Квартиру та офіс Джуліані обшукали через "український скандал"

Слідчі федеральних органів США в середу, 28 квітня, обшукали квартиру та офіс ексадвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані . За даними агентства, в квартирі та офісі Джуліані в Нью-Йорку були вилучені електронні пристрої.

Масштаби розслідування закордонної та ділової діяльності ексадвоката Трампа невідомі, проте воно щонайменше частково стосується діяльності Джуліані в Україні, повідомили правоохоронці інформагентству AP. Джуліані раніше називав це розслідування "суто політичним переслідуванням".

Читайте також: "Українагейт": Конгрес США отримав аудіозаписи від клієнта Джуліані Льва Парнаса

Нагадаємо, що адвокат відіграв важливу роль в "українському скандалі", який призвів у 2019 році до порушення процедури імпічменту проти тодішнього президента США Дональда Трампа. Тоді спливли деталі телефонної розмови Трампа з новообраним українським президентом Володимиром Зеленським в липні 2019-го, в ході якої президент США попросив українського колегу розслідувати роль свого ймовірного суперника на наступних президентських виборах Джо Байдена у звільненні українського генпрокурора Віктора Шокіна в 2016 році.

Читайте також: Адвокат Трампа Джуліані міг пропонувати свої послуги владі України

Трамп, спираючись на думку своїх соратників, перш за все Рудольфа Джуліані, припускав, що Шокін був звільнений через розслідування проти української газової компанії Burisma, членом правління якої був Хантер Байден - син Джо Байдена. Незадовго до цієї розмови США призупинили допомогу Україні. Демократи вважали цю історію приводом для імпічменту, почали процедуру, але республіканці у Сенаті не підтримали усунення Трампа з посади.