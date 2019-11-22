Справа про "розтрату" Порошенком 100 мільярдів доларів закрита - адвокат

Адвокати п'ятого президента України Петра Порошенка повідомили в вівторок, 9 лютого, про закриття кримінального провадження за фактом нічбито розкрадання 100 мільярдів доларів експрезидентом разом з політичними діячами США.

"Як нам стало відомо, 25 січня цього року було закрито Національним антикорупційним бюро України кримінальне провадження, зареєстроване за заявою народного депутата Кузьміна (Ренат Кузьмін - Ред.) і групи народних депутатів... За фактом того, що група політичних діячів США - Обама, Байден, а також Петро Порошенко здійснили розкрадання 100 мільярдів доларів США", - розповів у вівторок на пресконференції адвокат Порошенка Ігор Головань. За його словами, заява депутатів була зареєстрована у грудні 2019 року. "Ця історія - яскравий приклад того, як фабрикуються агентами впливу держави-агресора - РФ - ці провокаційні заяви та розслідування", - зазначив Головань, цитує "Інтерфакс-Україна".

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Адвокат розповів, що у грудні 2019 року народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Ренат Кузьмін і група депутатів звернулися до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) із заявою про можливе скоєння Порошенком кримінальних правопорушень. Підставою для заяви, як наголосив адвокат, стала інформація російських ЗМІ та блогерів із посиланням на нібито твердження особистого адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані про розкрадання 100 мільярдів доларів.

"У самому твіті Джуліані не йдеться про розкрадання 100 мільярдів доларів. Нічого такого там немає", - сказав Головань.

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Він додав: "Такий наклеп був для того, щоб завдати шкоди відносинам із США, вплинути на вибори у США, нашкодити у якийсь спосіб на той час ще кандидату в президенти пану Байдену". Головань також звернув увагу на те, що НАБУ не зареєструвало провадження за заявою депутатів, розслідування було розпочато після відповідного рішення Печерського суду.

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