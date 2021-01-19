 Прокуратура відкрила справи щодо можливих правопорушень нардепом Дубінським | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2021

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Прокуратура відкрила справи щодо можливих правопорушень нардепом Дубінським

Заяву щодо можливого вчинення злочинів народним депутатом Олександром Дубінським подав "Центр протидії корупції". В Офісі генпрокурора відкрили провадження лише після рішення суду.

Олександр Дубінський

Олександр Дубінський

Офіс генерального прокурора (ОГП) за рішенням Печерського районного суду Києва відкрив два кримінальні провадження у зв'язку з можливими правопорушеннями з боку народного депутата. Про це у вівторок, 19 січня, агенції "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі ОГП.

"Генеральний прокурор відповідно до рішення Печерського районного суду Києва 11 січня 2021 року розпочав два кримінальні провадження за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень народним депутатом України", - сказали в пресслужбі. В ОГП зазначили, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про можливе умисне ухилення народним депутатом від сплати податків та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Досудове розслідування вестиме центральний апарат Державного бюро розслідувань (ДБР). У пресслужбі Офісу генпрокурора не називали імені депутата. 

Раніше цього дня про відкриття Офісом генпрокурора проваджень щодо можливих правопорушень народним депутатом від "Слуги народу" Олександром Дубінським повідомив "Центр протидії корупції" (ЦПК). 

ЦПК ще в жовтні минулого року звернувся із заявою до ОГП про можливе вчинення злочину Дубінським. Як стверджують у центрі, спочатку Офіс генпрокурора відмовлявся розслідувати імовірні злочини, однак Печерський районний суд Києва зобов'язав внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та почати розслідування.

За даними ЦПК, Дубінський, його матір та колишня дружина володіють загалом 24 об'єктами нерухомості, 17 автомобілями та 0,7 гектара землі. Загальна вартість майна становить близько 2,5 мільйона доларів США. ЦПК повідомив, що наприкінці грудня 2019 року Дубінський почав переписувати частину свого майна на матір і дружину, згодом стало відомо, що вони розлучені. 

Утім, за даними ЦПК, Дубінський імовірно зберігає фактичні сімейні відносини з дружиною і зобов'язаний декларувати її майно, але цього не було зроблено. Також в ЦПК наголосили, що приховування майна може свідчити про те, що Дубінський хотів ухилитися від сплати податків та легалізувати незаконно отриману власність.

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