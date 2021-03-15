Олександр Дубінський - український журналіст та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Дубінський".

Олександр Дубінський є народним депутатом України 9-го скликання. До Верховної Ради він обрався від партії "Слуга народу". У січні 2021 року США запровадили санкції проти низки громадян України, закинувши їм втручання у виборчий процес у Сполучених Штатах. У санкційному списку опинився й Олександр Дубінський. У лютому 2021 року Дубінського виключили із парламентської фракції "Слуга народу". А в березні того самого року Дубінського виключили і з партії "Слуга народу" за порушення статуту та непокору керівним органам партії. У ЗМІ Дубінського вважали захисником інтересів олігарха Ігоря Комойського всередині "Слуги народу". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.