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Рудольф Джуліані

Рудольф "Руді" Джуліані - американський адвокат і політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Руді Джуліані".

Рудольф Джуліані - американський адвокат і політик, республіканець. З 1994 до 2001 року він був мером Нью-Йорка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вихідці з України визнані винними в незаконному фінансуванні виборів в США

Вихідці з України визнані винними в незаконному фінансуванні виборів в США 23.10.2021

Лев Парнас та Андрій Кукушкін робили пожертвування у виборчі кампанії з метою отримати вплив на американських політиків в штатах, де можна було заробити на легалізації марихуани.
Суд призупинив ліцензію адвоката Дональда Трампа

Суд призупинив ліцензію адвоката Дональда Трампа 25.06.2021

Адвоката Руді Джуліані тимчасово відсторонили від роботи за неправдиві заяви щодо президентських виборів у США.
Прокурори у США розслідують можливе втручання українців у вибори - ЗМІ

Прокурори у США розслідують можливе втручання українців у вибори - ЗМІ 28.05.2021

Прокуратура США розслідує, чи намагалися українські чиновники вплинути на вибори 2020 року, поширюючи заяви про корупцію щодо сина Джо Байдена через низку каналів, зокрема через адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані.
Квартиру та офіс Джуліані обшукали через український скандал

Квартиру та офіс Джуліані обшукали через "український скандал" 28.04.2021

У рамках розслідування діяльності колишнього адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані в Україні слідчі обшукали його квартиру та офіс у Нью-Йорку.

Справа про розтрату Порошенком 100 мільярдів доларів закрита - адвокат

Справа про "розтрату" Порошенком 100 мільярдів доларів закрита - адвокат 09.02.2021

НАБУ закрило кримінальне провадження щодо Порошенка, в рамках якого йому закидали розкрадання 100 мільярдів доларів разом з Обамою і Байденом, повідомили адвокати Порошенка.
Роль олігарха Фірташа в Україногейті Трампа

Роль олігарха Фірташа в "Україногейті" Трампа 04.02.2020

Процедура імпічменту Дональду Трампу, вочевидь, не надто зашкодила президенту США. Більш болючими репутаційні втрати можуть виявитися для українського олігарха Дмитра Фірташа.
Адвокат Трампа пообіцяв надати докази замаху на Шокіна

Адвокат Трампа пообіцяв надати докази замаху на Шокіна 29.01.2020

Руді Джуліані заявив, що колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна "ледь не вбили". Тим часом Шокін вимагає відкрити справу проти ексвіцепрезидента США Джо Байдена.
Адвокат Трампа Руді Джуліані оприлюднив звіт про поїздку в Україну

Адвокат Трампа Руді Джуліані оприлюднив звіт про поїздку в Україну 16.12.2019

Адвокат президента США Руді Джуліані опублікував підсумки своєї поїздки в Україну, Угорщину й Австрію у справі про імпічмент Дональда Трампа. Він стверджує, що має докази невинуватості свого клієнта.
Тейлор не коментує інформацію про Джуліані в Києві

Тейлор не коментує інформацію про Джуліані в Києві 05.12.2019

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор залишив без коментарів інформацію поширену в ЗМІ США про візит адвоката президента США Руді Джуліані до Києва.
Українагейт: Конгрес США отримав аудіозаписи від клієнта Джуліані Льва Парнаса

"Українагейт": Конгрес США отримав аудіозаписи від клієнта Джуліані Льва Парнаса 25.11.2019

Уродженець СРСР, бізнесмен Лев Парнас, який надав записи і фотографії щодо можливого тиску Трампа на Зеленського, вважається посередником між адвокатом президента США Рудольфом Джуліані і українською владою.
Держдеп опублікував документи, які свідчать про контакти Джуліані з Помпео

Держдеп опублікував документи, які свідчать про контакти Джуліані з Помпео 23.11.2019

Руді Джуліані контактував з Майком Помпео за кілька місяців до відкликання Марі Йованович з Києва. Про це свідчать опубліковані Державним департаментом США документи.

Трамп стверджує, що Джуліані мав боротися з корупцією в Україні

Трамп стверджує, що Джуліані мав боротися з корупцією в Україні 22.11.2019

Оскільки Руді Джуліані є "одним з найвидатніших борців зі злочинністю", президент США Дональд Трамп намагався застосовувати його в Україні для боротьби з тамтешньою корупцією.

Йованович близько п'яти годин свідчила в Конгресі США

Йованович близько п'яти годин свідчила в Конгресі США 15.11.2019

Колишня посолка США в Україні розповіла про кризу в Держдепартаменті та "залякування" з боку Трампа. За її словами, особистий адвокат Трампа Руді Джуліані вів проти неї наклепницьку кампанію.
Дипломат: Трамп хотів почути від Зеленського слова розслідування, Байден, Клінтон

Дипломат: Трамп хотів почути від Зеленського слова "розслідування, Байден, Клінтон" 08.11.2019

Американський дипломат Джордж Кент звинуватив адвоката Руді Джуліані у кампанії брехні проти експосолки США в Україні. За словами Кента, Трамп хотів почути від Зеленського три слова: "розслідування, Байден, Клінтон".
Конгрес США оприлюднив свідчення експосолки в Україні Йованович

Конгрес США оприлюднив свідчення експосолки в Україні Йованович 04.11.2019

Колишня посолка США в Україні Марі Йованович розповіла Конгресу, що особистий адвокат президента Дональда Трампа Руді Джуліані прагнув вчинити щодо неї "якісь дії".
Руді Джуліані: тіньовий держсекретар Трампа

Руді Джуліані: "тіньовий держсекретар" Трампа 22.10.2019

Багато вказує на те, що особистий адвокат президента США Дональда Трампа вирішував для нього зовнішньополітичні питання. Арешт двох його співробітників проливає світло на нові подробиці.

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