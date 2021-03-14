Дубінського виключили з партії "Слуга народу"

Народного депутата Олександра Дубінського виключили з політичної партії "Слуга народу" за порушення статуту та непокору керівним органам партії. Про це йдеться у розпорядженні голови партії Олександра Корнієнка, повідомляється у понеділок, 15 березня, на офіційному сайті партії.

Як пояснюється в документі, під "порушенням статуту і непокорою керівним органам партії" маються на увазі події, якими супроводжувалися збори київської обласної організації "Слуги народу" 14 березня, на якій новим керівником осередку було обрано народного депутата Андрія Мотовиловця.

У розпорядженні наголошується, що публікація Дубінським відеозвернення з "якогось заходу", у якому Дубінський фактично не визнав зміни у київському осередку партії, є грубим порушенням статуту партії, а його дії "дискредитують партію "Слуга народу", що є неприпустимим".

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На сайті політичної сили також зазначається, що Дубінський може оскаржити зазначене рішення на наступному з'їзді партії.

Вигнання Дубінського з київського обласного осередку "Слуги народу"

Як повідомлялося, 14 березня члени київської обласної організації партії "Слуга народу" обрали новим головою організації Андрія Мотовиловця, який замінив на цій посаді Олександра Дубінського. На думку членів київської обласної організації, Дубінський надалі не може бути членом новоствореної Національної ради громад, до якої автоматично мають входити керівники усіх обласних відділень політсили.

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Сам Дубінський стверджував, що цього ж дня була проведена інша конференція київської обласної організації, у якій брали участь "справжні члени". На ній Дубінському, за його даними, було висловлено безумовну довіру, окрім того, його начебто також обрали головою цього осередку.

Нагадаємо, 11 січня Вашингтон вніс до санкційного списку щодо України 11 фізичних осіб і організацій. Під санкції підпали сім громадян України, зокрема, Дубінський, а також чотири організації, що, за даними мінфіну США, базуються в Україні. У Вашингтоні вважають, що ці особи й організації втручалися у виборчий процес у США. 1 лютого Дубінського виключили із парламентської фракції "Слуга народу".

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