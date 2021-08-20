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Андрій Деркач

Андрій Деркач - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Деркач".

Український політик Андрій Деркач неодноразово обирався до Верховної Ради. Він є колишнім членом Партії регіонів. 1989 року Андрій Деркач закінчив Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ. З 1990 року до 1993 року Андрій Деркач навчався в Академії Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Після закінчення певний час працював в управлінні Служби безпеки України в Дніпропетровській області. Андрій Деркач був також заступником керівника контрольної служби президента України (1994-1996), консультантом президента України із зовнішньоекономічних питань (1996-1997), першим помічником прем'єр-міністра України (1997-1998). Андрій Деркач є сином генерала КДБ та СБУ Леоніда Деркача. Особливо увагу Андрій Деркач привернув до себе навесні 2020 року, коли він заявив про надання Офісу Генпрокурора України записів розмов експрезидента України Петра Порошенка з ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом. На думку Деркача, ці записи доводять корумпованість і державну зраду колишнього президента України. Прихильники Порошенка відкидають ці звинувачення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

РНБО запровадила санкції щодо Деркача, Гужви та Шарія

РНБО запровадила санкції щодо Деркача, Гужви та Шарія 20.08.2021

Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції щодо низки осіб, зокрема народного депутата Андрія Деркача, медіаменеджера Сергія Гужви та блогера Анатолія Шарія.

Прокурори у США розслідують можливе втручання українців у вибори - ЗМІ

Прокурори у США розслідують можливе втручання українців у вибори - ЗМІ 28.05.2021

Прокуратура США розслідує, чи намагалися українські чиновники вплинути на вибори 2020 року, поширюючи заяви про корупцію щодо сина Джо Байдена через низку каналів, зокрема через адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані.
РНБО перевірить 61 українця, щодо яких діють санкції США

РНБО перевірить 61 українця, щодо яких діють санкції США 14.05.2021

Україна може запровадити проти своїх громадян такі самі обмеження, які проти них застосували США, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Facebook видалив дві мережі через зв'язки з Деркачем та слугами

Facebook видалив дві мережі через зв'язки з Деркачем та "слугами" 07.05.2021

З восьми видалених у квітні цього року соцмережею Facebook груп, дві були з України, повідомили в інтернет-компанії. Видалені українські групи підозрюють у зв'язках з Андрієм Деркачем і партією "Слуга народу".
Розвідка США: Росія вела кампанію з дискредитації Байдена перед виборами в США

Розвідка США: Росія вела кампанію з дискредитації Байдена перед виборами в США 17.03.2021

У доповіді розвідки одним із інструментів впливу Росії на вибори в США називається український народний депутат Андрій Деркач, який звинувачував Байдена в корупції.

Мережа Деркача: проти кого США запровадили санкції за втручання у вибори

Мережа Деркача: проти кого США запровадили санкції за втручання у вибори 13.01.2021

США запровадили санкції проти ще сімох українців. Їх пов'язують із депутатом Ради Андрієм Деркачем, якому США закидають втручання у вибори президента 2020 року. DW з'ясовувала, хто ці люди і які претензії їм висувають.
У посольстві США пояснили наслідки санкцій проти Андрія Деркача

У посольстві США пояснили наслідки санкцій проти Андрія Деркача 05.10.2020

Санкції США проти Андрія Деркача поширюються також на бізнес, яким він володіє, пояснили в посольстві США в Україні. В дипустанові застерегли щодо підтримки підсанкційних осіб.
Плівки Деркача: Україна проводить власне розслідування, на США не орієнтується

"Плівки Деркача": Україна проводить власне розслідування, на США не орієнтується 12.09.2020

Генеральна прокурорка України заявляє, що слідство за "плівками Деркача" триває, а українські слідчі "дійдуть власних висновків", не орієнтуючись на результати розслідування, оприлюднені в США.
Мінфін США запровадив санкції проти нардепа Деркача і трьох росіян

Мінфін США запровадив санкції проти нардепа Деркача і трьох росіян 10.09.2020

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти українського депутата Андрія Деркача, якого назвало "російським агентом", та трьох громадян Росії. Мінфін звинуватив їх у спробах впливу на виборчий процес у США.
Зеленський порадив українцям не лізти у президентські вибори в США

Зеленський порадив українцям не лізти у президентські вибори в США 09.08.2020

Володимир Зеленський запевнив, що Україна "не дозволить собі в майбутньому втрутитися у вибори" в США. Він порадив українцям утриматися від будь-якої діяльності, пов'язаної з президентськими виборами в США.
У партії Порошенка назвали фейком його розмову з Путіним

У партії Порошенка назвали фейком його "розмову" з Путіним 09.07.2020

Оприлюднені "розмови" Порошенка з Путіним і Байденом є грубо змонтованим фейком, заявляють у "Євросолідарності".

Деркач оприлюднив записи розмови начебто Порошенка та Путіна

Деркач оприлюднив записи розмови начебто Порошенка та Путіна 09.07.2020

Народний депутат Андрій Деркач оприлюднив записи розмови, як він заявляє, експрезидента України Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним.
Зеленський: У справі плівок Деркача мене цікавить, як можна було записати президента

Зеленський: У справі "плівок Деркача" мене цікавить, як можна було записати президента 01.06.2020

Президент України Володимир Зеленський заперечив свою причетність до появи записів розмов між Петром Порошенком та Джо Байденом, та заявив, що Україна не хоче впливати на ситуацію в будь-якій іншій країні.
Коментар: Скандал з плівками Деркача - удар по Байдену і Порошенку

Коментар: Скандал з "плівками Деркача" - удар по Байдену і Порошенку 21.05.2020

Ініціатори "Українагейта-2", на боці яких виступив Зеленський, хочуть дискредитувати Байдена і нейтралізувати Порошенка. Постраждати можуть інтереси України, вважає Сергій Руденко.
Скандал з плівками Деркача: сліди ведуть до Вашингтона і Москви

Скандал з "плівками Деркача": сліди ведуть до Вашингтона і Москви 21.05.2020

Оприлюднення записів розмов експрезидента України Петра Порошенка з ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом втягує Україну в американську передвиборчу боротьбу, вважають експерти.
Зеленський про плівки Деркача: Буде розслідування

Зеленський про "плівки Деркача": Буде розслідування 20.05.2020

Володимир Зеленський заявив, що Ірина Венедіктова вже відкрила провадження через "плівки Деркача". Він зазначив, що правоохоронні органи мають реагувати на інформацію з цих аудіозаписів.
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