 Квартиру та офіс Джуліані обшукали через ″український скандал″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2021

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Новини

Квартиру та офіс Джуліані обшукали через "український скандал"

У рамках розслідування діяльності колишнього адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані в Україні слідчі обшукали його квартиру та офіс у Нью-Йорку.

Рудольф Джуліані

Рудольф Джуліані (фото з архіву)

Слідчі федеральних органів США в середу, 28 квітня, обшукали квартиру та офіс ексадвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані . За даними агентства, в квартирі та офісі Джуліані в Нью-Йорку були вилучені електронні пристрої.

Масштаби розслідування закордонної та ділової діяльності ексадвоката Трампа невідомі, проте воно щонайменше частково стосується діяльності Джуліані в Україні, повідомили правоохоронці інформагентству AP. Джуліані раніше називав це розслідування "суто політичним переслідуванням".

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Нагадаємо, що адвокат відіграв важливу роль в "українському скандалі", який призвів у 2019 році до порушення процедури імпічменту проти тодішнього президента США Дональда Трампа. Тоді спливли деталі телефонної розмови Трампа з новообраним українським президентом Володимиром Зеленським в липні 2019-го, в ході якої президент США попросив українського колегу розслідувати роль свого ймовірного суперника на наступних президентських виборах Джо Байдена у звільненні українського генпрокурора Віктора Шокіна в 2016 році.

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Трамп, спираючись на думку своїх соратників, перш за все Рудольфа Джуліані, припускав, що Шокін був звільнений через розслідування проти української газової компанії Burisma, членом правління якої був Хантер Байден - син Джо Байдена. Незадовго до цієї розмови США призупинили допомогу Україні. Демократи вважали цю історію приводом для імпічменту, почали процедуру, але республіканці у Сенаті не підтримали усунення Трампа з посади.

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