яка також прагнула зменшити підтримку України з боку США. Чергове гучне фіаско РФ", - додав міністр.

Український нардеп Деркач як інструмент впливу Росії

Як повідомлялося, у США була опублікована доповідь Національної ради з розвідки "Іноземні загрози американським федеральним виборам у 2020 році". У ній стверджується, що Росія під час виборів у США здійснювала операції впливу, націлені на паплюження кандидатури президента Джо Байдена і Демократичної партії, підтримуючи колишнього президента Дональда Трампа, підриваючи довіру громадськості до виборчого процесу і загострюючи соціально-політичний розкол в США.

Читайте також: Мережа Деркача: проти кого США запровадили санкції за втручання у вибори

Також у доповіді зазначалося, що одним з інструментів впливу Росії на вибори в США був український народний депутат Андрій Деркач, який закидав Байдену корупцію.

У Кремлі не згодні з висновками доповіді американської розвідки і вважають ці матеріали, за словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, "бездоказовими".

Дивитись відео 06:31 Поділитись Стратегія США на Донбасі: що Байден готує Путіну (18.02.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3pYW6 Стратегія США на Донбасі: що Байден готує Путіну