 Росія відкидає звинувачення американської розвідки у втручанні у вибори в США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.03.2021

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Росія відкидає звинувачення американської розвідки у втручанні у вибори в США

У Кремлі припускають, що доповідь американської розвідки може бути спробою США знайти ще один привід для запровадження санкцій проти Росії.

Речник Кремля Дмитро Пєсков з піднятим догори вказівним пальцем (архівне фото)

Речник Кремля Дмитро Пєсков

У Кремлі не згодні з висновками доповіді американської розвідки про втручання РФ у вибори в США у 2020 році і вважають ці закиди бездоказовими. Про це у середу, 17 березня, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає агентство "Інтерфакс".

"Ми не згодні з висновками цієї доповіді щодо нашої країни. Росія не втручалася і в попередні вибори і не втручалася у згадані вибори в цій доповіді у 2020 році. Росія не має ніякого відношення до якихось кампаній проти кого б то не було з кандидатів. У зв'язку з цим цю доповідь ми вважаємо неправильною, вона абсолютно безпідставна і бездоказова", - сказав Пєсков.

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"Такі матеріали, далеко не якісні, використовуються, швидше за все, як привід для того, щоб поставити на порядок денний питання про чергові, нові санкції щодо нашої країни", - заявив Пєсков і наголосив, що така лінія "шкодить і без того хворим російсько-американським відносинам".

Як повідомлялося, у США була опублікована доповідь Національної ради з розвідки "Іноземні загрози американським федеральним виборам у 2020 році". У ній стверджується, що Росія під час виборів у США здійснювала операції впливу, націлені на паплюження кандидатури президента Джо Байдена і Демократичної партії, підтримуючи колишнього президента Дональда Трампа, підриваючи довіру громадськості до виборчого процесу і загострюючи соціально-політичний розкол в США.

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Також у доповіді зазначалося, що одним з інструментів впливу Росії на вибори в США був український народний депутат Андрій Деркач, який звинувачував Байдена у корупції.

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