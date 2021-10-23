Рудольф "Руді" Джуліані - американський адвокат і політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Руді Джуліані".

Рудольф Джуліані - американський адвокат і політик, республіканець. З 1994 до 2001 року він був мером Нью-Йорка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.