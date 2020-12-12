Суд призупинив ліцензію адвоката Дональда Трампа

Суд Нью-Йорка у четвер, 24 червня, тимчасово відсторонив від адвокатської діяльності Руді Джуліані, який є адвокатом експрезидента США Дональда Трампа.

Дисциплінарний комітет адвокатів клопотав про призупинення дії ліцензії Джуліані на підставі порушення ним правил професійної поведінки бездоказовими заявами про те, що вибори президента США нібито були сфальшовані. Суд погодився з цими твердженнями і постановив негайно призупинити дію ліцензії Джуліані попри те, що саме дисциплінарне провадження ще не завершене. Своє рішення суд пояснив існуванням "безпосередньої загрози" для громадськості.

"Серйозність провини сторони не може бути перебільшена (...) Цю країну розривають безперервними нападами на легітимність виборів 2020 року та нашого нинішнього президента Джозефа Р. Байдена", - йдеться у рішенні суду.

Суд постановив, що Джуліані як адвокат Трампа "поширював демонстративно неправдиві та оманливі заяви серед суддів, законодавців та громадськості в цілому''.

У свою чергу, Джуліані заявляв, що слідство порушило його право на свободу слова, і що він свідомо не робив неправдивих заяв. Суд відхилив ці аргументи і додав, що Джуліані не надав жодних доказів своїх тверджень.

Як уточнює агенція АР, тимчасові відкликання ліцензії часто відбуваються перед повною втратою ліцензії. Утім, зазвичай це стосується адвокатів, засуджених за злочин. Сам Джуліані має намір подавати апеляцію щодо тимчасового призупинення його адвокатської діяльності.

Ця постанова суду заважає Джуліані як адвокату представляти клієнтів у суді, але насправді це рішення може мати обмежений реальний вплив. Адже, згідно з судовими записами, до судового розгляду справи Трампа в листопаді 2020 року, Джуліані не з'являвся в суді як адвокат з 1992 року.

Нагадаємо, у квітні слідчі федеральних органів США обшукали квартиру та офіс Руді Джуліані. Масштаби розслідування закордонної та ділової діяльності ексадвоката Трампа невідомі, проте воно щонайменше частково стосується діяльності Джуліані в Україні.

Адвокат відіграв важливу роль в "українському скандалі", який призвів у 2019 році до порушення процедури імпічменту проти тодішнього президента США Дональда Трампа. Тоді спливли деталі телефонної розмови Трампа з новообраним українським президентом Володимиром Зеленським в липні 2019-го, під час якої президент США попросив українського колегу розслідувати роль свого ймовірного суперника на наступних президентських виборах Джо Байдена у звільненні українського генпрокурора Віктора Шокіна в 2016 році.