 Мінфін США запровадив санкції проти нардепа Деркача і трьох росіян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2020

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Новини

Мінфін США запровадив санкції проти нардепа Деркача і трьох росіян

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти українського депутата Андрія Деркача, якого назвало "російським агентом", та трьох громадян Росії. Мінфін звинуватив їх у спробах впливу на виборчий процес у США.

Будівля міністерства фінансів США

Будівля міністерства фінансів США

Міністерство фінансів США повідомило у четвер, 10 вересня, що запровадило санкції проти народного депутата України Андрія Деркача та трьох громадян Росії, які є співробітниками Агентства інтернет-досліджень ("фабрики тролів", яку пов'язують з російським бізнесменом Євгенієм Пригожиним. - Ред.). Мінфін США звинувачує їх у спробі вплинути на виборчий процес у США.

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"Деркач є активним російським агентом понад десять років, він підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами", - заявили у мінфіні США. Також у міністерстві додали, що народний депутат України Деркач "прямо чи опосередковано брав участь, фінансував, приховував або іншим чином був залучений до іноземного втручання у спробі підірвати майбутні президентські вибори у США 2020 року".

Оновлення "чорного списку", зокрема "додавання до нього Деркача, зосереджене на викритті російських кампаній впливу та захисті наших майбутніх виборів від іноземного втручання. Ця дія є чітким сигналом Москві та її довіреним особам про те, що ця діяльність не буде толеруватися", наголосили у Мінфіні США.

Нагадаємо, позафракційний депутат Верховної Ради Андрій Деркач оприлюднив 19 травня на пресконференції в Києві записи телефонних розмов нібито екслідерів України та США Петра Порошенка і Джо Байдена. Тоді Деркач стверджував, що отримав ці записи від журналістів-розслідувачів, а розмови нібито записував сам Порошенко.

У партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка назвали оприлюднення цих записів "російською провокацією, яка не має нічого спільного з дійсністю".

20 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова вже відкрила провадження через "плівки Деркача". Він зазначив, що правоохоронні органи мають реагувати на інформацію з цих аудіозаписів.

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