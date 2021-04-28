Прокурори у США розслідують можливе втручання українців у вибори - ЗМІ

Федеральна прокуратура США розслідує, чи втручалися колишні та нинішні українські чиновники у вибори 2020 року в США, повідомляє видання The New York Times з посиланням на обізнані джерела у четвер, 27 травня.

Прокурори в Брукліні розслідують, чи допомагали українські чиновники організувати широкомасштабний план втручання у президентську кампанію 2020 року, сказали співрозмовники видання.

Це розслідування почали в останні місяці роботи адміністрації Дональда Трампа. Його ведуть окремо від того, в рамках якого вивчається діяльність адвоката експрезидента Трампа Руді Джуліані і його зв'язки з Україною.

За даними джерел видання, українських чиновників підозрюють у розповсюдженні "необґрунтованих заяв про корупцію" щодо президента Джо Байдена за декількома каналами, зокрема, через Джуліані.

Співрозмовники уточнили, що слідчі вивчають поїздку Джуліані в Європу в 2019 році, під час якої він зустрівся з українськими чиновниками, зокрема, з депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем. Видання зазначає, що невідомо, чи пред'являть американські прокурори обвинувачення комусь із українців.

Сам Джуліані спростовує ці звинувачення, а його адвокати стверджують, що розслідування є політично мотивованим.

Нагадаємо, у вересні 2020 року США запровадили санкції стосовно позафракційного депутата Верховної Ради Андрія Деркача, якому у Вашингтоні закидають причетність до спроби втручання у президентські вибори у США у 2020 році. Згодом, у січні 2021 року, санкції були поширені на ще сімох українців, яких мінфін США пов'язує з цим нардепом. Серед них, зокрема, опинилися депутат Верховної Ради Олександр Дубінський та ексдепутат Олександр Онищенко.