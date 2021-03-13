Дубінський втратив посаду голови київського осередку "Слуги народу"

Члени київської обласної організації політичної партії "Слуга Народу" у неділю, 14 березня, на позачерговій конференції обрали своїм головою народного депутата Андрія Мотовиловця, який замінив на цій посаді попереднього голову осередку Олександра Дубінського.

Про це повідомляється на офіційному порталі партії "Слуга народу". Це рішення пояснюється тим, що, на думку членів київського осередку партії, Олександр Дубінський не може бути членом новоствореної Національної ради громад, до якої автоматично мають входити керівники усі обласних осередків партії.

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У повідомленні також наголошується, що "у зв'язку з діями, що можуть трактуватися як невизнання статуту партії та невиконання членом партії статутних обов'язків, розглядається питання про виключення Олександра Дубінського із членів партії".

Відповідь Дубінського

Водночас на сторінці у Facebook "Слуга Народу - Київська область" з'явилася заява від імені Ради облорганізації партії, яку також поширив Олександр Дубинський на своєму телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується, що рада Київської обласної організації провела позачергове засідання, на якому члени ради обговорили "шахрайські та аферистичні схеми, які застосовуються окремими функціонерами партії "Слуга народу" з використанням змін до Статуту партії (…) з метою зміни керівника Київської обласної організації, чергових провокацій проти голови Київської обласної організації".

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Також у повідомленні зазначається, що "Рада Київської обласної організації засуджує подібні шахрайські методи у партійному будівництві та висловлює рішучу підтримку Олександру Дубінському як керівнику Київської обласної організації".

Нагадаємо, 11 січня Вашингтон вніс до санкційного списку щодо України 11 фізичних осіб і організацій. Під санкції підпали сім громадян України, зокрема, Дубінський, а також чотири організації, що базуються, за даними мінфіну США, в Україні. У Вашингтоні вважають, що ці особи й організації втручалися у виборчий процес у США.

Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 25 січня запропонував Дубінському вийти з фракції, але той відмовився. 28 січня інтернет-сайт відеохостингу YouTube заблокував акаунт Дубінського Dubinsky.pro. А 1 лютого Дубінського виключили із парламентської фракції "Слуга народу".