 Місцеві вибори під час пандемії: у масках та з вимірюванням температури | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2020

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Місцеві вибори під час пандемії: у масках та з вимірюванням температури

На вході до виборчих дільниць в Україні мірятимуть температуру, для осіб з ознаками респіраторного захворювання буде встановлена окрема кабінка. Маску виборці зніматисуть лише для ідентифкації особи.

В уряді повідомили, як відбуватимуться вибори під час пандемії

В уряді України повідомили, як відбуватимуться вибори під час пандемії

Український уряд ухвалив постанову, в якій прописав, як відбуватимуться вибори під час пандемії коронавірусу. Про це в понеділок, 21 вересня, повідомила Центральна виборча комісія. Зокрема, виборці окрім паспорта тепер будуть зобов'язані мати при собі маску. Її потрібно буде зняти тільки, щоб член комісії ідентифікував особу. Також радять взяти з собою власну ручку. 

Голосувальники мають дотримуватися дистанції в 1,5 метра, а на вході буде проведений температурний скринінг. Особам, в яких буде виявлено підвищення температури тіла понад 37,2 градусів або симптоми респіраторних захворювань, будуть рекомендувати утриматися від відвідування приміщення для голосування.

Виборців з ознаками респіраторного захворювання пускатимуть у приміщення для голосування, але для них буде передбачена окрема кабінка та скринька для голосування. На столах не буде скатертин для легкої дезінфекції поверхонь.

Виборці, які перебуватимуть на самоізоляції чи обсервації, зможуть голосувати за місцем перебування. Для цього потрібно буде подати заяву до дільничної виборчої комісії. Також виборцям рекомендують не брати з собою на голосування дітей.

Особи, які проводитимуть передвиборну агітацію, повинні будуть використовувати респіратори або захисні маски та дотримуватися санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог. У разі виявлення у члена виборчої комісії хвороби COVID-19 всі інші члени виборчої комісії можуть продовжувати працювати за відсутності симптомів респіраторних захворювань. У разі наявності контакту з хворим без застосування засобів індивідуального захисту такі члени виборчої комісії мають самоізолюватися.

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