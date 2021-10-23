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Рудольф "Руді" Джуліані - американський адвокат і політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Руді Джуліані".
Рудольф Джуліані - американський адвокат і політик, республіканець. З 1994 до 2001 року він був мером Нью-Йорка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Американський дипломат Джордж Кент звинуватив адвоката Руді Джуліані у кампанії брехні проти експосолки США в Україні. За словами Кента, Трамп хотів почути від Зеленського три слова: "розслідування, Байден, Клінтон".