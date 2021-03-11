 РНБО перевірить 61 українця, щодо яких діють санкції США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2021

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РНБО перевірить 61 українця, щодо яких діють санкції США

Україна може запровадити проти своїх громадян такі самі обмеження, які проти них застосували США, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Секретар РНБО Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов (архівне фото) не виключає застосування санкцій проти підсанкційних у США українів

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України здійснить юридичну верифікацію 61 громадянина України, стосовно якого Сполучені Штати Америки запровадили персональні санкції. За підсумками цієї перевірки РНБО ухвалюватиме рішення щодо запровадження аналогічних санкцій з боку України, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у п'ятницю, 14 травня.

"Ми обговорили (на засіданні РНБО. - Ред.) питання санкцій, які запроваджують проти громадян України Сполучені Штати. Ми до них звернулися з офіційними документами, щоб вони щодо кожного громадянина України дали вичерпні відповіді: коли і на підставі чого було запроваджено ті чи ті санкції, для реагування тут, на території України, стосовно цих усіх осіб", - повідомив Данілов.

За його словами, на сьогодні точно відомо про 61 громадянина України, стосовно якого США запровадили санкції.

Санкції США проти українців

Нагадаємо, на початку березня 2021 року США запровадили санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та його родини.

У вересні 2020 року США запровадили санкції стосовно позафракційного депутата Верховної Ради Андрія Деркача, якому у Вашингтоні закидають втручання у президентські вибори у США у 2020 році. Згодом, у січні 2021 року, санкції, запроваджені раніше проти Деркача, були поширені на ще сімох українців, яких мінфін США пов'язує з цим нардепом. Серед них, зокрема, опинилися депутат Ради Олександр Дубінський та ексдепутат Олександр Онищенко.

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