Андрій Деркач - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Деркач".

Український політик Андрій Деркач неодноразово обирався до Верховної Ради. Він є колишнім членом Партії регіонів. 1989 року Андрій Деркач закінчив Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ. З 1990 року до 1993 року Андрій Деркач навчався в Академії Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Після закінчення певний час працював в управлінні Служби безпеки України в Дніпропетровській області. Андрій Деркач був також заступником керівника контрольної служби президента України (1994-1996), консультантом президента України із зовнішньоекономічних питань (1996-1997), першим помічником прем'єр-міністра України (1997-1998). Андрій Деркач є сином генерала КДБ та СБУ Леоніда Деркача. Особливо увагу Андрій Деркач привернув до себе навесні 2020 року, коли він заявив про надання Офісу Генпрокурора України записів розмов експрезидента України Петра Порошенка з ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом. На думку Деркача, ці записи доводять корумпованість і державну зраду колишнього президента України. Прихильники Порошенка відкидають ці звинувачення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.