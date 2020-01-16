Вихідці з України визнані винними в незаконному фінансуванні виборів в США

Американський бізнесмен родом з України Лев Парнас, а також інший виходець з України Андрій Кукушкін, були визнані винними в незаконних пожертвування на виборчу кампанію в США. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому офісом прокурора США в Південному окрузі Нью-Йорка в п'ятницю, 22 жовтня. Присяжні погодилися з тим, що обвинувачені з метою "отримати вплив на американських політиків і кандидатів, незаконно направили іноземні гроші на проміжні вибори 2018 року з прицілом на отримання величезних прибутків в бізнесі, пов'язаному з легалізацією марихуани".

За даними радіостанції "Голос Америки" (VoA), Парнас, а також його колишній партнер Ігор Фруман, який раніше вже визнав себе винним в незаконному фінансуванні виборів, отримували гроші від російського бізнесмена Андрія Муравйова. Кошти, зокрема, були спрямовані, в тому числі, і на організацію кампанії під назвою America First Action, яка виступала за переобрання Дональда Трампа в 2020 році.

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Лев Парнас відомий як діловий партнер колишнього адвоката експрезидента США Трампа Руді Джуліані. Зокрема, за даними американських ЗМІ, Парнас допомагав йому шукати в Україні відомості, які могли б сприяти початку розслідування відносно нинішнього президента Джо Байдена. Ця ініціатива походила від тодішнього президента США Трампа.

Джуліані, колишній прокурор і колишній мер Нью-Йорка, не є фігурантом кримінальної справи стосовно Парнаса та Кукушкіна. Але, за інформацією телеканалу CNBC, влада Нью-Йорка веде розслідування, покликане відповісти на питання: чи зобов'язаний був Джуліані реєструватися у статусі іноземного агента.