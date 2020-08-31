Олександр Дубінський очолив список "Слуги народу" до Київської обласної ради

Народний депутат України, колишній ведучий програми "Гроші" на телеканалі "1+1" Олександр Дубінський очолив виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від партії "Слуга народу". Про це в неділю, 4 жовтня, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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У виборчому списку "Слуги народу" фігурують співробітники компаній "1+1 Продакшн" та "1+1 Медіа". Четвертий номер у списку - кореспондент "1+1 Продакшн" Володимир Тимофійчук, дев'ятий номер - журналіст "1+1 Медіа" Ігор Колтунов. Окрім того, від "Слуги народу" балотуються продюсерка "1+1 Продакшн" Альона Шерепа (№14), редакторка "1+1 Продакшн" Наталія Книга (№17), адміністраторка управління журналістських проектів "1+1 Продакшн" Олеся Шерепа (№44). Є серед кандидатів і помічник-консультант нардепа Дубінського Станіслав Семергей (№6). Усього у списку до Київської облради висуваються 84 кандидати від партії "Слуга народу".

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Як повідомлялося, список "Слуги народу" на виборах до Київської міської ради очолила дружина міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби - Євгенія Кулеба.

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У неділю, 25 жовтня 2020 року, в усій Україні відбудуться місцеві вибори. Обиратимуть депутатів місцевих рад - сільських і селищних, міських, районних та обласних, а також міського голову Києва та голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад. Місцеві вибори-2020 завершать в Україні процес децентралізації, який триває 5 років.