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Олександр Дубінський

Олександр Дубінський - український журналіст та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Дубінський".

Олександр Дубінський є народним депутатом України 9-го скликання. До Верховної Ради він обрався від партії "Слуга народу". У січні 2021 року США запровадили санкції проти низки громадян України, закинувши їм втручання у виборчий процес у Сполучених Штатах. У санкційному списку опинився й Олександр Дубінський. У лютому 2021 року Дубінського виключили із парламентської фракції "Слуга народу". А в березні того самого року Дубінського виключили і з партії "Слуга народу" за порушення статуту та непокору керівним органам партії. У ЗМІ Дубінського вважали захисником інтересів олігарха Ігоря Комойського всередині "Слуги народу". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Дубінського виключили з партії Слуга народу

Дубінського виключили з партії "Слуга народу" 15.03.2021

Підставами для виключення Олександра Дубінського з партії "Слуга народу" стали "порушення статуту та непокора керівним органам партії".
Дубінського зі Слуги народу можуть виключити вже найближчим часом

Дубінського зі "Слуги народу" можуть виключити вже "найближчим часом" 14.03.2021

Приводом для виключення Олександра Дубінського з партії є порушення статуту через проведення "своїх" конференцій і непокора керівним органам партії, заявив голова політсили Олександр Корнієнко.
Дубінський втратив посаду голови київського осередку Слуги народу

Дубінський втратив посаду голови київського осередку "Слуги народу" 14.03.2021

Позбавлення нардепа Олександра Дубінського посади голови київського обласного осередку партії "Слуга народу" автоматично виключає його з керівного органу партії - Національної ради громад.
Олександра Дубінського виключили з фракції Слуга народу

Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" 01.02.2021

За виключення Олександра Дубінського з фракції "Слуга народу" виступили 198 з 246 його колег по фракції.
Слуга народу розгляне питання про виключення Дубінського 1 лютого

"Слуга народу" розгляне питання про виключення Дубінського 1 лютого 29.01.2021

На тлі запровадження санкцій США проти нардепа Олександра Дубінського законодавці від партії "Слуга народу" у понеділок визначатимуться щодо виключення Дубінського з фракції.
Прокуратура відкрила справи щодо можливих правопорушень нардепом Дубінським

Прокуратура відкрила справи щодо можливих правопорушень нардепом Дубінським 19.01.2021

Заяву щодо можливого вчинення злочинів народним депутатом Олександром Дубінським подав "Центр протидії корупції". В Офісі генпрокурора відкрили провадження лише після рішення суду.
Єрмак прокоментував санкції США проти українців за втручання у вибори

Єрмак прокоментував санкції США проти українців за втручання у вибори 13.01.2021

Українська влада зробить усе можливе, щоб притягти до відповідальності винних у втручанні в американські вибори, запевнив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Мережа Деркача: проти кого США запровадили санкції за втручання у вибори

Мережа Деркача: проти кого США запровадили санкції за втручання у вибори 13.01.2021

США запровадили санкції проти ще сімох українців. Їх пов'язують із депутатом Ради Андрієм Деркачем, якому США закидають втручання у вибори президента 2020 року. DW з'ясовувала, хто ці люди і які претензії їм висувають.
Дубінський заперечує свою причетність до втручання в вибори в США

Дубінський заперечує свою причетність до втручання в вибори в США 11.01.2021

Депутат ВР Олександр Дубінський заперечує зв'язок з нардепом Андрієм Деркачем та причетність до спроб вплинути на вибори в США.

США запровадили санкції проти семи українців за втручання у американські вибори

США запровадили санкції проти семи українців за втручання у американські вибори 11.01.2021

Під дію обмежувальних заходів американського мінфіну потрапили сім українців, серед яких є нардеп Олександр Дубінський, і чотири українських підприємства, повідомили в Вашингтоні.
Ситник каже про тиск Коломойського у справі щодо Приватбанку

Ситник каже про тиск Коломойського у справі щодо "Приватбанку" 12.12.2020

Олігарх Ігор Коломойський через підконтрольних йому народних депутатів впливає на розслідування щодо "Приватбанку", стверджує директор НАБУ Артем Ситник.
Олександр Дубінський очолив список Слуги народу до Київської обласної ради

Олександр Дубінський очолив список "Слуги народу" до Київської обласної ради 04.10.2020

Окрім Олександра Дубінського, на виборах до Київської обласної ради від партії "Слуга народу" балотуються кілька працівників "1+1".
НАБУ: Рішення КСУ щодо Ситника політично вмотивоване

НАБУ: Рішення КСУ щодо Ситника політично вмотивоване 29.08.2020

НАБУ назвало рішення Конституційного суду України щодо Артема Ситника політично вмотивованим. Також у НАБУ зауважили, що це рішення не є підставою для автоматичного звільнення Ситника.
КСУ визнав призначення Ситника директором НАБУ неконституційним

КСУ визнав призначення Ситника директором НАБУ неконституційним 28.08.2020

Подання з проханням визнати неконституційним указ президента України про призначення Артема Ситника директором НАБУ вніс нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський.
Вибори мера Києва: у Слузі народу визначилися з кандидатом

Вибори мера Києва: у "Слузі народу" визначилися з кандидатом 16.07.2020

Народна депутатка Ірина Верещук перемогла на праймеріз фракції партії "Слуга народу" серед кандидатів у мери Києва. Її суперниками були Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.
Політики й експерти розійшлися в оцінках нового глави НБУ

Політики й експерти розійшлися в оцінках нового глави НБУ 16.07.2020

Новий глава НБУ Кирило Шевченко обіцяє зберігати фінансову стабільність, домагатися дешевших кредитів для промисловості й співпрацювати з міжнародними фінустановами. Експерти сприйняли його кандидатуру неоднозначно.
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