Вихідці з України визнані винними в незаконному фінансуванні виборів в США
Лев Парнас та Андрій Кукушкін робили пожертвування у виборчі кампанії з метою отримати вплив на американських політиків в штатах, де можна було заробити на легалізації марихуани.
Лев Парнас (праворуч) і Руді Джуліані п'ють каву в Trump Hotel у Вашингтоні
Американський бізнесмен родом з України Лев Парнас, а також інший виходець з України Андрій Кукушкін, були визнані винними в незаконних пожертвування на виборчу кампанію в США. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому офісом прокурора США в Південному окрузі Нью-Йорка в п'ятницю, 22 жовтня. Присяжні погодилися з тим, що обвинувачені з метою "отримати вплив на американських політиків і кандидатів, незаконно направили іноземні гроші на проміжні вибори 2018 року з прицілом на отримання величезних прибутків в бізнесі, пов'язаному з легалізацією марихуани".
За даними радіостанції "Голос Америки" (VoA), Парнас, а також його колишній партнер Ігор Фруман, який раніше вже визнав себе винним в незаконному фінансуванні виборів, отримували гроші від російського бізнесмена Андрія Муравйова. Кошти, зокрема, були спрямовані, в тому числі, і на організацію кампанії під назвою America First Action, яка виступала за переобрання Дональда Трампа в 2020 році.
Лев Парнас відомий як діловий партнер колишнього адвоката експрезидента США Трампа Руді Джуліані. Зокрема, за даними американських ЗМІ, Парнас допомагав йому шукати в Україні відомості, які могли б сприяти початку розслідування відносно нинішнього президента Джо Байдена. Ця ініціатива походила від тодішнього президента США Трампа.
Джуліані, колишній прокурор і колишній мер Нью-Йорка, не є фігурантом кримінальної справи стосовно Парнаса та Кукушкіна. Але, за інформацією телеканалу CNBC, влада Нью-Йорка веде розслідування, покликане відповісти на питання: чи зобов'язаний був Джуліані реєструватися у статусі іноземного агента.
"Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене"
"Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене. Я не маю нічого спільного з Росією - ні угод, ні кредитів, нічого!" Відомий твіт тоді ще новообраного президента США Дональда Трампа від 11 січня 2017 році звучить дуже категорично. Утім, у Вашингтоні не вщухають скандали довкола можливох зв'язків оточення Трампа з Росією, а ЗМІ публікують все нові й нові подробиці.
Перші звинувачення у намаганні Кремля втрутитися в американські вибори пролунали ще влітку 2016 року, у розпал передвиборчої боротьби. Демократична партія закинула спецслужбам РФ злам своїх серверів. Ціллю публікації вкраденої переписки називали підтримку Трампа. Останній відреагував на це прямим зверненням до Росії знайти "втрачені 30 тисяч електронних листів" його опонентки Гілларі Клінтон.
Напередодні першої після його обрання президентом США прес-конференції Дональда Трампа 11 січня американські ЗМІ повідомили, що спецслужби країни поінформували тодішнього главу держави Обаму та самого Трампа про можливу наявність у Кремля компромата на мільярдера. У Кремлі це повідомлення одразу ж заперечили.
Згідно з досьє, складеним колишнім працівником британської спецслужби, у 2013 році Трамп провів у Москві конкурс "Міс Всесвіт" і ніби влаштував у отелі Ritz-Carlton сексуальну оргію, матеріалами про яку володіють спецслужби РФ. Цей компромат Кремль міг би використати для шантажування президента США. Трамп відкинув цю інформацію як "фейкову". Незалежного підтвердження наведених у досьє даних немає.
Майкл Флінн займав посаду радника президента США меньше місяця. 13 лютого він був відправлений у відставку після появи інформації про те, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював телефоном санкції Вашингтона проти РФ з послом Росії у США Сергієм Кисляком і приховав це від віце-президента Майка Пенса. Пізніше з'ясувалося, що Флінн отримував від російських компаній гонорари.
Звільнений за активність у розслідуванні зв'язків з Росією?
Діяльність Флінна стала приводом для розслідувань, одне з яких очолював тоді ще директор ФБР Джеймс Комі. На початку травня він був звільнений Трампом - за те, що "не був здатним ефективно керувати Бюро". Сам же Комі впевнений, що справжня причина має відношення до "російського розслідування". У одному зі своїх інтерв'ю Трамп і сам визнав зв'язок звільнення з цим розслідуванням.
Коло тих, кого стосується розслідування зв'язків з Росією постійно розширюється. У кінці травня з'явилися повідомлення, що зять Дональда Трампа і старший радник президента США Джаред Кушнер є фігурантом розслідування можливого втручання Росії у вибори глави американської держави у 2016 році. Його веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер.
Сам президент США лише підливає олії у вогонь. Приводом для нового скандалу стала його зустріч з міністром закордоних справ РФ Сергієм Лавровим і послом РФ у США Сергієм Кисляком у Білому домі 10 травня. У ході зустрічі Трамп, як стверджували ЗМІ, розкрив росіянам дані найвищого рівня таємності, отримані від ізраїльської розвідки, наразивши таким чином на небезпеку агентурну мережу ізраїльтян.
Президент Росії Володимир Путін назвав звинувачення на адресу Трампа про розголошення таємної інформації "політичною шизофренією" і заявив, що Москва готова надати Конгресу США записи розмови президента США з главою МЗС Росії. Що стосується всіх інших звинувачень, то Кремель заперечує своє втручання у виборчу кампанію президента США у 2016 році.
Видання The Washington Post опублікувало 14 червня нову вибухову інформацію. А саме, що об'єктом розслідування є дії не лише оточення Трампа, але і сам президент США. Спецпрокурор Роберт Мюллер вирішив визначити, чи не намагався Трамп перешкодити правосуддю в справі російського втручання у вибори в США.
Автор: Юрій Шейко, Михайло Бушуєв, Вікторія Ковальова